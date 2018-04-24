В 2019 году чистая прибыль банковского сектора составила 1,7 трлн руб. в текущих ценах, что стало номинально рекордным результатом. Последний раз банковский сектор показывал чистые убытки в 1999 году, свидетельствует отчетность Банка России.

с чего всё началось

В России банковский сектор из-за пандемии коронавируса может потерять до 2,5 трлн руб. по итогам года, сообщил президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин в интервью РБК. Господин Костин говорит о потенциальных потерях от кредитования физических и юридических лиц в случае неплатежей.

Костин: банки РФ могут потерять до 2,5 трлн руб. из-за пандемии

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