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Костин рассчитывает, что российский банковский сектор получит прибыль в следующем году

Глава ВТБ Андрей Костин рассчитывает, что российский банковский сектор вернется к позитивным финансовым результатам в 2023 году.
ТАСС
В конце мая на встрече Ассоциации банков России Андрей Костин заявил, что в условиях санкций международные Базельские стандарты, регулирующие работу банков, не работают.
Коммерсантъ
Однако глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что Россия не планирует отказываться от Базельских стандартов.
Коммерсантъ
Тогда же Костин предложил назвать новые стандарты регулирования "Воронежем-1".
ТАСС

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Глава ВТБ прогнозирует хорошие показатели прибыли у российского банковского сектора в 2023 году
Коммерсантъ19:46
Костин рассчитывает, что российский банковский сектор получит прибыль в следующем году
ТАСС18:39
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