Финансы
КоммерсантъКостин призвал ЦБ предоставить банкам дешевые деньги по спецпрограммам
Банк России (ЦБ) мог бы предоставлять кредитным организациям более дешевые деньги (удешевление займов за счет мер регулятора), заявил президент—председатель правления банка ВТБ Андрей Костин. Он пояснил, что делать это стоит в рамках специальных программ.
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 12:16, Ашберн
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Политика
Способное достроить «Северный поток – 2» судно снова сменило курс
Судно-трубоукладчик «Академик Черский», которое глава Минэнерго России Александр Новак назвал способным достроить газопровод «Северный поток – 2», держит курс на Египет.
Известия 12:11
Космос
Орбиту МКС скорректировали перед пуском «Ракеты Победы»
"Сегодня, 19 апреля 2020 года, в соответствии с программой полета Международной космической станции осуществлена плановая коррекция ее орбиты", - сообщили в госкорпорации.
ТАСС 03:59
Политика
Путин прокомментировал страхи по поводу возрождения Советского Союза
Везде, где только можно, страны повышают уровень своей конкурентоспособности за счет объединения, и для республик бывшего СССР это "абсолютно естественное дело", отметил Путин.
Вести.Ru 06:47
Общество
Власти Парижа нашли следы коронавируса в трубах с технической водой
Как передает Франс Пресс, за последние сутки незначительные следы коронавируса были найдены в 4-х из 27 точек забора.
Эхо Москвы 11:32
Общество
Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости 08:00
Транспорт
В Подмосковье ужесточили пропускной режим
Правила вступают в силу с 22 апреля. Власти Московской области с предстоящей недели ужесточают пропускной режим.
Оka.fm вчера в 10:15
Общество
В Мосгордуме уточнили необходимые для похода в магазин документы
Позднее Щитов уточнил, что совет иметь при себе копии документов, подтверждающих фактическое проживание, является его личной рекомендацией.
RT на русском 17 апреля в 11:26
Армия и оружие
Танк Т-14 «Армата» испытали в Сирии
Российский танк Т-14 "Армата" прошел боевые испытания в Сирийской Арабской Республике.
Российская газета 10:20
Здоровье
Пациенты с коронавирусом рассказали о симптомах заболевания
Телеведущая Елена Малышева расспросила пациентов научно-клинического центра ФМБА с COVID-19 о симптомах коронавируса.
News.ru 08:19
Футбол
РПЛ назвала возможные сроки возобновления чемпионата России по футболу
Представители Российской премьер-лиги (РПЛ) сообщили у себя на официальном сайте, что пока что возобновление матчей высшей лиги футбольного чемпионата страны намечено на период с середины июня по середину июля.
РБК 09:16
Энергетика
Россия и Саудовская Аравия приготовились к новым действиям по нефти
Россия и Саудовская Аравия дали понять, что готовы к дальнейшему сокращению добычи нефти на фоне продолжающегося падения стоимости сырья, пишет Bloomberg.
Lenta.ru 17 апреля в 13:40
Экономика
МЭР подписало соглашение с 14 банками о выдаче беспроцентных кредитов
Минэкономразвития России подписало соглашения с 14 российскими банками о выдаче беспроцентных кредитов малому и среднему бизнесу.
Известия вчера в 07:22
Общество
Расширен список пострадавших от коронавируса отраслей экономики России
Напомним, 3 апреля Правительством РФ был утвержден перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции.
Афанасий-бизнес вчера в 13:36
Общество
Прилетевших в Екатеринбург из Таиланда отправили в обсерватор
Екатеринбург, 19 апреля 2020, 11:09 — REGNUM Прибывшие спецрейсом из Таиланда в Екатеринбург граждане России отправлены в обсерватор.
REGNUM 04:09
Общество
Охлобыстина заметили нарушающим режим изоляции на пасхальной службе
Актер Иван Охлобыстин нарушил режим самоизоляции и в ночь на 19 апреля пошел на пасхальную службу.
Вести.Ru 09:05
Общество
Юрий Шатунов удивился поведению немцев в период пандемии коронавируса
Бывший солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов удивился поведению жителей Германии, находящихся на карантине.
Lenta.ru вчера в 19:58
Здоровье
Онищенко рассчитал сроки снятия карантина
Бывший главный санитарный врач России, депутат Геннадий Онищенко заявил, что на отмену режима самоизоляции в стране могут уйти полтора месяца, если ситуация будет развиваться благоприятно.
Рамблер 17 апреля в 09:16
Происшествия
В Ростовской области пациент с коронавирусом сбежал из больницы
По данным регионального Роспотребнадзора, на 19 апреля в Ростовской области зарегистрировано 232 человека с коронавирусной инфекцией, за сутки количество зараженных увеличилось на 35 человек.
Интерфакс 10:45
Общество
Россияне массово поехали в Крым
Глава республики Сергей Аксенов сегодня объявил, что на следующей неделе местные власти закончат работу над нормативным актом, который развяжет им руки, и тогда чиновники будут массово проверять всех гостей региона.
Эхо Москвы вчера в 10:00
Футбол
Вадим Евсеев вспомнил дуэль с Гиггзом и укус Зидана в лысину
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев вспомнил противостояние с экс-хавбеком сборной Уэльса Райаном Гиггзом.
Bookmaker-ratings.ru 11:25
Экономика
Bloomberg: спрос на наличные в России увеличивался после обращений Путина
В России с начала марта банки выдали около 1 трлн руб. ($13,6 млрд) наличных денег, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные ЦБ.
Коммерсантъ 11:27
Общество
В Башкирии с понедельника будут изменены правила выхода на работу
В Башкирии с понедельника действуют новые правила передвижения.
ToDay News Ufa 09:08
Футбол
Кокорин рассказал о предложениях от итальянских клубов
Телеканал 360° вчера в 23:19
Политика
Посольство России в Чехии на площади Немцова сменило адрес
Посольство России в Чехии решило сменить юридический адрес, после того как площадь, где оно находится, переименовали в честь политика Бориса Немцова, передает Aktualne.
РБК вчера в 20:32
Здоровье
Еще 16 человек в Саратовской области заболели коронавирусом
По данным регионального оперштаба на 19 апреля, на территории Саратовской области подтверждены еще 16 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.
Kursk.com 03:17
Политика
Тактику борьбы с коронавирусом в Беларуси оценил Лукашенко
Как сообщил портал БЕЛТА, Лукашенко заявил, что пока власти страны не допустили ошибок в ходе борьбы с распространением коронавируса.
Live24 09:17
Общество
Десятки депутатов призвали выплатить всем россиянам по 25 тысяч рублей
Взрослому гражданину России депутаты предлагают платить по 25 тысяч рублей, кроме того, еще по 15 тысяч предлагается выплачивать на каждого ребенка.
РИА Новости 17 апреля в 19:28
Общество
Россия получит 1,6 млн защитных костюмов из Китая
До начала мая Россия получит от Китая 1,6 млн защитных костюмов. На данный момент наша страна уже получила 300 тыс. таких костюмов.
Комсомольская правда 10:13
Религия
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
Коммерсантъ вчера в 06:54