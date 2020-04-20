Финансы

ВедомостиВедомостиКостин спрогнозировал укрепление рубля в 2021 году

Предправления банка ВТБ Андрей Костин в интервью РБК заявил, что у ЦБ и Минфина есть возможность поддерживать курс рубля, а в следующем году можно ожидать его укрепления.
Читать в источнике
Комментировать785
с чего всё началось

Глава ВТБ Андрей Костин — РБК: «К великой изоляции пришли все»

Исходим из того, что нам известно на сегодня, а что мы будем знать завтра — это вопрос другой.
РБКвчера в 17:00

Подробнее о событии

Костин прогнозирует укрепление рубля в 2021 году

RT на русском03:23

Костин спрогнозировал укрепление курса рубля в 2021 году

РИА Новости02:25

Костин спрогнозировал укрепление рубля в 2021 году

Известия00:55

Костин ожидает, что курс рубля укрепится в 2021 году

ТАСС01:36

Глава ВТБ прогнозирует укрепление рубля в 2021 году

Коммерсантъ00:40

Костин спрогнозировал укрепление рубля в 2021 году

РБК00:00

Глава ВТБ дал прогноз относительно курса рубля и доллара

РЕН ТВвчера в 17:47
Показать все источники
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 04:41, Ашберн

Комментарии

Кино

Списком лучших фильмов о путешествиях во времени поделился Джеймс Ганн

Live24 03:50
Происшествия

Власти Москвы прокомментировали смерть женщины у подъезда дома

РИА Новости вчера в 16:56
464
Здоровье

Глава Минздрава заявил об эффективности мер по самоизоляции

Москва, 20 апреля 2020, 09:30 — REGNUM Меры по самоизоляции, которые были предприняты на фоне ситуации с пандемией коронавируса, показали свою эффективность.
REGNUM 02:30
464
Общество

Главный инфекционист ФМБА рассказал о нетипичном развитии коронавируса

Коронавирус COVID-19 ведет себя нетипично, заявил заведующий кафедрой инфекционных болезней Института повышения квалификации ФМБА России Владимир Никифоров.
Коммерсантъ 02:35
658
Общество

Названы регионы с приростом и убылью населения

В 26 регионах России численность населения в период с 2017 по 2019 год выросла, а в 59 субъектах за счет естественной и миграционной убыли сократилась, пишет 20 апреля «РИА Новости» со ссылкой на свое исследование.
Известия вчера в 18:02
144
Общество

В России за сутки выявили 4268 случаев коронавируса

За прошедшие сутки в России зафиксированы 4268 новых случаев заражения коронавирусом.
Известия 03:38
Общество

АСИ предложило выдавать мигрантам пособие по безработице

Агентство стратегических инициатив (АСИ) в условиях пандемии коронавируса предложило приравнять трудоустроенных мигрантов к гражданам России и выплачивать им пособие по безработице.
РИА Новости 03:32
4,8K
Общество

Аксёнов призвал россиян не ездить в Крым

Глава Крыма Сергей Аксёнов призвал россиян отказаться от поездок на полуостров в связи с эпидемией коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 03:11
67
Общество

Названы российские регионы с новыми случаями коронавируса

В России за сутки зарегистрировали 4268 случаев заболевания COVID-19 в 76 регионах.
РИА Новости 04:32
52
Экономика

FT: экономический кризис ставит под угрозу 59 млн рабочих мест в ЕС

Почти 59 млн рабочих мест оказались под угрозой в ЕС вследствие экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
ТАСС 02:06
Общество

СК пообещал наказывать за пранки над учителями

Следственный комитет будет отслеживать случаи оскорбления и издевательств над учителями в ходе онлайн-занятий и даст правовую оценку — вплоть до возбуждения уголовного дела — действиям пользователей, распространяющих такие материалы.
РБК 04:13
48
Здоровье

Кадыров посетил больницу, где лечат пациентов с коронавирусом

Глава Чечни Рамзан Кадыров в желтом противочумном костюме посетил грозненскую клиническую больницу №4 и пообщался с пациентами с коронавирусом.
ТАСС 03:40
6
Кино

