Коронавирус
КоммерсантъКостин призвал ЦБ предоставить банкам дешевые деньги по спецпрограммам
Банк России (ЦБ) мог бы предоставлять кредитным организациям более дешевые деньги (удешевление займов за счет мер регулятора), заявил президент—председатель правления ВТБ Андрей Костин. Он пояснил, что делать это стоит в рамках специальных программ.
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с чего всё началось
«ЦБ мог бы предоставлять банкам более дешевые деньги в рамках тех программ, которые делаются специально на нерыночных условиях с целью оказания поддержки гражданам и бизнесу, снизив таким образом нагрузку на бюджет», — указал глава ВТБ.РБК10:00
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В Москве скончались 28 пациентов с коронавирусом
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Вирусолог опроверг слова коллеги из Китая о происхождении коронавируса
Чмижин подчеркнул, что нет доказательств тому, что вирус создали искусственно.
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В Ростове-на-Дону введут новые пропуска для въезда и передвижения
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Юрий Быков снимет сериал про нулевые
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News.ru вчера в 13:04
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Профессор из РАН объяснил низкую смертность от коронавируса в России
Как сообщает МедиаПоток, первая причина кроется в эффективном обнаружении легких случаев болезни.
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Охлобыстина заметили нарушающим режим изоляции на пасхальной службе
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Сегодня пара решила рассекретить имя малышки, и оно оказалось необычным. Козловский и Зуева назвали дочь Ода Валентина.
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Bloomberg сообщил о росте спроса на наличные в России с начала марта
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В МЧС посоветовали замачивать купленные овощи, фрукты и зелень в воде
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Московский Комсомолец вчера в 21:06
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Каррера назвал самый памятный матч в «Спартаке»
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На прошлой неделе возобновлена публикация мониторинга социально-экономического положения и социального самочувствия населения РФ.
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Президент Чехии предложил оставить границу страны закрытой ещё год
Прага, 20 апреля 2020, 01:15 — REGNUM Президент Чехии Милош Земан полагает, что границы страны, закрытые в марте из-за пандемии COVID-19, должны остаться «на замке» ещё не менее года, такое заявление он сделал 19 апреля в интервью пражской радиостанции «Частота-1».
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Незадолго до инсульта Татьяна Буланова жаловалась на безденежье
Незадолго до инсульта российская певица Татьяна Буланова жаловалась на полное безденежье.
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