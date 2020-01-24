Экономика
BFM.ruКостин рассказал о закрытом указе Путина о списании долгов ОПК
Был принят указ президента РФ, решающий вопрос со списанием долгов предприятиям ОПК. Костин отметил, что документ носит закрытый характер, поэтому комментировать его не стал.
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с чего всё началось
В конце 2019 года у президента Владимира Путина прошло совещание со всеми «заинтересованными участниками» о решении проблемы с безвозвратными долгами оборонно-промышленного комплекса (ОПК), рассказал в интервью телеканалу «Россия 24» в Давосе глава ВТБ Андрей Костин.РБК23 января в 09:20
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Костин рассказал о закрытом указе Путина по списанию долгов предприятий ОПК
Коммерсантъ23 января в 09:37
Глава ВТБ рассказал о закрытом указе Путина о списании долгов военных предприятий
URA.Ru23 января в 12:26
Костин рассказал о закрытом указе президента по долгам оборонных предприятий
Ведомости23 января в 10:09
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