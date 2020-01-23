Экономика
BFM.ruКостин рассказал о закрытом указе Путина о списании долгов ОПК
Был принят указ президента РФ, решающий вопрос со списанием долгов предприятиям ОПК. Костин отметил, что документ носит закрытый характер, поэтому комментировать его не стал.
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Экономика
Сигареты в России могут подорожать на четверть
Стоимость табачных изделий и электронных сигарет в России в этом году может вырасти на 25 процентов из-за введения маркировки и повышения акцизов.
Хоккей
СКА и «Барыс» назвали составы на матч КХЛ в Питере
Политика
Песков объяснил отсутствие встречи Путина с Зеленским в Израиле
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, почему не состоялась встреча Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Иерусалиме.
Политика
ЦРУ рассекретило документы о Степане Бандере
Документы были рассекречены в соответствии с «Законом о разоблачении нацистских военных преступников».
Наука
Ученые нашли первоисточник китайского коронавируса
Источником коронавируса в Китае могли стать змеи, выяснили местные ученые - штамм вируса больше всего схож с тем, что поражает этих земноводных.
Спорт
Российские ватерполистки вышли в финал чемпионата Европы
Общество
Глава ПФР рассказал о числе пенсионеров
Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов рассказал о том, что благодаря изменения в пенсионном законодательстве страны, на пенсию в 2019 году вышло на 355 тыс. человек меньше.
Экономика
Греф заявил о возможном уходе из Сбербанка
Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что покинет пост, если в случае смены главного акционера изменится стратегия развития банка.
Политика
В Deutsche Bahn прокомментировали данные о железных дорогах Украины
Представитель пресс-службы немецкой компании Deutsche Bahn Керстин Экштайн прокомментировал заявление премьер-министра Украины Алексея Гончарука о том, что украинские железные дороги планируется передать в управление концерна.
Кино
Уилл Смит снова «плохой парень», Аглая Тарасова ищет мужа. Кино недели
Аглая Тарасова запускает "Марафон желаний", чтобы найти мужа.
Общество
Первый человек погиб от коронавируса в провинции Китая у границы РФ
Первый случай смерти пациента в результате заболевания пневмонией, вызванной коронавирусом нового типа, зафиксирован в китайской провинции Хэйлунцзян в 430 километрах от границы с Россией, передает телеканал CCTV.
Теннис
Даниил Медведев победил во втором круге Australian Open
Российский теннисист Даниил Медведев попал в третий круг Открытого чемпионата Австралии, проходящего в Мельбурне.
Политика
США вновь расширили санкции против Ирана
США восстановили все санкции против Ирана.
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске Наталья показала нетронутую квартиру певицы
Во время онлайн-экскурсии по квартире Наталья показала, что в вазе стоят увядшие цветы, а на столе лежат расческа певицы и соска ее сына Платона.
Наука
Австралийский кратер оказался самым древним на Земле
Ученые обнаружили самый древний гигантский кратер на Земле.
Общество
Минкомсвязь составила первый список бесплатных интернет-сервисов
В ведомстве подтвердили существование предварительного списка ресурсов с бесплатным доступом, подчеркнув, что он будет дополняться.
Армия и оружие
Коалиция США приостановила операции в Ираке
Антитеррористическая коалиция под руководством Соединенных Штатов «в основном» приостановила операции в Ираке, сосредоточившись на защите самой себя.
Политика
Дуду раскритиковали за отказ посетить Всемирный форум памяти Холокоста
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что президент Польши Анджей Дуда не поедет в Израиль на пятый Всемирный форум памяти Холокоста, который организует израильский институт Яд Вашем.
Политика
«Нигде в мире нет индексации на 7%». Что Топилин говорил о пенсиях
АиФ.ru вспоминает, что новый глава ПФР говорил о пенсиях, пенсионерах и пенсионном возрасте.
Происшествия
Житель Башкирии покончил с собой после изнасилования 4-летней дочери
По данным следствия, мужчина посягнул на половую неприкосновенность собственной 4-летней дочери, а затем покончил с собой в сарае.
Здоровье
Роспотребнадзор призвал россиян отказаться от поездок в Китай
Специалисты Роспотребнадзора призвали российских туристов воздержаться от поездок в китайский город Ухань, где существует вероятность заражения коронавирусом 2019-nCoV.
Происшествия
Мужчину с четырьмя детьми нашли в заброшенном доме в Чите
В Чите в заброшенном неотапливаемом доме обнаружили мужчину с четырьмя детьми в возрасте от 3 до 11 лет.
Наука
Британцы случайно открыли универсальные Т-лимфоциты для борьбы с раком
Исследователи из Кардиффского университета обнаружили новый тип неклассических Т-лимфоцитов, рецепторы которых распознают комплексы молекул, характерные практически для всех раковых клеток, но не характерные для здоровых клеток млекопитающих и тех бактерий, которые пытаются их поразить.
Шоу-бизнес
Лолита показала себя в купальнике и без макияжа
Лолита решила показать своим подписчикам в Instagram свой новый купальник с длинными рукавами.
Политика
Лавров заплакал на церемонии в Израиле
Кино
Фильм «Холоп» собрал более миллиона долларов в зарубежном прокате
Более миллиона долларов собрала в международном прокате российская кинокомедия "Холоп" от режиссёра Клима Шипенко.
Происшествия
Двое девятиклассников готовили теракт в российской школе
В городе Снежинске Челябинской области двух 14-летних подростков заподозрили в подготовке теракта в школе.
Армия и оружие
Боевики атаковали войска Сирии в Идлибе
Около 450 боевиков атаковали правительственные войска в сирийской провинции Идлиб.
Армия и оружие
Стали известны подробности о потерях ВСУ: сводка с Донбасса
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга официального представителя УНМ ДНР Дмитрия Астраханя.