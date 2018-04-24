Коронавирус
КоммерсантъКостин: банки РФ могут потерять до 2,5 трлн руб. из-за пандемии
В России банковский сектор из-за пандемии коронавируса может потерять до 2,5 трлн руб. по итогам года, сообщил президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин в интервью РБК. Господин Костин говорит о потенциальных потерях от кредитования физических и юридических лиц в случае неплатежей.
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с чего всё началось
В 2019 году чистая прибыль банковского сектора составила 1,7 трлн руб. в текущих ценах, что стало номинально рекордным результатом. Последний раз банковский сектор показывал чистые убытки в 1999 году, свидетельствует отчетность Банка России.РБКвчера в 17:00
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Глава ВТБ рассказал о возможных потерях российских банков из-за коронавируса
RT на русскомвчера в 19:30
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Здоровье
Еще 15 человек в Свердловской области заболели коронавирусом за сутки
За последний сутки в Свердловской области коронавирус официально подтвердили еще у 15 человек. Теперь в регионе 141 случай заражения.
Наша Газета (г. Екатеринбург) вчера в 05:04
Политика
В США назвали технологическим чудом российские двигатели РД-180
Президент американской компании United Launch Alliance, производящей ракеты-носители Atlas, Тори Бруно назвал российские двигатели РД-180 технологическим чудом.
Известия 18 апреля в 17:34
Авто
В Уфе пройдет распродажа арестованных автомобилей
15 мая в Уфе пройдут два аукциона по продаже 60 арестованных автомобилей.
Автоновости дня вчера в 23:11
Здоровье
Врач развеял популярные мифы об алкоголе
Профессор кафедры клинической медицины в Орхусском университете и главный врач в Диабетическом центре Стено при Орхусской университетской больнице Йенс Мельгор Бруун в беседе с изданием Jyllands-Posten развеял популярные мифы об алкоголе.
РИА Новости вчера в 06:38
Общество
В части Кузбасса ввели масочный режим из-за коронавируса
В четырех районах Кузбасса в воскресенье, 19 апреля ввели дополнительные меры противодействия распространению коронавируса.
Lenta.ru вчера в 22:33
Происшествия
Третий человек скончался от коронавируса в Иркутской области
В Иркутской области скончался третий пациент с коронавирусной инфекцией, сообщили в региональном оперативном штабе утром 20 апреля.
Твой Иркутск вчера в 21:24
Происшествия
Число жертв стрельбы в Канаде увеличилось
Число жертв стрельбы в городе Портапик канадской провинции Новая Шотландия увеличилось до 16 человек.
Lenta.ru вчера в 22:41
Общество
Академик РАН предсказал мощность второй волны эпидемии коронавируса
Как отметил Сергей Недоспасов в интервью "Парламентской газете", вторая волна коронавируса может начаться из-за остутствия профилактической вакцины.
RuNews24.ru вчера в 02:50
Здоровье
На Камчатке заболевший пенсионер не смог сдать тест на коронавирус
Власти уверяют, что на Камчатке тестов достаточно, обещали даже, что вскоре любой желающий сможет пройти тестирование.
Кам 24 17 апреля в 01:59
Общество
В Китае опровергли слухи об искусственном создании коронавируса
Глава Уханьского института вирусологии Юань Чжимин заявил, что нет никаких доказательств того, что коронавирус нового типа, вызвавший вспышку заболевания COVID-2019 по всему миру, имеет искусственное происхождение.
Российская газета вчера в 05:48
Наука
Стало известно о тяжелых последствиях коронавируса для организма
У пациентов с тяжелым течением COVID-19 снижается уровень гемоглобина — белка, переносящего кислород.
РИА Новости вчера в 09:44
Футбол
Экс-нападающий ЦСКА вошёл в топ-50 худших игроков в истории АПЛ
Бывший форвард ЦСКА Ахмед Муса попал в топ-50 худших игроков в истории чемпионата Англии по версии FourFourTwo.
Чемпионат вчера в 23:04
Происшествия
В Новосибирской области выявили 24 новых случая COVID-19
Двадцать четыре новых случая инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, сообщает в понедельник региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости вчера в 23:14
Экономика
Disney перестает платить зарплату 100 000 сотрудников
Как сообщает Financial Times, мировой лидер индустрии развлечений решил не выплачивать зарплату более чем ста тысячам работников тематических парков и отелей, находящимся в отпусках.
