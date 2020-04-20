Финансы

ВедомостиВедомостиКостин спрогнозировал укрепление рубля в 2021 году

Предправления банка ВТБ Андрей Костин в интервью РБК заявил, что у ЦБ и Минфина есть возможность поддерживать курс рубля, а в следующем году можно ожидать его укрепления.
Читать в источнике
Комментировать764
с чего всё началось

Глава ВТБ Андрей Костин — РБК: «К великой изоляции пришли все»

Исходим из того, что нам известно на сегодня, а что мы будем знать завтра — это вопрос другой.
РБКвчера в 17:00

Подробнее о событии

Глава ВТБ прогнозирует укрепление рубля в 2021 году

Коммерсантъ00:40

Костин спрогнозировал укрепление курса рубля в 2021 году

РИА Новости02:25

Костин ожидает, что курс рубля укрепится в 2021 году

ТАСС01:36

Костин спрогнозировал укрепление рубля в 2021 году

Известия00:55

Костин прогнозирует укрепление рубля в 2021 году

RT на русском03:23

Костин спрогнозировал укрепление рубля в 2021 году

РБК00:00

Глава ВТБ дал прогноз относительно курса рубля и доллара

РЕН ТВвчера в 17:47
Показать все источники
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 04:27, Ашберн

Комментарии

Общество

Во Владимирской области выросло число зараженных коронавирусом

Увеличение числа заболевших коронавирусной инфекцией жителей региона на 34 человека за сутки зафиксировано в сообщении управления Роспотребнадзора по Владимирской области, 20 апреля сообщает пресс-служба управления на сайте ведомства.
ИА Красная Весна 03:16
311
Общество

В Татарстане выявили 39 новых случаев коронавируса

На территории Татарстана подтвердили 39 новых случаев заражения коронавирусом.
Коммерсантъ Казань 03:54
32
Армия и оружие

Мантуров рассказал об испытаниях танка «Армата» в Сирии

В феврале перспективный российский танк Т-14 на платформе «Армата» вышел на завершающий этап испытаний.
RT на русском вчера в 10:18
1,7K
Космос

В направлении Земли летит новая комета

В направлении Земли летит новая комета. Ее только недавно открыли астрономы, а сейчас может наблюдать любой желающий.
Первый Тульский вчера в 17:15
3
Общество

Поправки о правах соседей по даче разработали в Госдуме

Госдума разработала пакет поправок, которые будут регулировать споры между дачными соседями.
Газета.Ru вчера в 19:11
1,4K
Здоровье

Глава Минздрава заявил об эффективности мер по самоизоляции

Москва, 20 апреля 2020, 09:30 — REGNUM Меры по самоизоляции, которые были предприняты на фоне ситуации с пандемией коронавируса, показали свою эффективность.
REGNUM 02:30
436
Общество

Гидрометцентр предсказал погодные аномалии в России на грядущей неделе

Аномально холодная погода установится в европейской части России на грядущей неделе, тогда как в Сибири будет аномально жарко, заявил в интервью РИА "Новости" научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
Газета.Ru 02:31
37
Экономика

АСИ предложило поднять бюджетникам пенсии и зарплаты

Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило поднять пенсии и зарплаты бюджетникам на 5—10% для повышения спроса на товары и услуги в условиях ситуации с коронавирусом.
RT на русском вчера в 19:03
100
Происшествия

В Башкирии еще одна больница частично закрыта на карантин

По предписанию регионального Роспотребнадзора в Башкирии закрыли на карантин отделение районной больницы в селе Кушнаренково.
Башинформ вчера в 14:18
5
Общество

Главный инфекционист ФМБА рассказал о нетипичном развитии коронавируса

Коронавирус COVID-19 ведет себя нетипично, заявил заведующий кафедрой инфекционных болезней Института повышения квалификации ФМБА России Владимир Никифоров.
Коммерсантъ 02:35
650
Экономика

Bloomberg рассказал о росте спроса на наличные в России с начала марта

С начала марта россияне сняли через банкоматы более триллиона рублей наличных из-за пандемии коронавируса, сообщил Bloomberg со ссылкой на данные Центробанка.
РИА Новости вчера в 14:26
717
Общество

