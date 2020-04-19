Экономика
РБККостин призвал ЦБ влить «дешевые деньги» в экономику по спецпрограммам
Банк России мог бы предоставлять более дешевые деньги по антикризисным спецпрограммам, считает президент — председатель правления банка ВТБ Андрей Костин.
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Политика
Лукашенко пошел в храм, несмотря на опасность заболеть
Александр Лукашенко убежден, что Белоруссия выбрала правильную тактику борьбы с коронавирусом.
Вести.Ru 09:30
Политика
Путин рассказал о преодолении страха возрождения СССР в других странах
В постсоветских странах постепенно преодолеваются страхи по поводу возрождения Советского Союза, рассказал российский президент Владимир Путин.
RT на русском 07:56
Армия и оружие
Танк Т-14 «Армата» испытали в Сирии
Российский танк Т-14 "Армата" прошел боевые испытания в Сирийской Арабской Республике.
Российская газета 10:20
Транспорт
В Москве продлили действие пропускного режима
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры.
РИА Новости вчера в 11:25
Происшествия
В поселке Бурятии медвежонок-потеряшка вышел к людям
Московский Комсомолец Улан-Удэ 00:35
Политика
Путин разрешил принимать иностранцев без разрешения на работу
Согласно указу, с 15 марта по 15 июня включительно будут заморожены сроки временного пребывания, временного или постоянного проживания иностранцев на территории страны, а также сроки, на которые лица без российского гражданства поставлены на учет по месту пребывания или по месту жительства, если они истекают в указанный период.
РБК вчера в 04:16
Общество
Ozon начал продавать медицинские услуги с теста на коронавирус
Ozon — третий по выручке интернет-магазин в России после Wildberries и «Ситилинк», по данным Data Insight за 2019 г. Ozon начал продвигать медицинские услуги с теста на коронавирус — такой баннер размещен на стартовой странице приложения онлайн-магазина.
Ведомости 09:21
Религия
Незаконный крестный ход в центре Петербурга прервала полиция
Отлученный от церкви священник решил собрать верующих в центре города и провести крестный ход.
Piter.tv 08:56
Общество
В Москве установили выплаты донорам крови с антителами к коронавирусу
Власти Москвы установили выплаты донорам крови с антителами к COVID-19 из расчёта 1250 рублей за каждые 150 мл плазмы, за 600 мл — 5000 рублей.
RT на русском 03:07
Общество
В Ростове для въезда и передвижения по городу введут новые разрешения
Новые разрешения для въезда и передвижения по территории города введут в донской столице.
Donday.ru 07:11
Религия
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Из-за пандемии коронавируса церемония впервые проходила без паломников.
Коммерсантъ вчера в 06:54
Экономика
Минпромторг не выявил серьезных изменений цен на продукты в России
Глава Министерства промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что ведомство не фиксирует каких-либо серьезных изменений цен на продукты в стране.
Газета.Ru 09:16
Происшествия
На Кубани выявлено 48 новых случаев заболевания коронавирусом
В Краснодарском крае за сутки выявлено 48 подтвержденных случаев COVID-19, по информации пресс-службы федерального Роспотребнадзора.
Российская газета 04:37
Общество
В Башкирии с понедельника меняются правила выхода на работу
С 20 апреля выйти на работу в организации, деятельность которых не приостановлена, можно будет при наличии документа, удостоверяющего личность, и пропуска на бумажном носителе по новой форме.
Газета Республика Башкортостан 02:55
Экономика
Малому бизнесу США выделят сотни миллиардов
Вашингтон, 19 апреля 2020, 17:31 — REGNUM Сумма в размере $300 млрд будет выделена американскими властями малому бизнесу, передаёт 19 апреля министр финансов США Стивен Мнучин.
REGNUM 10:31
Общество
Юрий Шатунов удивился поведению немцев в период пандемии коронавируса
Бывший солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов удивился поведению жителей Германии, находящихся на карантине.
Lenta.ru вчера в 19:58
Шоу-бизнес
Прилучный прокомментировал обвинения в избиении жены
Актер Павел Прилучный прокомментировал обвинения своей жены, актрисы Агаты Муцениеце, в избиении.
Lenta.ru 03:57
Общество
Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости 08:00
Армия и оружие
Испытания новой противоспутниковой российской ракеты перепугали США
Эксперт отметил, что Космическое командование ВВС США с тревогой заявило об испытаниях противоспутниковой ракеты прямого перехвата, которые состоялись в России 15 апреля.
Госновости вчера в 08:41
Общество
Охлобыстина заметили нарушающим режим изоляции на пасхальной службе
Актер Иван Охлобыстин нарушил режим самоизоляции и в ночь на 19 апреля пошел на пасхальную службу.
Вести.Ru 09:05
Авто
Представлен топ-7 лучших автомобилей для экстремального вождения
Эксперты составили рейтинг машин, которые лучше всего подходят для экстремального вождения.
Народные новости 10:12
Общество
Эпидемиолог назвал причину роста в России заболевших COVID-19
По словам эпидемиолога, вирус не может «перелетать», а основными разносчиками COVID-19 остаются люди.
News.ru 08:14
Общество
Жители Подмосковья теперь могут оформить цифровой пропуск по СМС
Оформить цифровой пропуск для передвижений жители Подмосковья теперь могут по СМС.
BFM.ru 08:20
Общество
В Ухане ответили на сообщения об искусственном создании коронавируса
Представитель МИД КНР Чжао Лицзян напомнил, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не подтвердила версию об искусственном синтезе коронавируса.
РБК 05:59
Здоровье
В ДРКБ изолировали на карантин целое детское онкологическое отделение
В Детской республиканской клинической больнице в Казани на карантин изолировали онкогематологическое отделение.
Вести Татарстан 08:09
Происшествия
Волгоградцам раскрыли информацию по 14 новым случаям коронавируса
В Волгоградской области за последние сутки выявлено 14 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
РИАЦ 08:53
Армия и оружие
Пилот российского МиГ-31 снял на видео встречу с истребителем НАТО
На кадрах можно видеть, как российский истребитель приближается к F-16 и приветствует пилота самолета НАТО.
РИА Новости 08:43
Здоровье
Пять новых случаев коронавируса за сутки выявили в Алтайском крае
Представители регионального оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса обновили сведения о заболевших людях на территории Алтайского края.
RuNews24.ru 17 апреля в 01:39
Экономика
У спикера крымского парламента за год доход вырос в три раза
Согласно сведениям о доходах и имуществе, опубликованным на сайте регионального парламента, в собственности Константинова, как и в предыдущие годы, находятся квартира площадью 95,3 кв. м, пять нежилых помещений, три автомобиля и прицеп.
News.ru вчера в 07:22
Общество
Что ждет Россию: предсказание советского астролога
После смерти загадочного советского астролога, графа Сергея Вронского, прошло уже 22 года.
НТВ 05:00