Вести.Ru вчера в 23:18
Происшествия
Власти Москвы прокомментировали смерть женщины у подъезда дома
РИА Новости вчера в 16:56
Авто
Как Mitsubishi Pajero Sport умеет разочаровывать
Что касается «Паджерика» третьего поколения, то под его капотом стоит 2,4-литровый «дизель» мощностью 181 лошадиная сила, работающий в паре с «автоматом».
ВладТайм 18 апреля в 23:00
Происшествия
В Минусинском районе злоумышленники расстреляли молодого человека
Начальник ГУ МВД России по краю генерал-лейтенант полиции Александр Речицкий поощрит полицейских, задержавших подозреваемых в убийстве, сообщает МО МВД России «Минусинский».
Среда24 18 апреля в 07:33
Общество
Врач рассказал о странностях коронавируса
Врач-инфекционист Владимир Никифоров рассказал о странностях нового типа коронавируса COVID-19. Об этом он заявил в эфире "России 1".
Газета.Ru вчера в 21:37
Происшествия
Появилось видео задержания замглавы Хакасии
Следственный комитет РФ опубликовал видео задержания сотрудниками ФСБ и.о. заместителя главы Хакасии Сергея Новикова.
Российская газета 18 апреля в 05:31
Здоровье
Бессимптомных носителей назвали «вакциной» от коронавируса
Руководитель отдела интерферонов и лаборатории интерфероногенеза в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, академик РАН Феликс Ершов заявил о существовании «здоровых носителей» коронавируса, которые, по сути, «делают то, что должна делать вакцина».
Взгляд.ру вчера в 20:36
Общество
Поправки о правах соседей по даче разработали в Госдуме
Госдума разработала пакет поправок, которые будут регулировать споры между дачными соседями.
Газета.Ru вчера в 19:11
Здоровье
В Удмуртии выявлено 30 новых случаев заражения коронавирусом
Александр Бречалов рассказал журналистам о 30 новых случаях заболевания коронавирусной инфекцией в республике.
Моя Удмуртия 18 апреля в 08:44
Общество
Пушков посоветовал замглавы краснодарского минздрава самой шить бахилы
Российский сенатор Алексей Пушков раскритиковал замглавы минздрава Краснодарского края Валентину Игнатенко за попытку заставить врачей самостоятельно шить бахилы в условиях борьбы с пандемией коронавируса.
Известия вчера в 23:26
Политика
Руслан Болотов подал документы на конкурс по выборам мэра Иркутска
В пятницу, 17 апреля, вице-мэр Иркутска Руслан Болотов (на фото) подал документы в комиссию по отбору кандидатов на должность мэра областного центра.
ИркСиб 17 апреля в 23:05
Общество
Трубоукладчик «Академик Черский» направился в Египет
Российская газета вчера в 15:00
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова отметила 2 месяца сына без Джигана
Модель сидит дома с тремя дочерями - Ариелой (8), Леей (5) и Майей (2), а также маленьким сыном Давидом, которому исполнилось 2 месяца.
Lisa.ru 18 апреля в 09:45
Энергетика
Цена нефти марки Brent упала до $26,94 за баррель
Фьючерс нефти WTI потерял 8,75% и стоит $22,84 за баррель.
REGNUM вчера в 22:12
Экономика
Осипов посоветовал забайкальцам вовремя оплачивать коммунальные услуги в карантин
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов на оперативном совещании правительства региона 20 апреля посоветовал забайкальцам вовремя оплачивать коммунальные услуги в карантин.
ZAB.RU вчера в 23:29
Общество
Власти Москвы хотят закупить для полицейских около 10 тыс. смартфонов
Власти Москвы хотят закупить для полицейских около 10 тыс. смартфонов У московской полиции не хватает смартфонов для проверки цифровых пропусков граждан в период режима самоизоляции.
Коммерсантъ вчера в 17:40
Авто
Kia Seltos, Hyundai Creta и Renault Arkana: тест-драйв в цифрах
За рулем вчера в 23:07