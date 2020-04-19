Экономика

РБКРБККостин призвал ЦБ влить «дешевые деньги» в экономику по спецпрограммам

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«ЦБ мог бы предоставлять банкам более дешевые деньги в рамках тех программ, которые делаются специально на нерыночных условиях с целью оказания поддержки гражданам и бизнесу, снизив таким образом нагрузку на бюджет», — указал глава ВТБ.
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Глава ВТБ предложил альтернативу количественному смягчению

ИА Красная Весна11:02

Костин призвал ЦБ влить «дешевые деньги» в экономику по спецпрограммам

РБК10:00
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 11:29, Ашберн
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Прилучный выступил в прямом эфире своего Instagram, заявив, что жену не бил.
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Новые разрешения для въезда и передвижения по территории города введут в донской столице.
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Композитор Александр Вустин умер в Москве в возрасте 76 лет, сообщает ТАСС. Композитор ушел из жизни 19 апреля.
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Костин Андрей
Российский бизнесмен
Российский банкир и финансист, президент-председатель правления ВТБ, кандидат экономических наук. Директор Высшей школы менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета с 2014 по 2019 год.
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