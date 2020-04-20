Финансы
ВедомостиКостин спрогнозировал укрепление рубля в 2021 году
Предправления банка ВТБ Андрей Костин в интервью РБК заявил, что у ЦБ и Минфина есть возможность поддерживать курс рубля, а в следующем году можно ожидать его укрепления.
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с чего всё началось
Исходим из того, что нам известно на сегодня, а что мы будем знать завтра — это вопрос другой.РБКвчера в 17:00
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Комментарии
Происшествия
В Екатеринбурге при госпитализации заражённого ранен полицейский
Екатеринбург, 20 апреля 2020, 11:52 — REGNUM В Екатеринбурге сотрудник правоохранительных органов был ранен ножом во время госпитализации гражданина с COVID-19.
REGNUM 04:52
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
На открытии торгов в понедельник, 20 апреля, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
RT на русском 03:02
Экономика
Bloomberg рассказал о росте спроса на наличные в России с начала марта
С начала марта россияне сняли через банкоматы более триллиона рублей наличных из-за пандемии коронавируса, сообщил Bloomberg со ссылкой на данные Центробанка.
РИА Новости вчера в 14:26
Общество
В Госдуме предложили прописать права соседей по дачным участкам
"Под соседскими правами понимаются разумные ограничения, которые должен претерпевать собственник земельного участка в интересах соседей", - подчеркнул Крашенников.
Интерфакс 03:11
Происшествия
В Москве проводят проверку после смерти женщины у подъезда её дома
RT на русском 03:06
Общество
Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей
Москва, 20 апреля 2020, 06:44 — REGNUM Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков раскритиковал заместителя министра здравоохранения Краснодарского края Валентину Игнатенко, отчитавшую сотрудников медучреждений за нежелание обеспечить себя бахилами.
REGNUM вчера в 23:44
Общество
СК пообещал наказывать за пранки над учителями
Следственный комитет будет отслеживать случаи оскорбления и издевательств над учителями в ходе онлайн-занятий и даст правовую оценку — вплоть до возбуждения уголовного дела — действиям пользователей, распространяющих такие материалы.
РБК 04:13
Общество
Ученый спрогнозировал развитие эпидемии коронавируса в России
Каримов отметил, что эпидемия коронавируса в РФ достигнет пика к середине мая, а на плато выйдет к первой декаде июня.
RuNews24.ru вчера в 17:27
Общество
Главный инфекционист ФМБА рассказал о нетипичном развитии коронавируса
Коронавирус COVID-19 ведет себя нетипично, заявил заведующий кафедрой инфекционных болезней Института повышения квалификации ФМБА России Владимир Никифоров.
Коммерсантъ 02:35
Общество
Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости вчера в 08:00
Армия и оружие
США заявили об опасном сближении своего самолета с российским Су-35
Второй раз за четыре дня российский самолет Су-35 пролетел в 25 футах (7,62 метра) перед американским патрульным противолодочным самолетом P-8A Poseidon, говорится в пресс-релизе Шестого флота ВМС США.
РИА Новости вчера в 20:15
Общество
На Среднем Урале коронавирус подтвердили ещё у восьмерых жителей
Екатеринбург, 20 апреля 2020, 11:01 — REGNUM Врачи выявили новый коронавирус еще у восьми жителей Свердловской области.
REGNUM 04:01
Кино
Сарик Андреасян экранизирует «Евгения Онегина»
Режиссер Сарик Андреасян, снявший фильм «Защитники», начал работу над экранизацией романа в стихах А. С. Пушкина «Евгений Онегин».
Inc-news.ru вчера в 10:42
Политика
Тренировавшиеся в Алабине парадные расчёты отправят на карантин
Военнослужащие парадных расчётов по возвращении с подмосковного полигона Алабино в пункты постоянной дислокации будут помещены на двухнедельный карантин.
RT на русском 04:25
Здоровье
НИИ имени Свержевского начнет принимать пациентов с онкологией
Первых пациентов с онкологическими заболеваниями НИИ имени Свержевского примет уже 27 апреля, добавила заммэра.
Вечерняя Москва 04:35
Общество
Вирусолог назвал срок победы над коронавирусом в России
По состоянию на 19 апреля Россия вошла в десятку стран с наибольшим количеством инфицированных коронавирусом.
Петрозаводск говорит вчера в 06:35
Интернет
FT: приложения Apple и Google по отслеживанию передвижений недоступны для 2 млрд человек
Приложениями американских корпораций Apple и Google по отслеживанию передвижений в условиях пандемии коронавируса из-за устаревших телефонных аппаратов не смогут воспользоваться почти 2 млрд человек.
ТАСС 03:52
Общество
Оперштаб скорректировал данные по Москве и области
Согласно информации подмосковного оперштаба по ситуации с коронавирусом, в число всех заболевших входят люди люди в возрасте от 18 до 45 лет (256 человек), в возрасте от 46 до 64 лет (272 человека), от 65 до 94 лет (138 человек) и 43 ребенка.
Вести.Ru вчера в 09:37
Общество
Ещё 24 случая заражения коронавирусом выявлено в Воронежской области
В Воронежской области за минувшие сутки зарегистрировано 24 новых случая заболевания коронавирусом COVID-19.
МОЁ! Оnline Воронеж 03:51
Экономика
Российские банки начали прием заявок на ипотеку под 6,5% годовых
Крупнейшие российские банки начали прием заявок по программе льготной ипотеки по ставке 6,5% годовых.
ТАСС 03:23
Наука
Курение связали с повышенным риском тяжёлых форм коронавируса
По словам исследователей, анализ подтвердил, что курение является одним из факторов для развития коронавируса.
Парламентская газета 17 апреля в 06:31
Общество
Мэрию Москвы попросили выдать всем самозанятым рабочие пропуска
Онлайн-сервисы по поиску специалистов YouDo и Profi.ru попросили власти Москвы разрешить тем, кто работает на себя, получать пропуска для работающих граждан.
РБК 01:58
Общество
Треть россиян поддерживают перенос майских праздников
Согласно полученным сведениям, перенос выходных с майских праздников на другое время, чтобы отдохнуть после самоизоляции, поддерживают 34% граждан России.
Пятый канал вчера в 22:09
Экономика
Костин рассказал о потерях банков в период пандемии
Глава ВТБ Андрей Костин рассказал, сколько российские банки потеряют в период пандемии нового типа коронавируса COVID-19.
Газета.Ru вчера в 20:12
Общество
Семь областей Украины отказались предоставлять информацию о коронавирусе
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что семь областей страны не предоставили информации об итогах проведенных тестов на коронавирус.
Lenta.ru 04:27
Шоу-бизнес
Татьяна Навка опубликовала фото подросшей дочери
RuNews24.ru 01:15
Политика
Путин рассказал о преодолении страха возрождения СССР в других странах
В постсоветских странах постепенно преодолеваются страхи по поводу возрождения Советского Союза, рассказал российский президент Владимир Путин.
RT на русском вчера в 07:56
Шоу-бизнес
Бари Алибасов оформил квартиру Лидии Федосеевой-Шукшиной на помощника
OAnews вчера в 10:48
Шоу-бизнес
Алена Шишкова ответила на слухи о подагре
Правда, слухи быстро развеяла сама Шишкова.
StarHit.ru вчера в 13:07