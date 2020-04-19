Экономика

РБКРБККостин призвал ЦБ влить «дешевые деньги» в экономику по спецпрограммам

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Банк России мог бы предоставлять более дешевые деньги по антикризисным спецпрограммам, считает президент — председатель правления банка ВТБ Андрей Костин.
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Политика

Лукашенко пошел в храм, несмотря на опасность заболеть

Александр Лукашенко убежден, что Белоруссия выбрала правильную тактику борьбы с коронавирусом.
Вести.Ru 09:30
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Политика

Путин рассказал о преодолении страха возрождения СССР в других странах

В постсоветских странах постепенно преодолеваются страхи по поводу возрождения Советского Союза, рассказал российский президент Владимир Путин.
RT на русском 07:56
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Армия и оружие

Танк Т-14 «Армата» испытали в Сирии

Российский танк Т-14 "Армата" прошел боевые испытания в Сирийской Арабской Республике.
Российская газета 10:20
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Транспорт

В Москве продлили действие пропускного режима

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры.
РИА Новости вчера в 11:25
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Происшествия

В поселке Бурятии медвежонок-потеряшка вышел к людям

Московский Комсомолец Улан-Удэ 00:35
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Политика

Путин разрешил принимать иностранцев без разрешения на работу

Согласно указу, с 15 марта по 15 июня включительно будут заморожены сроки временного пребывания, временного или постоянного проживания иностранцев на территории страны, а также сроки, на которые лица без российского гражданства поставлены на учет по месту пребывания или по месту жительства, если они истекают в указанный период.
РБК вчера в 04:16
1,7K
Общество

Ozon начал продавать медицинские услуги с теста на коронавирус

Ozon — третий по выручке интернет-магазин в России после Wildberries и «Ситилинк», по данным Data Insight за 2019 г. Ozon начал продвигать медицинские услуги с теста на коронавирус — такой баннер размещен на стартовой странице приложения онлайн-магазина.
Ведомости 09:21
Религия

Незаконный крестный ход в центре Петербурга прервала полиция

Отлученный от церкви священник решил собрать верующих в центре города и провести крестный ход.
Piter.tv 08:56
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Общество

В Москве установили выплаты донорам крови с антителами к коронавирусу

Власти Москвы установили выплаты донорам крови с антителами к COVID-19 из расчёта 1250 рублей за каждые 150 мл плазмы, за 600 мл — 5000 рублей.
RT на русском 03:07
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Общество

В Ростове для въезда и передвижения по городу введут новые разрешения

Новые разрешения для въезда и передвижения по территории города введут в донской столице.
Donday.ru 07:11
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Религия

В Иерусалиме сошел Благодатный огонь

Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Из-за пандемии коронавируса церемония впервые проходила без паломников.
Коммерсантъ вчера в 06:54
2,6K
Экономика

Минпромторг не выявил серьезных изменений цен на продукты в России

Глава Министерства промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что ведомство не фиксирует каких-либо серьезных изменений цен на продукты в стране.
Газета.Ru 09:16
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Происшествия

На Кубани выявлено 48 новых случаев заболевания коронавирусом

В Краснодарском крае за сутки выявлено 48 подтвержденных случаев COVID-19, по информации пресс-службы федерального Роспотребнадзора.
Российская газета 04:37
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Общество

В Башкирии с понедельника меняются правила выхода на работу

С 20 апреля выйти на работу в организации, деятельность которых не приостановлена, можно будет при наличии документа, удостоверяющего личность, и пропуска на бумажном носителе по новой форме.
Газета Республика Башкортостан 02:55
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Экономика

Малому бизнесу США выделят сотни миллиардов

Вашингтон, 19 апреля 2020, 17:31 — REGNUM Сумма в размере $300 млрд будет выделена американскими властями малому бизнесу, передаёт 19 апреля министр финансов США Стивен Мнучин.
REGNUM 10:31
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Общество

