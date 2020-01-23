Экономика
BFM.ruКостин рассказал о закрытом указе Путина о списании долгов ОПК
Был принят указ президента РФ, решающий вопрос со списанием долгов предприятиям ОПК. Костин отметил, что документ носит закрытый характер, поэтому комментировать его не стал.
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с чего всё началось
В конце 2019 года у президента Владимира Путина прошло совещание со всеми «заинтересованными участниками» о решении проблемы с безвозвратными долгами оборонно-промышленного комплекса (ОПК), рассказал в интервью телеканалу «Россия 24» в Давосе глава ВТБ Андрей Костин.РБКвчера в 09:20
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Политика
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Некоторые участники уже поддержали предложение. В ООН поддержали предложение Владимира Путина о саммите лидеров пяти стран.
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Федеральная служба безопасности России задержала жителя Крыма, оборудовавшего по заданию спецслужб Украины схроны со взрывчаткой, сообщает пресс-служба ведомства.
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Певица Лолита Милявская разместила в Instagram видеозапись, на которой предстала перед поклонниками в купальнике с откровенным вырезом и без макияжа.
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Число больных пневмонией нового типа в Китае возросло до 887 человек
До 887 человек выросло число подтверждённых случаев заболевания пневмонией нового типа, которую вызывает коронавирус 2019-nCoV, в Китае.
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Три игрока команды "Машук-КМВ", выступавшей в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ), дисквалифицированы за ставки на матчи по решению комитета по этике Российского футбольного союза (РФС).
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Киев объяснил слова Зеленского об оккупации части Украины Румынией
Банков пояснил, что в Румынии не изучили оригинальное заявление президента Зеленского, где говорилось, что румыны «заняли» Северную Буковину, а обратились к английскому варианту текста, где было использовано английское слово occupied.
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