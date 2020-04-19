Банк России мог бы предоставлять более дешевые деньги по антикризисным спецпрограммам, считает президент — председатель правления банка ВТБ Андрей Костин.

Костин призвал ЦБ влить «дешевые деньги» в экономику по спецпрограммам

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