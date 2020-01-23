Экономика

BFM.ruBFM.ruКостин рассказал о закрытом указе Путина о списании долгов ОПК

Был принят указ президента РФ, решающий вопрос со списанием долгов предприятиям ОПК. Костин отметил, что документ носит закрытый характер, поэтому комментировать его не стал.
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с чего всё началось

Костин рассказал о закрытом приказе Путина о долгах оборонных предприятий

В конце 2019 года у президента Владимира Путина прошло совещание со всеми «заинтересованными участниками» о решении проблемы с безвозвратными долгами оборонно-промышленного комплекса (ОПК), рассказал в интервью телеканалу «Россия 24» в Давосе глава ВТБ Андрей Костин.
РБКвчера в 09:20

Подробнее о событии

Президент подписал закрытый указ по безвозвратным долгам ОПК

Эхо Москвывчера в 19:08

Костин заявил о решении проблемы долгов предприятий ОПК

Известиявчера в 13:22

Костин рассказал о закрытом приказе Путина о долгах оборонных предприятий

РБКвчера в 09:20

Костин заявил, что вопрос со списанием долгов ОПК решен

ТАССвчера в 11:24

Костин рассказал о закрытом указе президента по долгам оборонных предприятий

Ведомостивчера в 10:09

Костин рассказал о закрытом указе Путина по списанию долгов предприятий ОПК

Коммерсантъвчера в 09:37

Глава ВТБ рассказал о закрытом указе Путина о списании долгов военных предприятий

URA.Ruвчера в 12:26
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«Аэрофлот» назвал грузчиков Шереметьево виновными в гибели двух котов

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Переговоры по поставкам нефти Белоруссия ведёт со всеми участниками мирового рынка, в том числе и с Вашингтоном.
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News.ru 06:00
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Политика

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Российская газета вчера в 14:16
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В Роскачестве назвали лучшие бюджетные смартфоны

Специалисты «Роскачества» установили, что бюджетные гаджеты могут составить реальную конкуренцию смартфонам известных брендов.
ToDay News Ufa вчера в 03:01
Общество

Из Москвы вывезут радиоактивные отходы

С бывшей территории Московского завода полиметаллов вывезут радиоактивные отходы, которые угрожали экологической обстановке и мешали строительству Юго-Восточной хорды (ЮВХ).
Lenta.ru 07:06
Происшествия

СК начал проверку после обрушения кровли завода в Кузбассе

Причины частичного обрушения кровли одного из цехов Кузбасского вагоноремонтного предприятия "Новотранс" в Прокопьевске выясняют следователи.
Российская газета 09:13
Происшествия

Жительница ХМАО осталась жива после падения из окна девятого этажа

ТАСС 03:08
Политика

Израильтянка Иссахар не обращалась к Путину с просьбой о помиловании

Осуждённая в РФ израильтянка Наама Иссахар пока не обращалась к президенту России Владимиру Путину с просьбой о помиловании, это тормозит весь процесс, сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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Политика

Болгария высылает двух российских дипломатов

Власти Болгарии объявили персонами нон грата двух российских дипломатов, в отношении которых прокуратура страны ранее завела дело о шпионаже.
BFM.ru 10:17
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ИжевскИнфо.РУ вчера в 06:19
Политика

В ООН поддержали предложение Путина о саммите лидеров пяти стран

Некоторые участники уже поддержали предложение. В ООН поддержали предложение Владимира Путина о саммите лидеров пяти стран.
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Музыка

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РЕН ТВ вчера в 19:26
Общество

Полицейским и гвардейцам в Москве и Петербурге установили надбавку

Премьер-министр Михаил Мишустин распорядился установить полицейским и росгвардейцам Москвы, Санкт-Петербурга, а также Московской и Ленинградской областей надбавки за службу в условиях повышенной сложности.
РИА Новости 09:51
Происшествия

В Крыму задержан оборудовавший по заданию Киева схроны со взрывчаткой

Федеральная служба безопасности России задержала жителя Крыма, оборудовавшего по заданию спецслужб Украины схроны со взрывчаткой, сообщает пресс-служба ведомства.
RT на русском 02:57
Происшествия

В Пензе на уроке скончался школьник

Как сообщила региональный уполномоченный по правам ребенка Елена Столярова, мальчику стало плохо за партой.
Российская газета 02:08
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Второй морской порт на Украине официально передан в концессию

Украинский морской порт «Ольвия» (Николаевская область) передан в концессию катарской компании «QTerminals».
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Политика

Кремль допустил голосование россиян против поправок в Конституцию

Песков не уточнил, какие действия власти будут принимать случае, если результаты голосования покажут, что россияне выступают против внесения изменений в Конституцию.
РБК 06:00
Общество

Скончалась старейший хирург РФ Алла Левушкина

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Происшествия

При стрельбе в Германии погибли шесть человек

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Авто

Suzuki Jimny вынужденно переквалифицируется в грузовик

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Политика

Путин поднял фуражку офицера палестинской гвардии

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Число больных пневмонией нового типа в Китае возросло до 887 человек

До 887 человек выросло число подтверждённых случаев заболевания пневмонией нового типа, которую вызывает коронавирус 2019-nCoV, в Китае.
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Футбол

Три российских футболиста получили дисквалификации за ставки на матчи

Три игрока команды "Машук-КМВ", выступавшей в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ), дисквалифицированы за ставки на матчи по решению комитета по этике Российского футбольного союза (РФС).
МК-Спорт 08:24
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Киев объяснил слова Зеленского об оккупации части Украины Румынией

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Происшествия

СК завел дело по факту отравления младенца наркотиками в Подмосковье

"Следственным отделом по Клину ГСУ СК России по Московской области по результатам проведенной проверки по информации СМИ возбуждено уголовное дело по факту отравления ребенка наркотическими веществами (ч. 1 ст. 228.1 УК РФ)", - сообщила Врадий.
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Наука

Ученые восстановили голос древнеегипетской мумии

Британским ученым удалось восстановить голос жреца Несьямуна, который скончался в Египте около трех тысяч лет назад.
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