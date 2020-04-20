Финансы

ВедомостиВедомостиКостин спрогнозировал укрепление рубля в 2021 году

Предправления банка ВТБ Андрей Костин в интервью РБК заявил, что у ЦБ и Минфина есть возможность поддерживать курс рубля, а в следующем году можно ожидать его укрепления.
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с чего всё началось

Глава ВТБ Андрей Костин — РБК: «К великой изоляции пришли все»

Исходим из того, что нам известно на сегодня, а что мы будем знать завтра — это вопрос другой.
РБКвчера в 17:00

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Костин прогнозирует укрепление рубля в 2021 году

RT на русском03:23

Костин спрогнозировал укрепление курса рубля в 2021 году

РИА Новости02:25

Костин спрогнозировал укрепление рубля в 2021 году

РБК00:00

Костин спрогнозировал укрепление рубля в 2021 году

Известия00:55

Глава ВТБ прогнозирует укрепление рубля в 2021 году

Коммерсантъ00:40

Костин ожидает, что курс рубля укрепится в 2021 году

ТАСС01:36

Глава ВТБ дал прогноз относительно курса рубля и доллара

РЕН ТВвчера в 17:47
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В Екатеринбурге при госпитализации заражённого ранен полицейский

Екатеринбург, 20 апреля 2020, 11:52 — REGNUM В Екатеринбурге сотрудник правоохранительных органов был ранен ножом во время госпитализации гражданина с COVID-19.
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Рубль снижается к доллару и евро

На открытии торгов в понедельник, 20 апреля, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
RT на русском 03:02
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Bloomberg рассказал о росте спроса на наличные в России с начала марта

С начала марта россияне сняли через банкоматы более триллиона рублей наличных из-за пандемии коронавируса, сообщил Bloomberg со ссылкой на данные Центробанка.
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"Под соседскими правами понимаются разумные ограничения, которые должен претерпевать собственник земельного участка в интересах соседей", - подчеркнул Крашенников.
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В Москве проводят проверку после смерти женщины у подъезда её дома

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Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей

Москва, 20 апреля 2020, 06:44 — REGNUM Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков раскритиковал заместителя министра здравоохранения Краснодарского края Валентину Игнатенко, отчитавшую сотрудников медучреждений за нежелание обеспечить себя бахилами.
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Общество

СК пообещал наказывать за пранки над учителями

Следственный комитет будет отслеживать случаи оскорбления и издевательств над учителями в ходе онлайн-занятий и даст правовую оценку — вплоть до возбуждения уголовного дела — действиям пользователей, распространяющих такие материалы.
РБК 04:13
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Общество

Ученый спрогнозировал развитие эпидемии коронавируса в России

Каримов отметил, что эпидемия коронавируса в РФ достигнет пика к середине мая, а на плато выйдет к первой декаде июня.
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Главный инфекционист ФМБА рассказал о нетипичном развитии коронавируса

Коронавирус COVID-19 ведет себя нетипично, заявил заведующий кафедрой инфекционных болезней Института повышения квалификации ФМБА России Владимир Никифоров.
Коммерсантъ 02:35
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Общество

Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
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США заявили об опасном сближении своего самолета с российским Су-35

Второй раз за четыре дня российский самолет Су-35 пролетел в 25 футах (7,62 метра) перед американским патрульным противолодочным самолетом P-8A Poseidon, говорится в пресс-релизе Шестого флота ВМС США.
РИА Новости вчера в 20:15
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Общество

На Среднем Урале коронавирус подтвердили ещё у восьмерых жителей

Екатеринбург, 20 апреля 2020, 11:01 — REGNUM Врачи выявили новый коронавирус еще у восьми жителей Свердловской области.
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Сарик Андреасян экранизирует «Евгения Онегина»

Режиссер Сарик Андреасян, снявший фильм «Защитники», начал работу над экранизацией романа в стихах А. С. Пушкина «Евгений Онегин».
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Политика

Тренировавшиеся в Алабине парадные расчёты отправят на карантин

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НИИ имени Свержевского начнет принимать пациентов с онкологией

Первых пациентов с онкологическими заболеваниями НИИ имени Свержевского примет уже 27 апреля, добавила заммэра.
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Общество

Вирусолог назвал срок победы над коронавирусом в России

По состоянию на 19 апреля Россия вошла в десятку стран с наибольшим количеством инфицированных коронавирусом.
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FT: приложения Apple и Google по отслеживанию передвижений недоступны для 2 млрд человек

Приложениями американских корпораций Apple и Google по отслеживанию передвижений в условиях пандемии коронавируса из-за устаревших телефонных аппаратов не смогут воспользоваться почти 2 млрд человек.
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Согласно информации подмосковного оперштаба по ситуации с коронавирусом, в число всех заболевших входят люди люди в возрасте от 18 до 45 лет (256 человек), в возрасте от 46 до 64 лет (272 человека), от 65 до 94 лет (138 человек) и 43 ребенка.
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Ещё 24 случая заражения коронавирусом выявлено в Воронежской области

В Воронежской области за минувшие сутки зарегистрировано 24 новых случая заболевания коронавирусом COVID-19.
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Экономика

Российские банки начали прием заявок на ипотеку под 6,5% годовых

Крупнейшие российские банки начали прием заявок по программе льготной ипотеки по ставке 6,5% годовых.
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Военные РФ разогнали ракету «Нудоль» до гиперзвуковой скорости

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Курение связали с повышенным риском тяжёлых форм коронавируса

По словам исследователей, анализ подтвердил, что курение является одним из факторов для развития коронавируса.
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Мэрию Москвы попросили выдать всем самозанятым рабочие пропуска

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Костин рассказал о потерях банков в период пандемии

Глава ВТБ Андрей Костин рассказал, сколько российские банки потеряют в период пандемии нового типа коронавируса COVID-19.
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Семь областей Украины отказались предоставлять информацию о коронавирусе

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что семь областей страны не предоставили информации об итогах проведенных тестов на коронавирус.
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Татьяна Навка опубликовала фото подросшей дочери

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Путин рассказал о преодолении страха возрождения СССР в других странах

В постсоветских странах постепенно преодолеваются страхи по поводу возрождения Советского Союза, рассказал российский президент Владимир Путин.
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Алена Шишкова ответила на слухи о подагре

Правда, слухи быстро развеяла сама Шишкова.
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