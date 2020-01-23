Экономика
BFM.ruКостин рассказал о закрытом указе Путина о списании долгов ОПК
Был принят указ президента РФ, решающий вопрос со списанием долгов предприятиям ОПК. Костин отметил, что документ носит закрытый характер, поэтому комментировать его не стал.
Читать в источнике
Оценить673
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 16:51, Ашберн
Армия и оружие
Боевики атаковали войска Сирии в Идлибе
Около 450 боевиков атаковали правительственные войска в сирийской провинции Идлиб.
Общество
Часы Судного дня перевели на 20 секунд вперед
Финансы
Неизвестный инвестор купил облигации Минфина на 58 млрд рублей
Неизвестный инвестор купил облигации Министерства финансов России на 58 млрд рублей. Об этом информирует РИА Новости.
Общество
Рост пенсий россиян закрепят в Конституции
Рост пенсий россиян закрепят в Конституции: проект закона о внесении поправок в Конституцию России, который предложил принять президент Владимир Путин, подразумевает индексацию пенсий работающих пенсионеров.
Общество
Винника экстрадировали во Францию
Россиянин Александр Винник, который был арестован в июле 2017 года в Греции, экстрадирован во Францию и находится в парижской больнице Hotel Dieu.
Фигурное катание
Синицина и Кацалапов уступили лидерам 0,05 балла в ритм-танце на ЧЕ
Первое место в ритм-танце занял французский дуэт Габриэла Пападакис - Гийом Сизерон. Они опередили россиян на 0,05 балла.
Космос
Российские космонавты начали на МКС эксперимент «Терминатор»
Хотя начали эксперимент одни космонавты, продолжить его поручат Николаю Тихонову, а также Андрею Бабкину.
Театры
Актеры МХАТа записали обращение к главе Минкульта Любимовой
Шоу-бизнес
Андрей Григорьев-Апполонов отказался от внебрачного сына
Сазыкина рассказала, что на протяжении их знакомства с Андреем она была беременна от него дважды, но лишь второго ребенка она смогла выносить.
Политика
Мишустин назначил Топилина главой Пенсионного фонда
Другим распоряжением Мишустин уволил с поста главы ПФР Антона Дроздова и назначил его на должность заместителя министра финансов.
Происшествия
В Дагестане задержаны члены экстремистской организации
В Дагестане задержаны шестеро членов религиозно-экстремистской организации "Ат-Такфир Валь-Хиджра" (запрещена в РФ).
Киберспорт
Vici выбила Evil Geniuses в нижнюю сетку DreamLeague Leipzig Major
Vici Gaming обыграла Evil Geniuses со счетом 2:0 во втором раунде верхней сетки плей-офф на DreamLeague Season 13: The Leipzig Major.
Игры
Cyberpunk 2077: дата выхода на PS4 перенесена – причины
Общество
У сестры Мишустина нашли недвижимость на миллиард рублей
Стало известно, что сестра нового главы российского правительства Михаила Мишустина Наталия Стенина владеет элитной недвижимостью сразу в нескольких районах Москвы.
Происшествия
В Севастополе семь студентов попали в больницу с возможным отравлением
Возможное отравление продуктами стало причиной госпитализации семи студентов Севастопольского госуниверситета, сообщили РИА Новости в четверг в экстренных службах региона.
Экономика
«Победа» допустила возможность роста цен на внутренние рейсы
Авиационный лоукостер «Победа» не исключает варианта с повышением цен на внутренние направления.
Шоу-бизнес
Умер единственный сын Раисы Рязановой актер Данила Перов
Заслуженный артист России Данила Перов, являющийся единственным сыном актрисы Раисы Рязановой, скоропостижно скончался в возрасте 51 года.
Армия и оружие
В Госдепе США рассказали о случае с российским генерал-майором в Сирии
Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал об инциденте американских военных с российским генерал-майором.
Общество
AP: власти США ужесточат правила выдачи виз беременным женщинам
Администрация президента США Дональда Трампа намерена с 24 января ввести новые правила выдачи виз беременным женщинам.
Футбол
Агент Кокорина опроверг слова Бориса Ротенберга
Кирилл Логинов (отчим Кокорина) опровергает сказанные Ротенбергом слова о том, что Кокорин знал об аренде в «Сочи».
Армия и оружие
На видео попал полет российских вертолетов над американским блок-постом в Сирии
Видео с полетом российского вертолет Ми-28Н над блок-постом США выложили в сеть.
Здоровье
Юристы раскритиковали новый приказ Минтруда о критериях установления инвалидности
Медицинские юристы раскритиковали вступивший в силу приказ Минтруда и социальной защиты РФ № 585н с новыми критериями установления инвалидности.
Наука
Ученые нашли первоисточник китайского коронавируса
Источником коронавируса в Китае могли стать змеи, выяснили местные ученые - штамм вируса больше всего схож с тем, что поражает этих земноводных.
Общество
Купание слона в снегу на прогулке в Екатеринбурге сняли на видео
Очевидцы сняли происходящее на видео. На кадрах слон заваливается в снег и некоторое время барахтается в нем.
Происшествия
В Австралии разбился самолет, тушивший лесные пожары
Власти Австралии подтвердили, что самолет, который занимался тушением лесных пожаров в штате Новый Южный Уэльс на юго-востоке страны, потерпел крушение, в результате погибли три человека.
Политика
Путин рассказал о потрясшем его факте из истории блокадного Ленинграда
Во время церемонии открытия памятника героям блокады Ленинграда в Иерусалиме российский президент Владимир Путин рассказал об историческом факте, о котором он недавно узнал.
Экономика
Лондонский суд обязал экс-владельцев «Траста» выплатить банку $900 млн
Суд признал, что Илья Юров, Сергей Беляев, Николай Фетисов несут ответственность за крах банка в декабре 2014 года и должны выплатить компенсацию в размере $900 млн.