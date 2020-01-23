Экономика

BFM.ruBFM.ruКостин рассказал о закрытом указе Путина о списании долгов ОПК

Был принят указ президента РФ, решающий вопрос со списанием долгов предприятиям ОПК. Костин отметил, что документ носит закрытый характер, поэтому комментировать его не стал.
Читать в источнике
Комментировать385

Подробнее о событии

Президент подписал закрытый указ по безвозвратным долгам ОПК

Эхо Москвы19:08

Костин заявил о решении проблемы долгов предприятий ОПК

Известия13:22

Костин рассказал о закрытом приказе Путина о долгах оборонных предприятий

РБК09:20

Костин заявил, что вопрос со списанием долгов ОПК решен

ТАСС11:24

Костин рассказал о закрытом указе президента по долгам оборонных предприятий

Ведомости10:09

Костин рассказал о закрытом указе Путина по списанию долгов предприятий ОПК

Коммерсантъ09:37

Стало известно о тайном указе Путина по списанию долгов «оборонки»

Московский Комсомолец13:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 21:52, Ашберн
Экономика

Сигареты в России могут подорожать на четверть

Стоимость табачных изделий и электронных сигарет в России в этом году может вырасти на 25 процентов из-за введения маркировки и повышения акцизов.
Российская газета 00:28
Хоккей

СКА и «Барыс» назвали составы на матч КХЛ в Питере

Sport24.ru 11:10
Политика

Песков объяснил отсутствие встречи Путина с Зеленским в Израиле

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, почему не состоялась встреча Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Иерусалиме.
Вести.Ru 13:43
Политика

ЦРУ рассекретило документы о Степане Бандере

Документы были рассекречены в соответствии с «Законом о разоблачении нацистских военных преступников».
REGNUM 19:07
Наука

Ученые нашли первоисточник китайского коронавируса

Источником коронавируса в Китае могли стать змеи, выяснили местные ученые - штамм вируса больше всего схож с тем, что поражает этих земноводных.
Газета.Ru 03:36
Спорт

Российские ватерполистки вышли в финал чемпионата Европы

ТАСС Спорт 12:38
Общество

Глава ПФР рассказал о числе пенсионеров

Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов рассказал о том, что благодаря изменения в пенсионном законодательстве страны, на пенсию в 2019 году вышло на 355 тыс. человек меньше.
Известия 21 января в 01:16
Экономика

Греф заявил о возможном уходе из Сбербанка

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что покинет пост, если в случае смены главного акционера изменится стратегия развития банка.
РИА Новости 04:56
Политика

В Deutsche Bahn прокомментировали данные о железных дорогах Украины

Представитель пресс-службы немецкой компании Deutsche Bahn Керстин Экштайн прокомментировал заявление премьер-министра Украины Алексея Гончарука о том, что украинские железные дороги планируется передать в управление концерна.
RT на русском 05:35
Кино

Уилл Смит снова «плохой парень», Аглая Тарасова ищет мужа. Кино недели

Аглая Тарасова запускает "Марафон желаний", чтобы найти мужа.
РИА Новости 00:00
Общество

Первый человек погиб от коронавируса в провинции Китая у границы РФ

Первый случай смерти пациента в результате заболевания пневмонией, вызванной коронавирусом нового типа, зафиксирован в китайской провинции Хэйлунцзян в 430 километрах от границы с Россией, передает телеканал CCTV.
REGNUM 21:25
Теннис

Даниил Медведев победил во втором круге Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев попал в третий круг Открытого чемпионата Австралии, проходящего в Мельбурне.
Московский Комсомолец 00:28
Политика

США вновь расширили санкции против Ирана

США восстановили все санкции против Ирана.
ФАН 14:52
Шоу-бизнес

Сестра Жанны Фриске Наталья показала нетронутую квартиру певицы

Во время онлайн-экскурсии по квартире Наталья показала, что в вазе стоят увядшие цветы, а на столе лежат расческа певицы и соска ее сына Платона.
Shraibikus News 11:17
Наука

Австралийский кратер оказался самым древним на Земле

Ученые обнаружили самый древний гигантский кратер на Земле.
Piter.tv 12:31
Общество

Минкомсвязь составила первый список бесплатных интернет-сервисов

В ведомстве подтвердили существование предварительного списка ресурсов с бесплатным доступом, подчеркнув, что он будет дополняться.
РИА Новости 20:18
Армия и оружие

Коалиция США приостановила операции в Ираке

Антитеррористическая коалиция под руководством Соединенных Штатов «в основном» приостановила операции в Ираке, сосредоточившись на защите самой себя.
Ридус 12:40
Политика

Дуду раскритиковали за отказ посетить Всемирный форум памяти Холокоста

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что президент Польши Анджей Дуда не поедет в Израиль на пятый Всемирный форум памяти Холокоста, который организует израильский институт Яд Вашем.
REGNUM 06:02
Наука

Обнаружен неправильно расположенный зуб мудрости в челюсти предка человека

Anonsens 15:26
Политика

«Нигде в мире нет индексации на 7%». Что Топилин говорил о пенсиях

АиФ.ru вспоминает, что новый глава ПФР говорил о пенсиях, пенсионерах и пенсионном возрасте.
Аргументы и Факты 05:51
Происшествия

Житель Башкирии покончил с собой после изнасилования 4-летней дочери

По данным следствия, мужчина посягнул на половую неприкосновенность собственной 4-летней дочери, а затем покончил с собой в сарае.
Газета.Ru 17:05
Здоровье

Роспотребнадзор призвал россиян отказаться от поездок в Китай

Специалисты Роспотребнадзора призвали российских туристов воздержаться от поездок в китайский город Ухань, где существует вероятность заражения коронавирусом 2019-nCoV.
Российская газета 19:28
Происшествия

Мужчину с четырьмя детьми нашли в заброшенном доме в Чите

В Чите в заброшенном неотапливаемом доме обнаружили мужчину с четырьмя детьми в возрасте от 3 до 11 лет.
Московский Комсомолец Чита 21:10
Наука

Британцы случайно открыли универсальные Т-лимфоциты для борьбы с раком

Исследователи из Кардиффского университета обнаружили новый тип неклассических Т-лимфоцитов, рецепторы которых распознают комплексы молекул, характерные практически для всех раковых клеток, но не характерные для здоровых клеток млекопитающих и тех бактерий, которые пытаются их поразить.
N+1 вчера в 08:53
Шоу-бизнес

Лолита показала себя в купальнике и без макияжа

Лолита решила показать своим подписчикам в Instagram свой новый купальник с длинными рукавами.
iReactor 21:38
Политика

Лавров заплакал на церемонии в Израиле

Московский Комсомолец 06:33
Кино

Фильм «Холоп» собрал более миллиона долларов в зарубежном прокате

Более миллиона долларов собрала в международном прокате российская кинокомедия "Холоп" от режиссёра Клима Шипенко.
Life.ru 20 января в 18:18
Происшествия

Двое девятиклассников готовили теракт в российской школе

В городе Снежинске Челябинской области двух 14-летних подростков заподозрили в подготовке теракта в школе.
Lenta.ru 08:05
Армия и оружие

Боевики атаковали войска Сирии в Идлибе

Около 450 боевиков атаковали правительственные войска в сирийской провинции Идлиб.
BFM.ru 04:10
Армия и оружие

Стали известны подробности о потерях ВСУ: сводка с Донбасса

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга официального представителя УНМ ДНР Дмитрия Астраханя.
Rusvesna.su 07:35
Как работают Яндекс.Новости?
Главное