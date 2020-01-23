Был принят указ президента РФ, решающий вопрос со списанием долгов предприятиям ОПК. Костин отметил, что документ носит закрытый характер, поэтому комментировать его не стал.

Костин рассказал о закрытом указе Путина о списании долгов ОПК

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