Экономика

BFM.ruBFM.ruКостин рассказал о закрытом указе Путина о списании долгов ОПК

Был принят указ президента РФ, решающий вопрос со списанием долгов предприятиям ОПК. Костин отметил, что документ носит закрытый характер, поэтому комментировать его не стал.
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с чего всё началось

Костин рассказал о закрытом приказе Путина о долгах оборонных предприятий

В конце 2019 года у президента Владимира Путина прошло совещание со всеми «заинтересованными участниками» о решении проблемы с безвозвратными долгами оборонно-промышленного комплекса (ОПК), рассказал в интервью телеканалу «Россия 24» в Давосе глава ВТБ Андрей Костин.
РБКвчера в 09:20

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Президент подписал закрытый указ по безвозвратным долгам ОПК

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Костин рассказал о закрытом приказе Путина о долгах оборонных предприятий

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Коммерсантъвчера в 09:37

Стало известно о тайном указе Путина по списанию долгов «оборонки»

Московский Комсомолецвчера в 13:15
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