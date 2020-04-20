Финансы
ВедомостиКостин спрогнозировал укрепление рубля в 2021 году
Предправления банка ВТБ Андрей Костин в интервью РБК заявил, что у ЦБ и Минфина есть возможность поддерживать курс рубля, а в следующем году можно ожидать его укрепления.
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с чего всё началось
Исходим из того, что нам известно на сегодня, а что мы будем знать завтра — это вопрос другой.РБКвчера в 17:00
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Комментарии
Происшествия
Власти Москвы прокомментировали смерть женщины у подъезда дома
РИА Новости вчера в 16:56
Здоровье
Глава Минздрава заявил об эффективности мер по самоизоляции
Москва, 20 апреля 2020, 09:30 — REGNUM Меры по самоизоляции, которые были предприняты на фоне ситуации с пандемией коронавируса, показали свою эффективность.
REGNUM 02:30
Общество
Главный инфекционист ФМБА рассказал о нетипичном развитии коронавируса
Коронавирус COVID-19 ведет себя нетипично, заявил заведующий кафедрой инфекционных болезней Института повышения квалификации ФМБА России Владимир Никифоров.
Коммерсантъ 02:35
Общество
Названы регионы с приростом и убылью населения
В 26 регионах России численность населения в период с 2017 по 2019 год выросла, а в 59 субъектах за счет естественной и миграционной убыли сократилась, пишет 20 апреля «РИА Новости» со ссылкой на свое исследование.
Известия вчера в 18:02
Общество
В России за сутки выявили 4268 случаев коронавируса
За прошедшие сутки в России зафиксированы 4268 новых случаев заражения коронавирусом.
Известия 03:38
Общество
АСИ предложило выдавать мигрантам пособие по безработице
Агентство стратегических инициатив (АСИ) в условиях пандемии коронавируса предложило приравнять трудоустроенных мигрантов к гражданам России и выплачивать им пособие по безработице.
РИА Новости 03:32
Общество
Аксёнов призвал россиян не ездить в Крым
Глава Крыма Сергей Аксёнов призвал россиян отказаться от поездок на полуостров в связи с эпидемией коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 03:11
Общество
Названы российские регионы с новыми случаями коронавируса
В России за сутки зарегистрировали 4268 случаев заболевания COVID-19 в 76 регионах.
РИА Новости 04:32
Экономика
FT: экономический кризис ставит под угрозу 59 млн рабочих мест в ЕС
Почти 59 млн рабочих мест оказались под угрозой в ЕС вследствие экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
ТАСС 02:06
Общество
СК пообещал наказывать за пранки над учителями
Следственный комитет будет отслеживать случаи оскорбления и издевательств над учителями в ходе онлайн-занятий и даст правовую оценку — вплоть до возбуждения уголовного дела — действиям пользователей, распространяющих такие материалы.
РБК 04:13
Здоровье
Кадыров посетил больницу, где лечат пациентов с коронавирусом
Глава Чечни Рамзан Кадыров в желтом противочумном костюме посетил грозненскую клиническую больницу №4 и пообщался с пациентами с коронавирусом.
ТАСС 03:40
Кино
Какие фильмы Marvel выйдут после окончания пандемии
Evo-rus.com 03:07
Общество
Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости вчера в 08:00
Шоу-бизнес
Тимати ответил на вызов Ивлеевой
Ранее Тимати ответил на дерзкий вызов Ивлеевой также дерзко.
RuNews24.ru вчера в 11:39
Здоровье
14 новых случаев коронавируса выявили в Алтайском крае
За прошедшие сутки в Алтайском крае зарегистрировали 14 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает оперштаб региона.
Коммерсантъ Новосибирск 04:03
Происшествия
В Канаде мужчина в форме сотрудника полиции убил 16 человек
Российская газета 00:26
Авто
Рассекречен внешний вид нового гибридного гиперкара Porsche
Создавать гибридную составляющую инженерам Porsche, скорее всего, помогут специалисты хорватского стартапа Rimac.
CarsWeek.ru вчера в 11:06
Шоу-бизнес
Алена Шишкова отреагировала на слухи о подагре
В последнее время в сети появились слухи о том, что Алена Шишкова больна подагрой.
Paparazzi.ru 02:59
Происшествия
На Кубани коронавирус подтвердился у 34 человек
У 34 человек подтвердили заражение коронавирусом за последние сутки в Краснодарском крае, данные опубликовал 20 апреля региональный оперштаб.
REGNUM 04:06
Общество
Глава лаборатории в Ухани ответил на обвинения в создании коронавируса
Ученый пояснил, что давно занимается обеспечением биологической безопасности лаборатории и знает, что подобное не могло произойти.
Портал Поиск вчера в 05:59
Общество
Правительство расширило список сфер, наиболее пострадавших от COVID-19
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил изменения в перечень наиболее пострадавших от коронавируса отраслей, туда добавили деятельность зоопарков и музеев, соответствующее сообщение опубликовано на сайте кабмина.
РИА Новости 18 апреля в 08:18
Экономика
Alibaba инвестирует в облачные сервисы 28 млрд
Компания Alibaba Group Holding заявила, что инвестирует 200 млрд юаней (28 млрд долларов) в свою облачную инфраструктуру в течение трех лет.
iXBT.com 03:58
Общество
Треть россиян поддерживают перенос майских праздников
Согласно полученным сведениям, перенос выходных с майских праздников на другое время, чтобы отдохнуть после самоизоляции, поддерживают 34% граждан России.
Пятый канал вчера в 22:09
Общество
В Госдуме предложили прописать права соседей по дачным участкам
"Под соседскими правами понимаются разумные ограничения, которые должен претерпевать собственник земельного участка в интересах соседей", - подчеркнул Крашенников.
Интерфакс 03:11
Здоровье
На Среднем Урале коронавирус подтвердили ещё у восьмерых жителей
Екатеринбург, 20 апреля 2020, 11:01 — REGNUM Врачи выявили новый коронавирус еще у восьми жителей Свердловской области.
REGNUM 04:01
Здоровье
В Удмуртии зарегистрировано 45 новых случаев заражения коронавирусом
45 новых случаев заболевания коронавирусом зарегистрировали в Удмуртии за 19 апреля, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.
АиФ Удмуртия 03:15
Технологии
В России создали робота-дезинфектора
В России разработали робота для дезинфекции помещений в автономном режиме. Это модернизация робота семейства «Юниор» от «Аврора роботикс».
Республика Татарстан 02:50
Армия и оружие
США заявили об опасном сближении своего самолета с российским Су-35
Второй раз за четыре дня российский самолет Су-35 пролетел в 25 футах (7,62 метра) перед американским патрульным противолодочным самолетом P-8A Poseidon, говорится в пресс-релизе Шестого флота ВМС США.
РИА Новости вчера в 20:15