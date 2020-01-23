В конце 2019 года у президента Владимира Путина прошло совещание со всеми «заинтересованными участниками» о решении проблемы с безвозвратными долгами оборонно-промышленного комплекса (ОПК), рассказал в интервью телеканалу «Россия 24» в Давосе глава ВТБ Андрей Костин.

с чего всё началось

Был принят указ президента РФ, решающий вопрос со списанием долгов предприятиям ОПК. Костин отметил, что документ носит закрытый характер, поэтому комментировать его не стал.

Костин рассказал о закрытом указе Путина о списании долгов ОПК

Общество Из Москвы вывезут радиоактивные отходы С бывшей территории Московского завода полиметаллов вывезут радиоактивные отходы, которые угрожали экологической обстановке и мешали строительству Юго-Восточной хорды (ЮВХ).

Политика Израильтянка Иссахар не обращалась к Путину с просьбой о помиловании Осуждённая в РФ израильтянка Наама Иссахар пока не обращалась к президенту России Владимиру Путину с просьбой о помиловании, это тормозит весь процесс, сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Политика Болгария высылает двух российских дипломатов Власти Болгарии объявили персонами нон грата двух российских дипломатов, в отношении которых прокуратура страны ранее завела дело о шпионаже.

Общество Полицейским и гвардейцам в Москве и Петербурге установили надбавку Премьер-министр Михаил Мишустин распорядился установить полицейским и росгвардейцам Москвы, Санкт-Петербурга, а также Московской и Ленинградской областей надбавки за службу в условиях повышенной сложности.

Происшествия В Пензе на уроке скончался школьник Как сообщила региональный уполномоченный по правам ребенка Елена Столярова, мальчику стало плохо за партой.

Шоу-бизнес Лолита удивила фанатов видео без макияжа Певица Лолита Милявская разместила в Instagram видеозапись, на которой предстала перед поклонниками в купальнике с откровенным вырезом и без макияжа.

Политика Кремль допустил голосование россиян против поправок в Конституцию Песков не уточнил, какие действия власти будут принимать случае, если результаты голосования покажут, что россияне выступают против внесения изменений в Конституцию.

Футбол Три российских футболиста получили дисквалификации за ставки на матчи Три игрока команды "Машук-КМВ", выступавшей в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ), дисквалифицированы за ставки на матчи по решению комитета по этике Российского футбольного союза (РФС).

Политика Киев объяснил слова Зеленского об оккупации части Украины Румынией Банков пояснил, что в Румынии не изучили оригинальное заявление президента Зеленского, где говорилось, что румыны «заняли» Северную Буковину, а обратились к английскому варианту текста, где было использовано английское слово occupied.

Происшествия СК завел дело по факту отравления младенца наркотиками в Подмосковье "Следственным отделом по Клину ГСУ СК России по Московской области по результатам проведенной проверки по информации СМИ возбуждено уголовное дело по факту отравления ребенка наркотическими веществами (ч. 1 ст. 228.1 УК РФ)", - сообщила Врадий.