Экономика
BFM.ruКостин рассказал о закрытом указе Путина о списании долгов ОПК
Был принят указ президента РФ, решающий вопрос со списанием долгов предприятиям ОПК. Костин отметил, что документ носит закрытый характер, поэтому комментировать его не стал.
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Энергетика
Россия в январе сократит поставки нефти в Белоруссию, сообщил источник
Россия скорректировала график поставок нефти в Белоруссию, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Общество
Мацуев и Калягин предложили внести в Конституцию поправку о культуре
Члены рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию России - пианист Денис Мацуев, художественный руководитель театра "Et Cetera" Александр Калягин и директор Эрмитажа Михаил Пиотровский - предложили изменения в статью Основного закона, касающиеся культуры.
Гаджеты
Microsoft придумала новый способ выдворить пользователей с Windows 7
14 января 2020 года официально прекратилась поддержка операционной системы Windows 7, что означает, что пользователи данной ОС больше не будут получать бесплатные патчи и обновления безопасности.
Игры
Авторы Observer тизерят продолжение киберпанк-хоррора
Экономика
Сигареты в России могут подорожать на четверть
Стоимость табачных изделий и электронных сигарет в России в этом году может вырасти на 25 процентов из-за введения маркировки и повышения акцизов.
Армия и оружие
Боевики атаковали войска Сирии в Идлибе
Около 450 боевиков атаковали правительственные войска в сирийской провинции Идлиб.
Политика
Израильское СМИ признало провал Зеленского в Давосе
Израильский телеканал Arutz 7 назвал провалом появление президента Украины Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе.
Общество
Купание слона в снегу на прогулке в Екатеринбурге сняли на видео
Очевидцы сняли происходящее на видео. На кадрах слон заваливается в снег и некоторое время барахтается в нем.
Шоу-бизнес
Умер актер Данила Перов, единственный сын Раисы Рязановой
В Москве скончался 51-летний актер Данила Перов, единственный сын звезды советского и российского кино Раисы Рязановой.
Политика
Путин предложил встретиться пяти лидерам стран СБ ООН
Президент России Владимир Путин предложил провести встречу главам государств, которые являются постоянными членами Совета Безопасности ООН.
Финансы
Неизвестный инвестор купил облигации Минфина на 58 миллиардов рублей
Неизвестный инвестор купил облигации Минфина на 58 миллиардов рублей. Это крупнейшая заявка в истории подобных аукционов.
Авто
В России продажи новых люксовых автомобилей упали на 10%
Российские продажи новых автомобилей сегмента Luxury в 2019 году снизились на 10,2% до 1461 единицы.
Общество
Комик Долгополов покинул Россию
Стендап-комик Александр Долгополов уехал из России. Об этом ТАСС сообщил адвокат артиста Леонид Соловьев.
Политика
Захарова назвала самоубийством статью премьера Польши о Второй мировой
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сочла статью премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о Второй мировой войне «настоящим самоубийством».
Армия и оружие
ВВС США поставили России ультиматум по Сирии
Во время выступления в Пентагоне генерал-майор ВВС США Алексус Гринкевич сообщил журналистам об ультиматуме, поставленном России: не испытывать терпение США и не предпринимать никаких провокационных действий в Сирии на территории, где проводится добыча нефти и газа.
Армия и оружие
Американские военные перехватили российского генерала в Сирии
У российских и американских военных ранее возникали проблемы с деконфликтацией в Сирии.
Политика
Группа столичных муниципальных депутатов требует отстранить от должности нового вице-премьера Марата Хуснуллина
Группа столичных муниципальных депутатов обратилась в администрацию президента с требованием отстранить от должности нового вице-премьера Марата Хуснуллина.
Кино
Empire опубликовал список лучших фильмов XXI века
Авторитетное издание Empire сформировало десятку лучших фильмов XXI века.
Наука
В Италии идентифицировали стеклянную массу времен извержения в Помпеях
Итальянским археологам удалось идентифицировать черную стеклянную массу в скелете одной из жертв смертельного извержения Везувия в печально известных Помпеях.
Политика
Рост пенсий россиян закрепят в Конституции
Рост пенсий россиян закрепят в Конституции: проект закона о внесении поправок в Конституцию России, который предложил принять президент Владимир Путин, подразумевает индексацию пенсий работающих пенсионеров.
Политика
Александр Грибов назначен замруководителя аппарата правительства РФ
Новым замглавы аппарата Белого дома назначен депутат Государственной Думы, заместитель председателя комитета по государственному строительству и законодательству, заместитель секретаря Генерального совета партии "Единая Россия" Александр Грибов.
Экономика
Новая система накопления пенсии может начать работу в 2022 году
Гарантированный пенсионный план должен начать работу с 1 января 2022 года, заявили в Центральном банке РФ.
Происшествия
Устроивший стрельбу в гостинице «Эребуни» в Ереване сдался полиции
Вооруженный мужчина, открывший в четверг стрельбу в гостинице "Эребуни" в центре Еревана, сдался полиции.
Общество
Путин объяснил механизм выплат семьям на детей от трех до семи лет
Начисления пойдут с 1 января текущего года, к июлю нужно выработать связанную с этим нормативную базу.
Здоровье
Число заболевших коронавирусом в Китае увеличилось до 644
В Китае число инфицированных новым типом коронавируса 2019-nCoV увеличилось до 644 человек, 18 граждан скончались.
Гаджеты
Роскачество сопоставило дорогие и бюджетные смартфоны
Специалисты «Роскачества» установили, что бюджетные гаджеты могут составить реальную конкуренцию смартфонам известных брендов.
Футбол
Совет директоров «Зенита» решил продлить контракт с Семаком
«Совет директоров полностью доверяет Семаку как специалисту, решение о продлении контракта уже принято», – сообщила председатель совета директоров «Зенита» Елена Илюхина.