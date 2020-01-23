В конце 2019 года у президента Владимира Путина прошло совещание со всеми «заинтересованными участниками» о решении проблемы с безвозвратными долгами оборонно-промышленного комплекса (ОПК), рассказал в интервью телеканалу «Россия 24» в Давосе глава ВТБ Андрей Костин.

с чего всё началось

В конце 2019 года у президента РФ Владимира Путина прошло совещание по поводу проблемы с безвозвратными долгами оборонно-промышленного комплекса. Об этом рассказал в интервью телеканалу «Россия-24» глава ВТБ Андрей Костин.

Костин рассказал о закрытом указе Путина о списании долгов ОПК

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