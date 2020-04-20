Исходим из того, что нам известно на сегодня, а что мы будем знать завтра — это вопрос другой.

с чего всё началось

Предправления банка ВТБ Андрей Костин в интервью РБК заявил, что у ЦБ и Минфина есть возможность поддерживать курс рубля, а в следующем году можно ожидать его укрепления.

Костин спрогнозировал укрепление рубля в 2021 году

Происшествия В Екатеринбурге при госпитализации заражённого ранен полицейский Екатеринбург, 20 апреля 2020, 11:52 — REGNUM В Екатеринбурге сотрудник правоохранительных органов был ранен ножом во время госпитализации гражданина с COVID-19. 14

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Общество Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей Москва, 20 апреля 2020, 06:44 — REGNUM Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков раскритиковал заместителя министра здравоохранения Краснодарского края Валентину Игнатенко, отчитавшую сотрудников медучреждений за нежелание обеспечить себя бахилами. 2,6K

Общество СК пообещал наказывать за пранки над учителями Следственный комитет будет отслеживать случаи оскорбления и издевательств над учителями в ходе онлайн-занятий и даст правовую оценку — вплоть до возбуждения уголовного дела — действиям пользователей, распространяющих такие материалы. 57

Общество Ученый спрогнозировал развитие эпидемии коронавируса в России Каримов отметил, что эпидемия коронавируса в РФ достигнет пика к середине мая, а на плато выйдет к первой декаде июня. 86

Общество На Среднем Урале коронавирус подтвердили ещё у восьмерых жителей Екатеринбург, 20 апреля 2020, 11:01 — REGNUM Врачи выявили новый коронавирус еще у восьми жителей Свердловской области.

Кино Сарик Андреасян экранизирует «Евгения Онегина» Режиссер Сарик Андреасян, снявший фильм «Защитники», начал работу над экранизацией романа в стихах А. С. Пушкина «Евгений Онегин». 15

Политика Тренировавшиеся в Алабине парадные расчёты отправят на карантин Военнослужащие парадных расчётов по возвращении с подмосковного полигона Алабино в пункты постоянной дислокации будут помещены на двухнедельный карантин. 8

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