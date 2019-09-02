Финансы
Москва 24Костин прогнозирует снижение ставки по ипотеке до 8%
Президент – председатель правления ВТБ Андрей Костин считает, что средняя ставка по ипотеке в стране может снизиться до 8 процентов. "Я ставку в 8 процентов вижу в перспективе там двух лет, наверное, вполне реальной", – цитирует ТАСС Костина.
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