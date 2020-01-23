Экономика
BFM.ruКостин рассказал о закрытом указе Путина о списании долгов ОПК
Был принят указ президента РФ, решающий вопрос со списанием долгов предприятиям ОПК. Костин отметил, что документ носит закрытый характер, поэтому комментировать его не стал.
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Политика
Елизавета II подписала закон о Brexit
Происшествия
Один человек погиб в результате аварии на Калужском шоссе
Один человек погиб и еще двое получили травмы в результате аварии на Калужском шоссе в ТиНАО, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на представителя правоохранительных органов.
Общество
Вашингтон ввел новые правила получения виз для желающих рожать в США
Власти США опубликовали новые правила получения туристических виз, направленные на искоренение так называемого «родильного туризма».
Финансы
Неизвестный инвестор купил облигации Минфина на 58 миллиардов рублей
Неизвестный инвестор купил облигации Минфина на 58 миллиардов рублей. Это крупнейшая заявка в истории подобных аукционов.
Политика
Осужденная израильтянка Иссахар не стала просить Путина о помиловании
Осужденная за контрабанду гашиша израильтянка Наама Иссахар не стала просить президента России Владимира Путина о помиловании, сообщила российский омбудсмен Татьяна Москалькова, передает «Интерфакс».
Общество
Часы Судного дня перевели на 20 секунд вперед
Политика
Госдума приняла законопроект о поправке в Конституцию
Первое чтение в Госдуме прошел президентский законопроект о поправке в Конституцию России.
Футбол
Руководство «Зенита» приняло решение продлить контракт с Семаком
По словам председателя совета директоров петербургского клуба, руководство команды полностью доверяет Семаку как специалисту.
Общество
ФСБ вычислила рассылавший сообщения о минировании сервис
«С 28 ноября 2019 года по настоящее время с зарубежного сервиса Startmail.com (Нидерланды) на электронные адреса органов судебной власти 16 регионов России поступило более 1 тыс. анонимных сообщений с угрозами их минирования», — цитирует РИА Новости сообщение ЦОС ФСБ.
Шоу-бизнес
Фрейя Зильбер, отдавшая сына Марии Шукшиной, хочет забрать его обратно
Мама Фрейи Зильбер рассказывает, что недавно дочь отдала своего сына от Макара Касаткина Марии Шукшиной.
Авто
Озвучены комплектации и цены нового Suzuki XL7
Компания Suzuki выводит на рынок новый бюджетный кроссовер Suzuki XL7.
Политика
«Нигде в мире нет индексации на 7%». Что Топилин говорил о пенсиях
АиФ.ru вспоминает, что новый глава ПФР говорил о пенсиях, пенсионерах и пенсионном возрасте.
Шоу-бизнес
Умер актер Данила Перов, единственный сын Раисы Рязановой
В Москве скончался 51-летний актер Данила Перов, единственный сын звезды советского и российского кино Раисы Рязановой.
Политика
Песков объяснил отсутствие встречи Путина с Зеленским в Израиле
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, почему не состоялась встреча Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Иерусалиме.
Игры
Компания Valve сообщила о готовности Half-Life: Alyx
Долгожданная компьютерная игра Half-Life: Alyx практически готова, заявила компания Valve 23 января через аккаунт на сайте Reddit.
Хоккей
Сборная России обыграла США в финале юношеской Олимпиады
Происшествия
Экс-министр Абызов заявил, что у него в СИЗО начался невроз
Интернет
Назван самый распространенный вирус для пользователей Mac
Почти треть атак (29%) на всех владельцев macOS с января по ноябрь 2019 года происходили с использованием именно этого зловреда.
Армия и оружие
Американские военные перехватили российского генерала в Сирии
У российских и американских военных ранее возникали проблемы с деконфликтацией в Сирии.
Шоу-бизнес
Андрей Григорьев-Апполонов отказался от внебрачного сына
Сазыкина рассказала, что на протяжении их знакомства с Андреем она была беременна от него дважды, но лишь второго ребенка она смогла выносить.
Общество
Испанские города затопило морской пеной из-за шторма
Из-за шторма «Глория» испанские города накрыло метровым слоем морской пены. Об этом в среду, 22 января, пишет Daily Mail.
Биатлон
Биатлонист Клод расплакался на подиуме из-за исчезновения отца
Французский биатлонист Фабьен Клод заплакал во время церемонии награждения медалистов индивидуальной гонки на шестом этапе Кубка мира в словенской Поклюке, сообщает "Чемпионат".
Здоровье
Число заболевших коронавирусом в Китае превысило 600 человек
В Китае число пациентов, инфицированных новым типом коронавируса, возросло до 617 человек.
Футбол
Андрей Талалаев покинул пост главного тренера «Химок»
Футбольный клуб «Химки» объявил о расторжении контракта с главными тренером команды Андреем Талалаевым.
Общество
В Москве в пятницу выпадут сразу три вида осадков
Снег, мокрый снег, дождь и плюсовая температура ожидаются в Москве в пятницу днем.
Шоу-бизнес
В квартире Жанны Фриске до сих пор стоят завядшие цветы
Наталья уверяет, что там все сохранилось точно так, как и было при Жанне и если присмотреться, то видно, что в вазе стоят увядшие цветы.
Политика
Израильское СМИ признало провал Зеленского в Давосе
Израильский телеканал Arutz 7 назвал провалом появление президента Украины Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе.
Авто
Mitsubishi оставил в России дизельный Mitsubishi Pajero Sport
В декабре 2020-го до России доберется обновленный внедорожник Mitsubishi Pajero Sport.
Общество
«Известия»: из законов РФ могут убрать понятие МРОТ
Из Гражданского кодекса России может исчезнуть определение минимального размера оплаты труда (МРОТ).