Коронавирус
КоммерсантъКостин призвал ЦБ предоставить банкам дешевые деньги по спецпрограммам
Банк России (ЦБ) мог бы предоставлять кредитным организациям более дешевые деньги (удешевление займов за счет мер регулятора), заявил президент—председатель правления ВТБ Андрей Костин. Он пояснил, что делать это стоит в рамках специальных программ.
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с чего всё началось
«ЦБ мог бы предоставлять банкам более дешевые деньги в рамках тех программ, которые делаются специально на нерыночных условиях с целью оказания поддержки гражданам и бизнесу, снизив таким образом нагрузку на бюджет», — указал глава ВТБ.РБКвчера в 10:00
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Костин счел, что ЦБ мог бы предоставлять банкам более дешевые деньги по спецпрограммам
Интерфаксвчера в 12:23
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Американская WTI дешевела до рекордно низких за 20 лет $15 за баррель
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