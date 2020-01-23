Экономика

BFM.ruBFM.ruКостин рассказал о закрытом указе Путина о списании долгов ОПК

В конце 2019 года у президента РФ Владимира Путина прошло совещание по поводу проблемы с безвозвратными долгами оборонно-промышленного комплекса. Об этом рассказал в интервью телеканалу «Россия-24» глава ВТБ Андрей Костин.
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Костин рассказал о закрытом приказе Путина о долгах оборонных предприятий

В конце 2019 года у президента Владимира Путина прошло совещание со всеми «заинтересованными участниками» о решении проблемы с безвозвратными долгами оборонно-промышленного комплекса (ОПК), рассказал в интервью телеканалу «Россия 24» в Давосе глава ВТБ Андрей Костин.
РБК09:20

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Глава ВТБ Андрей Костин рассказал о закрытом указе Путина по списанию долгов оборонных предприятий

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Костин рассказал о закрытом указе Путина по списанию долгов предприятий ОПК

Коммерсантъ09:37

Костин рассказал о закрытом приказе Путина о долгах оборонных предприятий

РБК09:20
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Представитель пресс-службы немецкой компании Deutsche Bahn Керстин Экштайн прокомментировал заявление премьер-министра Украины Алексея Гончарука о том, что украинские железные дороги планируется передать в управление концерна.
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ФАС разработала график предустановки российского ПО на смартфоны

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Костин Андрей
Российский бизнесмен
Российский банкир и финансист, президент-председатель правления ВТБ, кандидат экономических наук. Директор Высшей школы менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета с 2014 по 2019 год.
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