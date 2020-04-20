Финансы
ВедомостиКостин спрогнозировал укрепление рубля в 2021 году
Предправления банка ВТБ Андрей Костин в интервью РБК заявил, что у ЦБ и Минфина есть возможность поддерживать курс рубля, а в следующем году можно ожидать его укрепления.
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с чего всё началось
Исходим из того, что нам известно на сегодня, а что мы будем знать завтра — это вопрос другой.РБКвчера в 17:00
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Комментарии
Общество
Во Владимирской области выросло число зараженных коронавирусом
Увеличение числа заболевших коронавирусной инфекцией жителей региона на 34 человека за сутки зафиксировано в сообщении управления Роспотребнадзора по Владимирской области, 20 апреля сообщает пресс-служба управления на сайте ведомства.
ИА Красная Весна 03:16
Общество
В Татарстане выявили 39 новых случаев коронавируса
На территории Татарстана подтвердили 39 новых случаев заражения коронавирусом.
Коммерсантъ Казань 03:54
Армия и оружие
Мантуров рассказал об испытаниях танка «Армата» в Сирии
В феврале перспективный российский танк Т-14 на платформе «Армата» вышел на завершающий этап испытаний.
RT на русском вчера в 10:18
Космос
В направлении Земли летит новая комета
В направлении Земли летит новая комета. Ее только недавно открыли астрономы, а сейчас может наблюдать любой желающий.
Первый Тульский вчера в 17:15
Общество
Поправки о правах соседей по даче разработали в Госдуме
Госдума разработала пакет поправок, которые будут регулировать споры между дачными соседями.
Газета.Ru вчера в 19:11
Здоровье
Глава Минздрава заявил об эффективности мер по самоизоляции
Москва, 20 апреля 2020, 09:30 — REGNUM Меры по самоизоляции, которые были предприняты на фоне ситуации с пандемией коронавируса, показали свою эффективность.
REGNUM 02:30
Общество
Гидрометцентр предсказал погодные аномалии в России на грядущей неделе
Аномально холодная погода установится в европейской части России на грядущей неделе, тогда как в Сибири будет аномально жарко, заявил в интервью РИА "Новости" научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
Газета.Ru 02:31
Экономика
АСИ предложило поднять бюджетникам пенсии и зарплаты
Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило поднять пенсии и зарплаты бюджетникам на 5—10% для повышения спроса на товары и услуги в условиях ситуации с коронавирусом.
RT на русском вчера в 19:03
Происшествия
В Башкирии еще одна больница частично закрыта на карантин
По предписанию регионального Роспотребнадзора в Башкирии закрыли на карантин отделение районной больницы в селе Кушнаренково.
Башинформ вчера в 14:18
Общество
Главный инфекционист ФМБА рассказал о нетипичном развитии коронавируса
Коронавирус COVID-19 ведет себя нетипично, заявил заведующий кафедрой инфекционных болезней Института повышения квалификации ФМБА России Владимир Никифоров.
Коммерсантъ 02:35
Экономика
Bloomberg рассказал о росте спроса на наличные в России с начала марта
С начала марта россияне сняли через банкоматы более триллиона рублей наличных из-за пандемии коронавируса, сообщил Bloomberg со ссылкой на данные Центробанка.
РИА Новости вчера в 14:26
Общество
В части Кузбасса ввели масочный режим из-за коронавируса
В четырех районах Кузбасса в воскресенье, 19 апреля ввели дополнительные меры противодействия распространению коронавируса.
Lenta.ru вчера в 22:33
Общество
Райффайзенбанк составил топ-20 городов по соблюдению самоизоляции
Москва возглавила составленный Райффайзенбанком рейтинг российских городов, жители которых наиболее строго соблюдают введенный из-за пандемии коронавируса режим самоизоляции.
РБК 01:05
Общество
В Тюменской области за сутки выявили еще 27 человек с коронавирусом
За день скончались 44 человека. А полностью выздоровели 155 человек. В Тюменской области на этот раз выявили 27 новых случаев.
Megatyumen.ru 03:41
Здоровье
Стабилизации ситуации с коронавирусом ожидают в Белоруссии
В ближайшие три-четыре недели в Белоруссии ожидается снижение числа инфицированных COVID-19.
Цензуры.Нет 03:44
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
На открытии торгов в понедельник, 20 апреля, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
RT на русском 03:02
Шоу-бизнес
Тимати ответил на вызов Ивлеевой
Ранее Тимати ответил на дерзкий вызов Ивлеевой также дерзко.
RuNews24.ru вчера в 11:39
Киберспорт
Virtus.pro победила OG в финале ESL One Los Angeles 2020
Metaratings вчера в 15:55
Общество
«Коммерсантъ» узнал о закупке 10 000 смартфонов для полицейских Москвы
Власти Москвы планируют закупить около 10 000 смартфонов для полицейских столицы.
Ведомости вчера в 22:44
Политика
Глава Псковской области объяснил идею переноса весеннего призыва
Как сообщается на официальном портале области, по словам Ведерникова, для проверки всех призывников на COVID-19 нужно будет отвлечь медиков региона от борьбы с инфекцией, хотя в Псковской области и так не хватает врачей.
РБК 01:28
Общество
Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости вчера в 08:00
Общество
Охлобыстина заметили нарушающим режим изоляции на пасхальной службе
Актер Иван Охлобыстин нарушил режим самоизоляции и в ночь на 19 апреля пошел на пасхальную службу.
Вести.Ru вчера в 09:05
Общество
На Дону зафиксировано 60 новых случаев заболевания коронавирусом
В Ростовской области зарегистрировано 60 новых случаев заболевания коронавирусом.
Российская газета 04:11
Автоспорт
Марко: Вторая гонка Формулы 1 в Австрии пройдет в среду
Motorsport.com Россия 00:40
Происшествия
В Калининградской области коронавирус выявили у 11 человек
11 человек заболели коронавирусом в Калининградской области за сутки. Об этом сообщает оперативный штаб.
FlashNord вчера в 05:40
Шоу-бизнес
Друг Надежды Бабкиной рассказал о самочувствии певицы
Народная артистка РСФСР, руководитель театра "Русская песня" Надежда Бабкина, госпитализированная с пневмонией, чувствует себя хорошо, находится в обычной больничной палате без поддерживающих средств и восстанавливает силы, сообщил друг артистки, певец Евгений Гор.
РИА Новости 18 апреля в 12:30
Общество
Коронавирус толкает американскую экономику в пропасть
По итогам года же, уверены в МВФ, экономика США сократится на 6%.
Взгляд.ру 01:36
Здоровье
Кадыров посетил больницу, где лечат пациентов с коронавирусом
Глава Чечни Рамзан Кадыров в желтом противочумном костюме посетил грозненскую клиническую больницу №4 и пообщался с пациентами с коронавирусом.
ТАСС 03:40
Здоровье
Бессимптомных носителей назвали «вакциной» от коронавируса
Вирусолог, академик РАН Феликс Ершов рассказал в эфире НСН о пользе зараженных коронавирусом людей, чья болезнь протекает бессимптомно.
Lenta.ru вчера в 23:13