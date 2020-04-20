Финансы

ВедомостиВедомостиКостин спрогнозировал укрепление рубля в 2021 году

Предправления банка ВТБ Андрей Костин в интервью РБК заявил, что у ЦБ и Минфина есть возможность поддерживать курс рубля, а в следующем году можно ожидать его укрепления.
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с чего всё началось

Глава ВТБ Андрей Костин — РБК: «К великой изоляции пришли все»

Исходим из того, что нам известно на сегодня, а что мы будем знать завтра — это вопрос другой.
РБК19 апреля в 17:00

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Сладкое с горьким: Костин перепутал укрепление рубля с реальностью

News.ruвчера в 14:07

Глава ВТБ прогнозирует укрепление рубля в 2021 году

Коммерсантъвчера в 00:40

Костин ожидает, что курс рубля укрепится в 2021 году

ТАССвчера в 01:36

Костин спрогнозировал укрепление рубля в 2021 году

Известиявчера в 00:55

Костин спрогнозировал укрепление рубля в 2021 году

РИА Новостивчера в 02:25

Костин спрогнозировал укрепление рубля в 2021 году

РБКвчера в 00:00

Глава ВТБ дал прогноз относительно курса рубля и доллара

РЕН ТВ19 апреля в 17:47
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Комментарии

Энергетика

Медведев призвал продавать нефть по принципу take or pay

Заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев предположил, что в будущем принципы торговли нефтью могут измениться.
Интерфакс вчера в 17:20
248
Энергетика

Цена нефти Urals стала отрицательной

Цена опустилась до -$2 за баррель. Ранее впервые в истории до отрицательных значений рухнула марка WTI - до -$40 за баррель.
Газета.Ru вчера в 15:10
4
Энергетика

Цена на нефть снизилась до доллара

Цена майских фьючерсов упала более, чем на 90 процентов. До сегодняшнего дня исторический минимум составлял 9,75 доллара за баррель.
Lenta.ru вчера в 14:10
12
Политика

В Госдуме заявили, что не готовят проведение амнистии ко Дню Победы

Последний раз амнистия объявлялась в 2015 году в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.
ТАСС вчера в 22:06
Общество

РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники

Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости вчера в 12:43
4,3K
Общество

Треть россиян поддерживают перенос майских праздников

Согласно полученным сведениям, перенос выходных с майских праздников на другое время, чтобы отдохнуть после самоизоляции, поддерживают 34% граждан России.
Пятый канал 19 апреля в 22:09
184
Шоу-бизнес

В Сети обсуждают фото возмужавшего 15-летнего Николая Лукашенко

Woman.ru вчера в 02:48
Энергетика

В России резко упали оптовые цены на бензин

В России резко упали оптовые цены на бензин.
Lenta.ru вчера в 22:53
625
Шоу-бизнес

Дарья Мороз покинула шоу «Танцы со звёздами»

Вчера, 19 апреля, на телеканале «Россия 1» состоялся новый тур популярного шоу «Танцы со звёздами».
OvideO.ru вчера в 07:25
11
Общество

Правительство РФ оставило миллионы людей без пособий по безработице

«Правительство оставляет миллионы людей без источников существования в условиях, когда у них нет никаких финансовых запасов», — возмущен Шеин.
REGNUM 18 апреля в 03:47
2
Общество

В Красноярске заработала система электронных пропусков

С 21 апреля работники смогут пользоваться исключительно пропусками. Не остались без цифровых пропусков и остальные красноярцы.
ИА 1-Line вчера в 20:58
58
Общество

Во Владикавказе силовики разгоняют акцию протеста

Как сообщалось, несколько сотен протестующих в понедельник вышли на акцию протеста из-за вынужденной безработицы в связи с закрытием предприятий в рамках карантинных мер.
Росбалт вчера в 09:21
1
Общество

Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей

Член Совета Федераций Алексей Пушков в своем Twitter подверг критике поведение краснодарской чиновницы, которая отчитала медицинских работников за невозможность самостоятельно сшить бахилы.
Газета.Ru вчера в 12:03
3,5K
Политика

