Экономика
BFM.ruКостин рассказал о закрытом указе Путина о списании долгов ОПК
В конце 2019 года у президента РФ Владимира Путина прошло совещание по поводу проблемы с безвозвратными долгами оборонно-промышленного комплекса. Об этом рассказал в интервью телеканалу «Россия-24» глава ВТБ Андрей Костин.
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с чего всё началось
В конце 2019 года у президента Владимира Путина прошло совещание со всеми «заинтересованными участниками» о решении проблемы с безвозвратными долгами оборонно-промышленного комплекса (ОПК), рассказал в интервью телеканалу «Россия 24» в Давосе глава ВТБ Андрей Костин.РБК09:20
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