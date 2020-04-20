Исходим из того, что нам известно на сегодня, а что мы будем знать завтра — это вопрос другой.

с чего всё началось

Предправления банка ВТБ Андрей Костин в интервью РБК заявил, что у ЦБ и Минфина есть возможность поддерживать курс рубля, а в следующем году можно ожидать его укрепления.

Костин спрогнозировал укрепление рубля в 2021 году

Энергетика Цена нефти Urals стала отрицательной Цена опустилась до -$2 за баррель. Ранее впервые в истории до отрицательных значений рухнула марка WTI - до -$40 за баррель. 4

Энергетика Цена на нефть снизилась до доллара Цена майских фьючерсов упала более, чем на 90 процентов. До сегодняшнего дня исторический минимум составлял 9,75 доллара за баррель. 12

Политика В Госдуме заявили, что не готовят проведение амнистии ко Дню Победы Последний раз амнистия объявлялась в 2015 году в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Общество РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса. 4,3K

Общество Треть россиян поддерживают перенос майских праздников Согласно полученным сведениям, перенос выходных с майских праздников на другое время, чтобы отдохнуть после самоизоляции, поддерживают 34% граждан России. 184

Общество В Красноярске заработала система электронных пропусков С 21 апреля работники смогут пользоваться исключительно пропусками. Не остались без цифровых пропусков и остальные красноярцы. 58

Общество Во Владикавказе силовики разгоняют акцию протеста Как сообщалось, несколько сотен протестующих в понедельник вышли на акцию протеста из-за вынужденной безработицы в связи с закрытием предприятий в рамках карантинных мер. 1

Общество Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей Член Совета Федераций Алексей Пушков в своем Twitter подверг критике поведение краснодарской чиновницы, которая отчитала медицинских работников за невозможность самостоятельно сшить бахилы. 3,5K

Общество Скворцова объяснила рост заражений корнавирусом Шесть тысяч новых заражений коронавирусом 19 апреля объясняется увеличением проводимых тестов, пишет ТАСС со ссылкой на руководителя Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову. 674

Политика Путин предупредил о пике коронавируса На разработчиках лежит колоссальная ответственность за ее создание: важно знать, когда вакцина будет готова, чтобы запустить производство, отметил глава государства. 2,6K

Общество Челябинских туристов привезут из Турции сегодня После возвращения южноуральцев сразу на 14 дней разместят в санатории «Изумруд» — там их обеспечат всем необходимым, в том числе питанием и ежедневным медицинским наблюдением. 10

Энергетика Трамп прокомментировал отрицательную цену на нефть Президент США Дональд Трамп, комментируя падение фьючерсов на нефть до отрицательных значений, заявил, что это краткосрочное явление. 55

Наука В Китае предупредили о более агрессивных штаммах коронавируса В результате было подтверждено существование агрессивных штаммов возбудителя, обладающих в 270 раз большей вирусной нагрузкой, чем у самых слабых штаммов. 58

Общество Способное достроить «Северный поток-2» судно отправилось в Египет Единственное в России судно, способное завершить строительство газопровода «Северный поток-2», начало путь из порта Находки на Дальнем Востоке в начале февраля. 869

Политика США напомнили Турции о возможных санкциях за покупку С-400 Вашингтон, 21 апреля 2020, 00:31 — REGNUM Соединённые Штаты остаются приверженными позиции, в соответствии с которой приобретение Турцией российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 может привести к введению санкций против неё, заявила 20 апреля журналистам глава пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус.

Здоровье Роспотребнадзор оценил действие антибактериального мыла против вирусов Роспотребнадзор посоветовал мыть руки любым мылом для профилактики заражения коронавирусом, так как эффективность обычного мыла и антибактериального в этом случае одинакова. 82

Гаджеты Eurocom выпустила мобильный сервер Tornado F7 SE Eurocom представила ноутбук Tornado F7 SE, который официально называется мобильным сервером.