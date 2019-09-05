Экономика
РИА НовостиКостин прокомментировал идею дать россиянам право выкупать свои долги
В конце августа в Минэкономразвития сообщили РИА Новости, что прорабатывают идею дать гражданам возможность в приоритетном порядке выкупать у банков свои просроченные долги. Министерство еще не решило, целесообразна ли такая процедура и выступать ли с соответствующей законодательной инициативой.
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В Минэкономразвития прорабатывают идею выкупа заёмщиками долгов у банков с дисконтом
Парламентская газетавчера в 05:22
МЭР рассматривает идею выкупа физлицами собственного долга с дисконтом у банков
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