Исходим из того, что нам известно на сегодня, а что мы будем знать завтра — это вопрос другой.

с чего всё началось

Предправления банка ВТБ Андрей Костин в интервью РБК заявил, что у ЦБ и Минфина есть возможность поддерживать курс рубля, а в следующем году можно ожидать его укрепления.

Костин спрогнозировал укрепление рубля в 2021 году

Здоровье Глава Минздрава заявил об эффективности мер по самоизоляции Москва, 20 апреля 2020, 09:30 — REGNUM Меры по самоизоляции, которые были предприняты на фоне ситуации с пандемией коронавируса, показали свою эффективность. 464

Общество Названы регионы с приростом и убылью населения В 26 регионах России численность населения в период с 2017 по 2019 год выросла, а в 59 субъектах за счет естественной и миграционной убыли сократилась, пишет 20 апреля «РИА Новости» со ссылкой на свое исследование. 144

Общество В России за сутки выявили 4268 случаев коронавируса За прошедшие сутки в России зафиксированы 4268 новых случаев заражения коронавирусом.

Общество АСИ предложило выдавать мигрантам пособие по безработице Агентство стратегических инициатив (АСИ) в условиях пандемии коронавируса предложило приравнять трудоустроенных мигрантов к гражданам России и выплачивать им пособие по безработице. 4,8K

Общество Аксёнов призвал россиян не ездить в Крым Глава Крыма Сергей Аксёнов призвал россиян отказаться от поездок на полуостров в связи с эпидемией коронавирусной инфекции COVID-19. 67

Экономика FT: экономический кризис ставит под угрозу 59 млн рабочих мест в ЕС Почти 59 млн рабочих мест оказались под угрозой в ЕС вследствие экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Общество СК пообещал наказывать за пранки над учителями Следственный комитет будет отслеживать случаи оскорбления и издевательств над учителями в ходе онлайн-занятий и даст правовую оценку — вплоть до возбуждения уголовного дела — действиям пользователей, распространяющих такие материалы. 48

Здоровье Кадыров посетил больницу, где лечат пациентов с коронавирусом Глава Чечни Рамзан Кадыров в желтом противочумном костюме посетил грозненскую клиническую больницу №4 и пообщался с пациентами с коронавирусом. 6

Авто Рассекречен внешний вид нового гибридного гиперкара Porsche Создавать гибридную составляющую инженерам Porsche, скорее всего, помогут специалисты хорватского стартапа Rimac.

Происшествия На Кубани коронавирус подтвердился у 34 человек У 34 человек подтвердили заражение коронавирусом за последние сутки в Краснодарском крае, данные опубликовал 20 апреля региональный оперштаб. 6

Общество Правительство расширило список сфер, наиболее пострадавших от COVID-19 Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил изменения в перечень наиболее пострадавших от коронавируса отраслей, туда добавили деятельность зоопарков и музеев, соответствующее сообщение опубликовано на сайте кабмина. 280

Экономика Alibaba инвестирует в облачные сервисы 28 млрд Компания Alibaba Group Holding заявила, что инвестирует 200 млрд юаней (28 млрд долларов) в свою облачную инфраструктуру в течение трех лет.

Общество Треть россиян поддерживают перенос майских праздников Согласно полученным сведениям, перенос выходных с майских праздников на другое время, чтобы отдохнуть после самоизоляции, поддерживают 34% граждан России. 25