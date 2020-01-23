Экономика

BFM.ruBFM.ruКостин рассказал о закрытом указе Путина о списании долгов ОПК

Был принят указ президента РФ, решающий вопрос со списанием долгов предприятиям ОПК. Костин отметил, что документ носит закрытый характер, поэтому комментировать его не стал.
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Костин заявил о решении проблемы долгов предприятий ОПК

Известия13:22

Глава ВТБ рассказал о закрытом указе Путина о списании долгов военных предприятий

URA.Ru12:26

Костин рассказал о закрытом указе Путина по списанию долгов предприятий ОПК

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Костин рассказал о закрытом указе президента по долгам оборонных предприятий

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Костин заявил, что вопрос со списанием долгов ОПК решен

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Костин рассказал о закрытом приказе Путина о долгах оборонных предприятий

РБК09:20
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Костин Андрей
Российский бизнесмен
Российский банкир и финансист, президент-председатель правления ВТБ, кандидат экономических наук. Директор Высшей школы менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета с 2014 по 2019 год.
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