В части Кузбасса ввели масочный режим из-за коронавируса

В четырех районах Кузбасса в воскресенье, 19 апреля ввели дополнительные меры противодействия распространению коронавируса.
Lenta.ru вчера в 22:33
139
Общество

Райффайзенбанк составил топ-20 городов по соблюдению самоизоляции

Москва возглавила составленный Райффайзенбанком рейтинг российских городов, жители которых наиболее строго соблюдают введенный из-за пандемии коронавируса режим самоизоляции.
РБК 01:05
15
Общество

В Тюменской области за сутки выявили еще 27 человек с коронавирусом

За день скончались 44 человека. А полностью выздоровели 155 человек. В Тюменской области на этот раз выявили 27 новых случаев.
Megatyumen.ru 03:41
Здоровье

Стабилизации ситуации с коронавирусом ожидают в Белоруссии

В ближайшие три-четыре недели в Белоруссии ожидается снижение числа инфицированных COVID-19.
Цензуры.Нет 03:44
4
Финансы

Рубль снижается к доллару и евро

На открытии торгов в понедельник, 20 апреля, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
RT на русском 03:02
Шоу-бизнес

Тимати ответил на вызов Ивлеевой

Ранее Тимати ответил на дерзкий вызов Ивлеевой также дерзко.
RuNews24.ru вчера в 11:39
5
Киберспорт

Virtus.pro победила OG в финале ESL One Los Angeles 2020

Metaratings вчера в 15:55
6
Общество

«Коммерсантъ» узнал о закупке 10 000 смартфонов для полицейских Москвы

Власти Москвы планируют закупить около 10 000 смартфонов для полицейских столицы.
Ведомости вчера в 22:44
78
Политика

Глава Псковской области объяснил идею переноса весеннего призыва

Как сообщается на официальном портале области, по словам Ведерникова, для проверки всех призывников на COVID-19 нужно будет отвлечь медиков региона от борьбы с инфекцией, хотя в Псковской области и так не хватает врачей.
РБК 01:28
1
Общество

Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости вчера в 08:00
3,7K
Общество

Охлобыстина заметили нарушающим режим изоляции на пасхальной службе

Актер Иван Охлобыстин нарушил режим самоизоляции и в ночь на 19 апреля пошел на пасхальную службу.
Вести.Ru вчера в 09:05
820
Общество

На Дону зафиксировано 60 новых случаев заболевания коронавирусом

В Ростовской области зарегистрировано 60 новых случаев заболевания коронавирусом.
Российская газета 04:11
107
Автоспорт

Марко: Вторая гонка Формулы 1 в Австрии пройдет в среду

Motorsport.com Россия 00:40
Происшествия

В Калининградской области коронавирус выявили у 11 человек

11 человек заболели коронавирусом в Калининградской области за сутки. Об этом сообщает оперативный штаб.
FlashNord вчера в 05:40
Шоу-бизнес

Друг Надежды Бабкиной рассказал о самочувствии певицы

Народная артистка РСФСР, руководитель театра "Русская песня" Надежда Бабкина, госпитализированная с пневмонией, чувствует себя хорошо, находится в обычной больничной палате без поддерживающих средств и восстанавливает силы, сообщил друг артистки, певец Евгений Гор.
РИА Новости 18 апреля в 12:30
49
Общество

Коронавирус толкает американскую экономику в пропасть

По итогам года же, уверены в МВФ, экономика США сократится на 6%.
Взгляд.ру 01:36
Здоровье

Кадыров посетил больницу, где лечат пациентов с коронавирусом

Глава Чечни Рамзан Кадыров в желтом противочумном костюме посетил грозненскую клиническую больницу №4 и пообщался с пациентами с коронавирусом.
ТАСС 03:40
3
Здоровье

Бессимптомных носителей назвали «вакциной» от коронавируса

Вирусолог, академик РАН Феликс Ершов рассказал в эфире НСН о пользе зараженных коронавирусом людей, чья болезнь протекает бессимптомно.
Lenta.ru вчера в 23:13
52
Происшествия

В Москве проводят проверку после смерти женщины у подъезда её дома

RT на русском 03:06
420
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное