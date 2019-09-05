Экономика

РИА НовостиРИА НовостиКостин прокомментировал идею дать россиянам право выкупать свои долги

В конце августа в Минэкономразвития сообщили РИА Новости, что прорабатывают идею дать гражданам возможность в приоритетном порядке выкупать у банков свои просроченные долги. Министерство еще не решило, целесообразна ли такая процедура и выступать ли с соответствующей законодательной инициативой.
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Костин прокомментировал идею дать россиянам право выкупать свои долги

РИА Новостивчера в 10:55

Греф раскритиковал идею о праве заёмщиков на выкуп своего долга

Rambler News Serviceвчера в 22:35

Греф назвал «странной» идею выкупа физлицами собственного долга у банков с дисконтом

ТАССвчера в 22:43

Греф назвал странной идею о праве заемщиков выкупать долги с дисконтом

РБК01:26

В Минэкономразвития прорабатывают идею выкупа заёмщиками долгов у банков с дисконтом

Парламентская газетавчера в 05:22

Заемщикам могут разрешить выкупать свои долги у банка с дисконтом

Дума ТВвчера в 04:03

МЭР рассматривает идею выкупа физлицами собственного долга с дисконтом у банков

Интерфакс - Россиявчера в 02:33
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Мнение: «Пусть Собчак едет в Крым и там агитирует за возврат Украине»

«Пусть Собчак едет в Крым и агитирует за возврат полуострова Украине прямо там, посмотрим, как быстро её там яйцами забросают», — заключил Алексей Анпилогов.
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Дима Билан объяснил, почему покинул проект «Голос»

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Абэ рассчитывает обсудить с Путиным заключение мирного договора

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ рассчитывает в ходе встречи во Владивостоке обсудить с президентом России Владимиром Путиным вопрос заключения мирного договора между двумя странами.
Rambler News Service 00:05
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Megogo начнет производство собственного контента вслед за конкурентами

Онлайн-кинотеатр Megogo начнет производство собственного контента.
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Мужчина обстрелял детский сад в Петербурге

В Петербурге сотрудники полиции задержали мужчину, который стрелял по детскому саду.
Газета.Ru 02:28
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Греф призвал отменить школьные экзамены

Экзамены лишают желания учиться, считает глава Сбербанка Герман Греф.
РИА Новости вчера в 22:07
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Авто

Porsche представила свой первый серийный электромобиль Taycan

Производство электрокара начнется в конце 2019 года, а покупатели смогут получить Porsche Taycan в начале 2020 года.
Кубанские новости 02:53
Политика

В Кремле согласились с проверкой единоросса Метельского

В Кремле рассмотрят вопрос о соблюдении антикоррупционного законодательства депутатом Мосгордумы единороссом Андреем Метельским.
Ведомости вчера в 13:30
Общество

Государство хочет создать единую систему учета интернет-пользователей

Концепция интернет-учета только обсуждается, есть очень разные идеи о том, как может работать такая система и какие данные собирать, подчеркивают собеседники «Ведомостей».
Ведомости вчера в 17:40
Кино

Сарик Андреасян взял интервью у продюсера «Тайны печати дракона»

На своем личном YouTube-канале «Сарик Live» режиссер «Защитников» и «Беременного» Сарик Андреасян опубликовал интервью с Алексеем А. Петрухиным, продюсером приключенческой картины «Тайна печати дракона».
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Общество

Скворцова оценила возможность введения четырехдневной рабочей недели

"Если люди ведут здоровый образ жизни, если есть чем занять досуг, если есть наполненность внутреннего мира, есть близкие люди, семья, о которых надо заботиться, то почему бы нет", — добавила она.
РИА Новости 01:59
Кино

Вышел первый трейлер фильма «Плохие парни навсегда»

Sibnet Новости вчера в 22:53
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Премьер Малайзии усомнился в беспристрастности расследования дела MH17

Международное расследование катастрофы MH17 проходит необъективно — оно отражает позиции тех, кто пострадал от трагедии, заявил премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад в интервью «РИА Новости».
РБК 01:50
Футбол

Президент «Спортинга» раскрыл предложение «Тоттенхэма» по Фернандешу

Президент лиссабонского «Спортинга» Фредерику Варандаш объяснил, почему полузащитник Бруну Фернандеш не покинул команду летом.
Спорт-Экспресс вчера в 20:37
Наука

Отверстие в черепе у морских змей оказалось частью аналога жабр

Кровеносные сосуды под кожей морской змеи полосатого ластохвоста (Hydrophis cyanocinctus), расположенные напротив отверстия в черепе, образуют разветвленную сеть, которая снабжает мозг рептилии, пока та находится под водой.
N+1 вчера в 09:41
Происшествия

В Воронеже экстренно сел самолет, летевший в Петербург

Пассажирский самолет сообщением Воронеж - Пулково благополучно приземлился в аэропорту вылета после обнаружения неисправности в системе электроснабжения, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 01:54
Происшествия

На самую красивую девушку Росгвардии напал автохам

На победительницу фотоконкурса «Краса Росгвардии» Анну Храмцову, работающую в управлении Росгвардии по Свердловской области, напал автохам.
Lenta.ru вчера в 06:05
Гаджеты

Samsung Galaxy Fold поступил в продажу

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Экономика

Сбербанк подключится к системе быстрых платежей после 1 октября

Сбербанк не успеет подключиться к системе быстрых платежей (СБП) к 1 октября, как того требовал Банк России (ЦБ), сообщил глава банка Герман Греф на Восточном экономическом форуме.
Коммерсантъ 03:17
Общество

В Гидрометцентре предупредили о заморозках и дожде со снегом

Заморозки и мокрый снег ожидаются в некоторых регионах России уже в начале сентября.
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Здоровье

Продолжительность жизни россиян выросла

Газета.Ru вчера в 01:14
Происшествия

Министр призвал учителей выходить в соцсети после «Колумбайна» в Кушве

«Еще раз обращаюсь к вам, уважаемые педагоги, руководители школ и родители, с настоятельной просьбой как можно чаще общаться с детьми, в том числе в социальных сетях», - написал он в своем Facebook.
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Политика

Жириновский сравнил Евросоюз с колхозом и предложил Джонсону помощь

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в своём телеграм-канале поддержал премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в его стремлении вывести страну из Евросоюза и предложил ему помощь своих депутатов.
Свободная Пресса 03:17
Происшествия

Прокурор запросил 4,5 года колонии для Котова за нарушения на митингах

Прокуратура в среду запросила 4 года и 6 месяцев колонии общего режима для программиста Константина Котова, обвиняемого в неоднократном нарушении порядка проведения митингов, передает корреспондент РИА Новости из зала Тверского суда.
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Шоу-бизнес

Бритни Спирс перекрасилась в брюнетку

В комментариях отметился ее бойфренд Сэм Асгари, который заметил, что Бритни прекрасна и блондинкой, и брюнеткой.
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Игры

Завтра ночью пройдёт 40-минутный Nintendo Direct

Nintendo анонсировала следующий Nintendo Direct — первый крупный эфир со времён Е3 2019 начнётся завтра ночью, 5 сентября в 01:00 по московскому времени.
Игромания.ру 03 сентября в 10:16
Общество

Власти Сочи нашли квартиру для лишенного жилья онкобольного

Газета.Ru вчера в 19:19
Армия и оружие

С-400 развернут в Турции к весне 2020 года

Все зенитно-ракетные комплексы С-400, которые Турция приобрела у России, развернут к весне 2020 года.
Телеканал 360° 01:18
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