Юрий Шатунов удивился поведению немцев в период пандемии коронавируса

Бывший солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов удивился поведению жителей Германии, находящихся на карантине.
Lenta.ru вчера в 19:58
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Шоу-бизнес

Прилучный прокомментировал обвинения в избиении жены

Актер Павел Прилучный прокомментировал обвинения своей жены, актрисы Агаты Муцениеце, в избиении.
Lenta.ru 03:57
64
Общество

Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости 08:00
1,9K
Армия и оружие

Испытания новой противоспутниковой российской ракеты перепугали США

Эксперт отметил, что Космическое командование ВВС США с тревогой заявило об испытаниях противоспутниковой ракеты прямого перехвата, которые состоялись в России 15 апреля.
Госновости вчера в 08:41
1K
Общество

Охлобыстина заметили нарушающим режим изоляции на пасхальной службе

Актер Иван Охлобыстин нарушил режим самоизоляции и в ночь на 19 апреля пошел на пасхальную службу.
Вести.Ru 09:05
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Авто

Представлен топ-7 лучших автомобилей для экстремального вождения

Эксперты составили рейтинг машин, которые лучше всего подходят для экстремального вождения.
Народные новости 10:12
2
Общество

Эпидемиолог назвал причину роста в России заболевших COVID-19

По словам эпидемиолога, вирус не может «перелетать», а основными разносчиками COVID-19 остаются люди.
News.ru 08:14
3
Общество

Жители Подмосковья теперь могут оформить цифровой пропуск по СМС

Оформить цифровой пропуск для передвижений жители Подмосковья теперь могут по СМС.
BFM.ru 08:20
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Общество

В Ухане ответили на сообщения об искусственном создании коронавируса

Представитель МИД КНР Чжао Лицзян напомнил, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не подтвердила версию об искусственном синтезе коронавируса.
РБК 05:59
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Здоровье

В ДРКБ изолировали на карантин целое детское онкологическое отделение

В Детской республиканской клинической больнице в Казани на карантин изолировали онкогематологическое отделение.
Вести Татарстан 08:09
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Происшествия

Волгоградцам раскрыли информацию по 14 новым случаям коронавируса

В Волгоградской области за последние сутки выявлено 14 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
РИАЦ 08:53
Армия и оружие

Пилот российского МиГ-31 снял на видео встречу с истребителем НАТО

На кадрах можно видеть, как российский истребитель приближается к F-16 и приветствует пилота самолета НАТО.
РИА Новости 08:43
122
Здоровье

Пять новых случаев коронавируса за сутки выявили в Алтайском крае

Представители регионального оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса обновили сведения о заболевших людях на территории Алтайского края.
RuNews24.ru 17 апреля в 01:39
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Экономика

У спикера крымского парламента за год доход вырос в три раза

Согласно сведениям о доходах и имуществе, опубликованным на сайте регионального парламента, в собственности Константинова, как и в предыдущие годы, находятся квартира площадью 95,3 кв. м, пять нежилых помещений, три автомобиля и прицеп.
News.ru вчера в 07:22
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Общество

Что ждет Россию: предсказание советского астролога

После смерти загадочного советского астролога, графа Сергея Вронского, прошло уже 22 года.
НТВ 05:00
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Гуриев Сергей Маратович
Российский учёный
Российский учёный-экономист. Главный экономист Европейского банка реконструкции и развития с 3 ноября 2015 года по 2019 год, ректор Российской экономической школы с 2004 по 2013 год, президент Центра экономических и финансовых исследований и разработок РЭШ.
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Владислав Иноземцев
Российский экономист
Российский экономист, социолог и политический деятель. Доктор экономических наук. Автор более 300 печатных работ, опубликованных в России, Франции, Великобритании и США, в том числе 15 монографий, четыре из которых переведены на английский, французский, японский и китайский языки. Член научного совета Российского совета по международным делам, председатель Высшего совета партии «Гражданская сила». Лауреат публицистической премии «ПолитПросвет».
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