Исходим из того, что нам известно на сегодня, а что мы будем знать завтра — это вопрос другой.

с чего всё началось

Предправления банка ВТБ Андрей Костин в интервью РБК заявил, что у ЦБ и Минфина есть возможность поддерживать курс рубля, а в следующем году можно ожидать его укрепления.

Костин спрогнозировал укрепление рубля в 2021 году

Общество Во Владимирской области выросло число зараженных коронавирусом Увеличение числа заболевших коронавирусной инфекцией жителей региона на 34 человека за сутки зафиксировано в сообщении управления Роспотребнадзора по Владимирской области, 20 апреля сообщает пресс-служба управления на сайте ведомства. 311

Космос В направлении Земли летит новая комета В направлении Земли летит новая комета. Ее только недавно открыли астрономы, а сейчас может наблюдать любой желающий. 3

Здоровье Глава Минздрава заявил об эффективности мер по самоизоляции Москва, 20 апреля 2020, 09:30 — REGNUM Меры по самоизоляции, которые были предприняты на фоне ситуации с пандемией коронавируса, показали свою эффективность. 436

Общество Гидрометцентр предсказал погодные аномалии в России на грядущей неделе Аномально холодная погода установится в европейской части России на грядущей неделе, тогда как в Сибири будет аномально жарко, заявил в интервью РИА "Новости" научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. 37

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Общество Райффайзенбанк составил топ-20 городов по соблюдению самоизоляции Москва возглавила составленный Райффайзенбанком рейтинг российских городов, жители которых наиболее строго соблюдают введенный из-за пандемии коронавируса режим самоизоляции. 15

Общество В Тюменской области за сутки выявили еще 27 человек с коронавирусом За день скончались 44 человека. А полностью выздоровели 155 человек. В Тюменской области на этот раз выявили 27 новых случаев.

Финансы Рубль снижается к доллару и евро На открытии торгов в понедельник, 20 апреля, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Политика Глава Псковской области объяснил идею переноса весеннего призыва Как сообщается на официальном портале области, по словам Ведерникова, для проверки всех призывников на COVID-19 нужно будет отвлечь медиков региона от борьбы с инфекцией, хотя в Псковской области и так не хватает врачей. 1

Общество Охлобыстина заметили нарушающим режим изоляции на пасхальной службе Актер Иван Охлобыстин нарушил режим самоизоляции и в ночь на 19 апреля пошел на пасхальную службу. 820

Происшествия В Калининградской области коронавирус выявили у 11 человек 11 человек заболели коронавирусом в Калининградской области за сутки. Об этом сообщает оперативный штаб.

Шоу-бизнес Друг Надежды Бабкиной рассказал о самочувствии певицы Народная артистка РСФСР, руководитель театра "Русская песня" Надежда Бабкина, госпитализированная с пневмонией, чувствует себя хорошо, находится в обычной больничной палате без поддерживающих средств и восстанавливает силы, сообщил друг артистки, певец Евгений Гор. 49

Общество Коронавирус толкает американскую экономику в пропасть По итогам года же, уверены в МВФ, экономика США сократится на 6%.

Здоровье Кадыров посетил больницу, где лечат пациентов с коронавирусом Глава Чечни Рамзан Кадыров в желтом противочумном костюме посетил грозненскую клиническую больницу №4 и пообщался с пациентами с коронавирусом. 3