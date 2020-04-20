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КоммерсантъКоммерсантъКостин призвал ЦБ предоставить банкам дешевые деньги по спецпрограммам

Банк России (ЦБ) мог бы предоставлять кредитным организациям более дешевые деньги (удешевление займов за счет мер регулятора), заявил президент—председатель правления ВТБ Андрей Костин. Он пояснил, что делать это стоит в рамках специальных программ.
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с чего всё началось

Костин призвал ЦБ влить «дешевые деньги» в экономику по спецпрограммам

«ЦБ мог бы предоставлять банкам более дешевые деньги в рамках тех программ, которые делаются специально на нерыночных условиях с целью оказания поддержки гражданам и бизнесу, снизив таким образом нагрузку на бюджет», — указал глава ВТБ.
РБК10:00

Подробнее о событии

Костин счел, что ЦБ мог бы предоставлять банкам более дешевые деньги по спецпрограммам

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Костин призвал ЦБ предоставить банкам дешевые деньги по спецпрограммам

Коммерсантъ12:10

Глава ВТБ призвал Центробанк влить в экономику дешёвые деньги

Говорит Москва11:30

Костин призвал ЦБ влить «дешевые деньги» в экономику по спецпрограммам

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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 19:19, Ашберн
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Более 10 человек погибли в результате стрельбы в Канаде

Более 10 человек были убиты в результате стрельбы, устроенной мужчиной в канадской провинции Новая Шотландия.
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АСИ предложило поднять бюджетникам пенсии и зарплаты

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RT на русском 19:03
Экономика

Глава ВТБ Андрей Костин — РБК: «К великой изоляции пришли все»

Исходим из того, что нам известно на сегодня, а что мы будем знать завтра — это вопрос другой.
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Общество

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Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева показала свои детские фотографии

Известная телеведущая Лера Кудрявцева показала своим поклонникам в Сети, как она выглядела в детстве и юности.
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Львенок и Зайка станут новыми участниками шоу «Маска»

NewInform 17 апреля в 05:33
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Экономика

Кировские предприниматели смогут подавать заявки на выплаты с 1 мая

Представители малого бизнеса и индивидуальные предприниматели, относящиеся к пострадавшим из-за коронавируса отраслям, могут с 1 мая обратиться за выплатой.
Newsler.ru 03:26
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Общество

В Москве установили выплаты донорам крови с антителами на коронавирус

Мэр Москвы Сергей Собянин установил выплаты донорам крови с антителами на коронавирус, они составят 1 250 рублей за каждые 150 мл плазмы либо 5 тыс. рублей за 600 мл плазмы.
ТАСС 02:58
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Дрон с большой дороги: Железнодорожные войска усилят беспилотниками

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Космос

Daily Express объяснил «странный объект» на секретных советских снимках Венеры

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Общество

В Москве скончались 28 пациентов с коронавирусом

Российская газета 16:37
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Кино

Юрий Быков снимет сериал про нулевые

Российский режиссёр Юрий Быков работает над сценарием фильма про 2000-е годы.
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Здоровье

Профессор из РАН объяснил низкую смертность от коронавируса в России

Как сообщает МедиаПоток, первая причина кроется в эффективном обнаружении легких случаев болезни.
МедиаПоток 03:30
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Общество

Охлобыстина заметили нарушающим режим изоляции на пасхальной службе

Актер Иван Охлобыстин нарушил режим самоизоляции и в ночь на 19 апреля пошел на пасхальную службу.
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Общество

В России допустили снос зданий, мешающих соседнему участку

Проект поправок в Гражданский кодекс РФ (ГК РФ), который поступил на общественное обсуждение, предусматривает снос зданий и построек на земельном участке в том случае, если они оказывают недопустимое воздействие на соседний участок.
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Шоу-бизнес

Данила Козловский и Ольга Зуева дали дочери необычное имя

Сегодня пара решила рассекретить имя малышки, и оно оказалось необычным. Козловский и Зуева назвали дочь Ода Валентина.
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Экономика

Bloomberg сообщил о росте спроса на наличные в России с начала марта

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Политика

Минобороны РФ перебросило в Кишинев медицинский груз из Китая

Груз весом более 40 тонн перебросил самолет Ан-124 "Руслан" военно-транспортной авиации ВКС России.
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В МЧС посоветовали замачивать купленные овощи, фрукты и зелень в воде

В МЧС России посоветовали гражданам замачивать в воде купленные зелень и овощи на 10-15 минут, чтобы очистить их от возможных бактерий и микробов на фоне пандемии коронавируса.
Московский Комсомолец вчера в 21:06
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Каррера назвал самый памятный матч в «Спартаке»

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Алексей Шаповалов о том, чего ждать и на что надеяться малообеспеченным

На прошлой неделе возобновлена публикация мониторинга социально-экономического положения и социального самочувствия населения РФ.
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Президент Чехии предложил оставить границу страны закрытой ещё год

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Власти Москвы прокомментировали смерть женщины у подъезда дома

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Незадолго до инсульта Татьяна Буланова жаловалась на безденежье

Незадолго до инсульта российская певица Татьяна Буланова жаловалась на полное безденежье.
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Костин Андрей
Российский бизнесмен
Российский банкир и финансист, президент-председатель правления ВТБ, кандидат экономических наук. Директор Высшей школы менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета с 2014 по 2019 год.
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