Экономика

BFM.ruBFM.ruКостин рассказал о закрытом указе Путина о списании долгов ОПК

Был принят указ президента РФ, решающий вопрос со списанием долгов предприятиям ОПК. Костин отметил, что документ носит закрытый характер, поэтому комментировать его не стал.
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Глава ВТБ рассказал о закрытом указе Путина о списании долгов военных предприятий

URA.Ru12:26

Костин заявил, что вопрос со списанием долгов ОПК решен

ТАСС11:24

Костин рассказал о закрытом приказе Путина о долгах оборонных предприятий

РБК09:20

Российский президент подписал закрытый указ по списанию долгов предприятий оборонно-промышленного комплекса

Эхо Москвы12:00

Костин рассказал о закрытом указе президента по долгам оборонных предприятий

Ведомости10:09

Костин рассказал о закрытом указе Путина по списанию долгов предприятий ОПК

Коммерсантъ09:37

Глава ВТБ Андрей Костин рассказал о закрытом указе Путина по списанию долгов оборонных предприятий

Дождь11:22
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Бывший министр труда и соцзащиты России Максим Топилин занял должность председателя правления Пенсионного фонда России (ПФР).
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Президент России Владимир Путин предложил провести встречу главам государств, которые являются постоянными членами Совета Безопасности ООН - и. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:11
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Задержали главу администрации Белокалитвинского района

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Испанский тренер «Динамо» — о работе с Гончаренко и Бердыевым, о возвращении в Россию и об отличиях испанских мальчишек

Динамовский теннисбол на сборе в Турции pic.twitter.com / vLYaDCMrI8 — СЭ Футбол (@ se_football) January 20, 2020 РПЛ: 18 в ней уже Люди в России сильнее испанцев генетически В России невелик выбор тренеров по физподготовке с серьезной репутацией.
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Издание Military Watch сравнило российские фрегаты с кораблями ВМС США

Специалисты тематического издания Military Watch решили сравнить российские фрегаты со стоящими на вооружении США кораблями.
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Население Украины сократилось на 11,5 млн человек

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Футбольный клуб «Химки» объявил о расторжении контракта с главными тренером команды Андреем Талалаевым.
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«С 28 ноября 2019 года по настоящее время с зарубежного сервиса Startmail.com (Нидерланды) на электронные адреса органов судебной власти 16 регионов России поступило более 1 тыс. анонимных сообщений с угрозами их минирования», — цитирует РИА Новости сообщение ЦОС ФСБ.
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Костин Андрей
Российский бизнесмен
Российский банкир и финансист, президент-председатель правления ВТБ, кандидат экономических наук. Директор Высшей школы менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета с 2014 по 2019 год.
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