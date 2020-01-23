Был принят указ президента РФ, решающий вопрос со списанием долгов предприятиям ОПК. Костин отметил, что документ носит закрытый характер, поэтому комментировать его не стал.

Костин рассказал о закрытом указе Путина о списании долгов ОПК

Происшествия Один человек погиб в результате аварии на Калужском шоссе Один человек погиб и еще двое получили травмы в результате аварии на Калужском шоссе в ТиНАО, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на представителя правоохранительных органов.

Политика Осужденная израильтянка Иссахар не стала просить Путина о помиловании Осужденная за контрабанду гашиша израильтянка Наама Иссахар не стала просить президента России Владимира Путина о помиловании, сообщила российский омбудсмен Татьяна Москалькова, передает «Интерфакс».

Общество ФСБ вычислила рассылавший сообщения о минировании сервис «С 28 ноября 2019 года по настоящее время с зарубежного сервиса Startmail.com (Нидерланды) на электронные адреса органов судебной власти 16 регионов России поступило более 1 тыс. анонимных сообщений с угрозами их минирования», — цитирует РИА Новости сообщение ЦОС ФСБ.

Интернет Назван самый распространенный вирус для пользователей Mac Почти треть атак (29%) на всех владельцев macOS с января по ноябрь 2019 года происходили с использованием именно этого зловреда.

Шоу-бизнес Андрей Григорьев-Апполонов отказался от внебрачного сына Сазыкина рассказала, что на протяжении их знакомства с Андреем она была беременна от него дважды, но лишь второго ребенка она смогла выносить.

Биатлон Биатлонист Клод расплакался на подиуме из-за исчезновения отца Французский биатлонист Фабьен Клод заплакал во время церемонии награждения медалистов индивидуальной гонки на шестом этапе Кубка мира в словенской Поклюке, сообщает "Чемпионат".