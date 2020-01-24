Экономика

BFM.ruBFM.ruКостин рассказал о закрытом указе Путина о списании долгов ОПК

Был принят указ президента РФ, решающий вопрос со списанием долгов предприятиям ОПК. Костин отметил, что документ носит закрытый характер, поэтому комментировать его не стал.
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с чего всё началось

Костин рассказал о закрытом приказе Путина о долгах оборонных предприятий

В конце 2019 года у президента Владимира Путина прошло совещание со всеми «заинтересованными участниками» о решении проблемы с безвозвратными долгами оборонно-промышленного комплекса (ОПК), рассказал в интервью телеканалу «Россия 24» в Давосе глава ВТБ Андрей Костин.
РБК23 января в 09:20

Подробнее о событии

Президент подписал закрытый указ по безвозвратным долгам ОПК

Эхо Москвы23 января в 19:08

Костин рассказал о закрытом указе Путина по списанию долгов предприятий ОПК

Коммерсантъ23 января в 09:37

Глава ВТБ рассказал о закрытом указе Путина о списании долгов военных предприятий

URA.Ru23 января в 12:26

Костин заявил, что вопрос со списанием долгов ОПК решен

ТАСС23 января в 11:24

Костин рассказал о закрытом указе президента по долгам оборонных предприятий

Ведомости23 января в 10:09

Костин заявил о решении проблемы долгов предприятий ОПК

Известия23 января в 13:22

Костин рассказал о закрытом приказе Путина о долгах оборонных предприятий

РБК23 января в 09:20
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Происшествия

Число жертв землетрясения в Турции достигло 20 человек

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В России не зарегистрировано случаев заболевания коронавирусом из Китая. Об этом в субботу, 25 января, заявил Роспотребнадзор.
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Правительство России установило надбавку за сложность сотрудникам полиции и Росгвардии, служащим в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях в размере 100% от оклада.
Известия вчера в 14:42
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СК начал проверку после обрушения кровли завода в Кузбассе

Причины частичного обрушения кровли одного из цехов Кузбасского вагоноремонтного предприятия "Новотранс" в Прокопьевске выясняют следователи.
Российская газета вчера в 09:13
Политика

Владислав Сурков покинул госслужбу

Помощник президента РФ Владислав Сурков оставил государственную службу "в связи со сменой курса на украинском направлении", сообщил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков в своем телеграм-канале.
Интерфакс 00:15
Наука

В Британии восстановили голос 3000-летней мумии

Историки и инженеры из Великобритании восстановили голос жившего три тысячи лет назад древнеегипетского жреца по имени Несьямун.
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Что запрещено делать в Татьянин день, 25 января

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Известная поп-исполнительница Вера Брежнева наряду с другими представителями шоу-бизнеса посетила церемонию вручения национальной кинопремии «Золотой орел» в Москве.
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Общество

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Кино

Экранизацию Uncharted перенесли на три месяца

Sony Pictures перенесла экранизацию Uncharted на три месяца. Теперь картина выйдет в США 5 марта 2021 года.
Игромания.ру 01:39
Культура

Шоу «Слабое звено» возвращается на телеэкраны

Популярная в начале "нулевых" телевикторина "Слабое звено" возвращается в эфир. Ввести программу будет бессменная Мария Киселева.
Piter.tv вчера в 04:15
Политика

Лукашенко заявил о переговорах с США по поставкам нефти

Белоруссия ведет переговоры о поставках нефти с США, Саудовской Аравией и ОАЭ.
Известия вчера в 20:06
Общество

В Рязани скончалась старейший хирург России Алла Левушкина

В Рязани на 93-м году жизни скончалась старейший практикующий хирург, лауреат самой престижной врачебной премии "Признание" Алла Ильинична Левушкина.
Российская газета вчера в 05:46
Происшествия

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20-летняя блогерша из Санкт-Петербурга Мишель Михаэлис, чье сожженное тело было найдено в лесу, умерла во время удушающего секса со своим партнером, 21-летним Алесем Завтраковым.
Lenta.ru вчера в 12:24
Общество

Москвичей предупредили о сильном ветре и гололедице 25 января

В субботу, 25 января, в столице ожидаются сильный ветер, дождь, мокрый снег и гололедица, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по городу.
Москва 24 01:22
Политика

Госсекретарь США обругал журналистку, спросившую его об Украине

После эфира госсекретарь пригласил Келли к себе для разговора, в ходе которого несколько раз обругал журналистку, спросив действительно ли она считает, что американцам интересна Украина.
REGNUM 00:00
Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП на Московском проспекте в Воронеже

Страшная авария произошла примерно в 23:40 24 января в Воронеже. Ранее kursk.com сообщал о четырех погибших в аварии.
Kursk.com 02:15
Происшествия

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По данным следствия, подозреваемая утром 23 января 2020 года, находясь в своем доме совершила убийство своих детей 2014 и 2019 годов рождения.
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Общество

ФСБ вычислила рассылавший сообщения о минировании сервис

«С 28 ноября 2019 года по настоящее время с зарубежного сервиса Startmail.com (Нидерланды) на электронные адреса органов судебной власти 16 регионов России поступило более 1 тыс. анонимных сообщений с угрозами их минирования», — цитирует РИА Новости сообщение ЦОС ФСБ.
RT на русском 23 января в 02:09
Политика

Путин поднял фуражку офицера палестинской гвардии

Газета.Ru вчера в 14:08
Здоровье

В Китае впервые от коронавируса умер врач

В Китае впервые от коронавируса умер врач одной из больниц. Об этом в субботу, 25 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Paper.
Lenta.ru 02:47
Происшествия

Спасатели добрались до российских туристов в горах Армении

Московский Комсомолец 03:42
Здоровье

Пятерых китайских студентов госпитализировали в Иркутске с подозрением на коронавирус

Выяснилось, что эти студенты заболели два-три дня назад.
ТАСС 03:22
Происшествия

В Екатеринбурге ликвидировали пожар на складах

Открытое горение в складских помещениях в Екатеринбурге ликвидировано, сообщает в субботу ГУМЧС по Свердловской области.
РИА Новости 03:08
Общество

Познер рассказал, как видит Россию со стороны

Журналист Владимир Познер считает, что в России есть "много уродливого". Его слова опубликованы на сайте Познер Online.
РИА Новости вчера в 21:04
Фигурное катание

Косторная, Трусова и Щербакова стартуют на чемпионате Европы

Чемпионат Европы по фигурному катанию: женщины (короткая программа) Женщины выйдут на лёд в 13.30 по московскому времени.
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Общество

Губернатор Забайкальского края зачитал рэп и поздравил студентов

Глава Забайкальского края Александр Осипов решил необычным образом поздравить студентов с Татьяниным днем.
Газета.Ru 00:14
Теннис

Рублев обыграл Гоффена и вышел в четвертый круг Australian Open

В 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии Рублев встретится с победителем матча Фернандо Вердаско (Испания) — Александр Зверев (Германия).
Нева Спорт 02:11
Политика

Пушков отреагировал на публикацию ЦРУ архивных данных о Бандере

Ранее телеканал «Звезда» передавал, что ЦРУ выложило в открытый доступ материал «Степан Бандера и Украинское государство в 1941 году», в котором назвало Бандеру украинским фашистом и профессиональным агентом Гитлера.
RT на русском вчера в 23:54
Политика

Экс-президент Латвии раскритиковал отношение к русскому языку в стране

Экс-президент выразил уверенность, что в Латвии существует проблема в сфере образования, в результате школьники знают английский язык лучше латышского.
Известия вчера в 21:12
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