США изучают разведданные об ухудшении состояния здоровья лидера КНДР

По данным телеканала, США изучают разведывательные данные о резком ухудшении самочувствия северокорейского лидера.
Вести.Ru вчера в 23:55
35
Общество

Скворцова объяснила рост заражений корнавирусом

Шесть тысяч новых заражений коронавирусом 19 апреля объясняется увеличением проводимых тестов, пишет ТАСС со ссылкой на руководителя Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову.
Газета.Ru вчера в 14:41
674
Политика

Путин предупредил о пике коронавируса

На разработчиках лежит колоссальная ответственность за ее создание: важно знать, когда вакцина будет готова, чтобы запустить производство, отметил глава государства.
BFM.ru вчера в 07:22
2,6K
Общество

Челябинских туристов привезут из Турции сегодня

После возвращения южноуральцев сразу на 14 дней разместят в санатории «Изумруд» — там их обеспечат всем необходимым, в том числе питанием и ежедневным медицинским наблюдением.
Pchela.News 00:51
10
Энергетика

Трамп прокомментировал отрицательную цену на нефть

Президент США Дональд Трамп, комментируя падение фьючерсов на нефть до отрицательных значений, заявил, что это краткосрочное явление.
ТК Звезда вчера в 19:35
55
Наука

В Китае предупредили о более агрессивных штаммах коронавируса

В результате было подтверждено существование агрессивных штаммов возбудителя, обладающих в 270 раз большей вирусной нагрузкой, чем у самых слабых штаммов.
REGNUM 00:13
58
Общество

Способное достроить «Северный поток-2» судно отправилось в Египет

Единственное в России судно, способное завершить строительство газопровода «Северный поток-2», начало путь из порта Находки на Дальнем Востоке в начале февраля.
РБК 19 апреля в 22:04
869
Политика

США напомнили Турции о возможных санкциях за покупку С-400

Вашингтон, 21 апреля 2020, 00:31 — REGNUM Соединённые Штаты остаются приверженными позиции, в соответствии с которой приобретение Турцией российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 может привести к введению санкций против неё, заявила 20 апреля журналистам глава пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус.
REGNUM вчера в 17:31
Армия и оружие

Российский Су-35 «отогнал» самолет-разведчик США от базы РФ в Сирии

РЕН ТВ вчера в 05:19
182
Здоровье

Роспотребнадзор оценил действие антибактериального мыла против вирусов

Роспотребнадзор посоветовал мыть руки любым мылом для профилактики заражения коронавирусом, так как эффективность обычного мыла и антибактериального в этом случае одинакова.
РБК 19 апреля в 23:00
82
Здоровье

Оперативная информация по заболеваемости коронавирусом в Хакасии на 20 апреля

В обсерваторе по состоянию на 20 апреля находятся 25 человек.
Республиканская Телевизионная Сеть вчера в 09:13
3
Общество

В Свердловской области ограничена продажа алкоголя

Повестка дня вчера в 09:01
249
Общество

Голикова назвала регион с самым низким уровнем заражения коронавирусом

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что самый низкий показатель распространения коронавируса на 100 тыс. человек выявлен в Кемеровской области.
RT на русском вчера в 07:42
11
Армия и оружие

Историк Зданович рассказал об обнаружении останков Гитлера

ФАН 18 апреля в 22:46
65
Гаджеты

Eurocom выпустила мобильный сервер Tornado F7 SE

Eurocom представила ноутбук Tornado F7 SE, который официально называется мобильным сервером.
Игромания.ру вчера в 17:05
Происшествия

На Урале грабитель взорвал банкомат и похитил деньги

Ревда, Свердловская область, 21 апреля 2020, 06:40 — REGNUM В свердловском городе Ревда неизвестный взорвал банкомат одного из банков.
REGNUM вчера в 23:40
36
Общество

16 новых зараженных коронавирусом выявили в Самарской области

По данным оперштаба региона на 12:00 понедельника, 20 апреля, на территории Самарской области за сутки подтверждены в установленном порядке 16 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Kursk.com вчера в 04:04
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