Какие фильмы Marvel выйдут после окончания пандемии

Evo-rus.com 03:07
2
Общество

Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости вчера в 08:00
3,7K
Шоу-бизнес

Тимати ответил на вызов Ивлеевой

Ранее Тимати ответил на дерзкий вызов Ивлеевой также дерзко.
RuNews24.ru вчера в 11:39
5
Здоровье

14 новых случаев коронавируса выявили в Алтайском крае

За прошедшие сутки в Алтайском крае зарегистрировали 14 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает оперштаб региона.
Коммерсантъ Новосибирск 04:03
245
Общество

Судно для завершения «Северного потока-2» пошло обратно

Lenta.ru 02:04
325
Происшествия

В Канаде мужчина в форме сотрудника полиции убил 16 человек

Российская газета 00:26
295
Авто

Рассекречен внешний вид нового гибридного гиперкара Porsche

Создавать гибридную составляющую инженерам Porsche, скорее всего, помогут специалисты хорватского стартапа Rimac.
CarsWeek.ru вчера в 11:06
Шоу-бизнес

Алена Шишкова отреагировала на слухи о подагре

В последнее время в сети появились слухи о том, что Алена Шишкова больна подагрой.
Paparazzi.ru 02:59
28
Происшествия

На Кубани коронавирус подтвердился у 34 человек

У 34 человек подтвердили заражение коронавирусом за последние сутки в Краснодарском крае, данные опубликовал 20 апреля региональный оперштаб.
REGNUM 04:06
6
Общество

Глава лаборатории в Ухани ответил на обвинения в создании коронавируса

Ученый пояснил, что давно занимается обеспечением биологической безопасности лаборатории и знает, что подобное не могло произойти.
Портал Поиск вчера в 05:59
671
Общество

Правительство расширило список сфер, наиболее пострадавших от COVID-19

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил изменения в перечень наиболее пострадавших от коронавируса отраслей, туда добавили деятельность зоопарков и музеев, соответствующее сообщение опубликовано на сайте кабмина.
РИА Новости 18 апреля в 08:18
280
Экономика

Alibaba инвестирует в облачные сервисы 28 млрд

Компания Alibaba Group Holding заявила, что инвестирует 200 млрд юаней (28 млрд долларов) в свою облачную инфраструктуру в течение трех лет.
iXBT.com 03:58
Общество

Треть россиян поддерживают перенос майских праздников

Согласно полученным сведениям, перенос выходных с майских праздников на другое время, чтобы отдохнуть после самоизоляции, поддерживают 34% граждан России.
Пятый канал вчера в 22:09
25
Общество

В Госдуме предложили прописать права соседей по дачным участкам

"Под соседскими правами понимаются разумные ограничения, которые должен претерпевать собственник земельного участка в интересах соседей", - подчеркнул Крашенников.
Интерфакс 03:11
1,5K
Здоровье

На Среднем Урале коронавирус подтвердили ещё у восьмерых жителей

Екатеринбург, 20 апреля 2020, 11:01 — REGNUM Врачи выявили новый коронавирус еще у восьми жителей Свердловской области.
REGNUM 04:01
35
Здоровье

В Удмуртии зарегистрировано 45 новых случаев заражения коронавирусом

45 новых случаев заболевания коронавирусом зарегистрировали в Удмуртии за 19 апреля, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.
АиФ Удмуртия 03:15
48
Технологии

В России создали робота-дезинфектора

В России разработали робота для дезинфекции помещений в автономном режиме. Это модернизация робота семейства «Юниор» от «Аврора роботикс».
Республика Татарстан 02:50
11
Армия и оружие

США заявили об опасном сближении своего самолета с российским Су-35

Второй раз за четыре дня российский самолет Су-35 пролетел в 25 футах (7,62 метра) перед американским патрульным противолодочным самолетом P-8A Poseidon, говорится в пресс-релизе Шестого флота ВМС США.
РИА Новости вчера в 20:15
366
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное