Финансы
ВедомостиКостин спрогнозировал укрепление рубля в 2021 году
Предправления банка ВТБ Андрей Костин в интервью РБК заявил, что у ЦБ и Минфина есть возможность поддерживать курс рубля, а в следующем году можно ожидать его укрепления.
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с чего всё началось
Исходим из того, что нам известно на сегодня, а что мы будем знать завтра — это вопрос другой.РБК19 апреля в 17:00
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Комментарии
Энергетика
Медведев призвал продавать нефть по принципу take or pay
Заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев предположил, что в будущем принципы торговли нефтью могут измениться.
Интерфакс вчера в 17:20
Энергетика
Цена нефти Urals стала отрицательной
Цена опустилась до -$2 за баррель. Ранее впервые в истории до отрицательных значений рухнула марка WTI - до -$40 за баррель.
Газета.Ru вчера в 15:10
Энергетика
Цена на нефть снизилась до доллара
Цена майских фьючерсов упала более, чем на 90 процентов. До сегодняшнего дня исторический минимум составлял 9,75 доллара за баррель.
Lenta.ru вчера в 14:10
Политика
В Госдуме заявили, что не готовят проведение амнистии ко Дню Победы
Последний раз амнистия объявлялась в 2015 году в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.
ТАСС вчера в 22:06
Общество
РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники
Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости вчера в 12:43
Общество
Треть россиян поддерживают перенос майских праздников
Согласно полученным сведениям, перенос выходных с майских праздников на другое время, чтобы отдохнуть после самоизоляции, поддерживают 34% граждан России.
Пятый канал 19 апреля в 22:09
Шоу-бизнес
В Сети обсуждают фото возмужавшего 15-летнего Николая Лукашенко
Woman.ru вчера в 02:48
Энергетика
В России резко упали оптовые цены на бензин
В России резко упали оптовые цены на бензин.
Lenta.ru вчера в 22:53
Шоу-бизнес
Дарья Мороз покинула шоу «Танцы со звёздами»
Вчера, 19 апреля, на телеканале «Россия 1» состоялся новый тур популярного шоу «Танцы со звёздами».
OvideO.ru вчера в 07:25
Общество
Правительство РФ оставило миллионы людей без пособий по безработице
«Правительство оставляет миллионы людей без источников существования в условиях, когда у них нет никаких финансовых запасов», — возмущен Шеин.
REGNUM 18 апреля в 03:47
Общество
В Красноярске заработала система электронных пропусков
С 21 апреля работники смогут пользоваться исключительно пропусками. Не остались без цифровых пропусков и остальные красноярцы.
ИА 1-Line вчера в 20:58
Общество
Во Владикавказе силовики разгоняют акцию протеста
Как сообщалось, несколько сотен протестующих в понедельник вышли на акцию протеста из-за вынужденной безработицы в связи с закрытием предприятий в рамках карантинных мер.
Росбалт вчера в 09:21
Общество
Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей
Член Совета Федераций Алексей Пушков в своем Twitter подверг критике поведение краснодарской чиновницы, которая отчитала медицинских работников за невозможность самостоятельно сшить бахилы.
Газета.Ru вчера в 12:03
Политика
США изучают разведданные об ухудшении состояния здоровья лидера КНДР
По данным телеканала, США изучают разведывательные данные о резком ухудшении самочувствия северокорейского лидера.
Вести.Ru вчера в 23:55
Общество
Скворцова объяснила рост заражений корнавирусом
Шесть тысяч новых заражений коронавирусом 19 апреля объясняется увеличением проводимых тестов, пишет ТАСС со ссылкой на руководителя Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову.
Газета.Ru вчера в 14:41
Политика
Путин предупредил о пике коронавируса
На разработчиках лежит колоссальная ответственность за ее создание: важно знать, когда вакцина будет готова, чтобы запустить производство, отметил глава государства.
BFM.ru вчера в 07:22
Общество
Челябинских туристов привезут из Турции сегодня
После возвращения южноуральцев сразу на 14 дней разместят в санатории «Изумруд» — там их обеспечат всем необходимым, в том числе питанием и ежедневным медицинским наблюдением.
Pchela.News 00:51
Энергетика
Трамп прокомментировал отрицательную цену на нефть
Президент США Дональд Трамп, комментируя падение фьючерсов на нефть до отрицательных значений, заявил, что это краткосрочное явление.
ТК Звезда вчера в 19:35
Наука
В Китае предупредили о более агрессивных штаммах коронавируса
В результате было подтверждено существование агрессивных штаммов возбудителя, обладающих в 270 раз большей вирусной нагрузкой, чем у самых слабых штаммов.
REGNUM 00:13
Общество
Способное достроить «Северный поток-2» судно отправилось в Египет
Единственное в России судно, способное завершить строительство газопровода «Северный поток-2», начало путь из порта Находки на Дальнем Востоке в начале февраля.
РБК 19 апреля в 22:04
Политика
США напомнили Турции о возможных санкциях за покупку С-400
Вашингтон, 21 апреля 2020, 00:31 — REGNUM Соединённые Штаты остаются приверженными позиции, в соответствии с которой приобретение Турцией российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 может привести к введению санкций против неё, заявила 20 апреля журналистам глава пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус.
REGNUM вчера в 17:31
Армия и оружие
Российский Су-35 «отогнал» самолет-разведчик США от базы РФ в Сирии
РЕН ТВ вчера в 05:19
Здоровье
Роспотребнадзор оценил действие антибактериального мыла против вирусов
Роспотребнадзор посоветовал мыть руки любым мылом для профилактики заражения коронавирусом, так как эффективность обычного мыла и антибактериального в этом случае одинакова.
РБК 19 апреля в 23:00
Здоровье
Оперативная информация по заболеваемости коронавирусом в Хакасии на 20 апреля
В обсерваторе по состоянию на 20 апреля находятся 25 человек.
Республиканская Телевизионная Сеть вчера в 09:13
Общество
В Свердловской области ограничена продажа алкоголя
Повестка дня вчера в 09:01
Общество
Голикова назвала регион с самым низким уровнем заражения коронавирусом
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что самый низкий показатель распространения коронавируса на 100 тыс. человек выявлен в Кемеровской области.
RT на русском вчера в 07:42
Армия и оружие
Историк Зданович рассказал об обнаружении останков Гитлера
ФАН 18 апреля в 22:46
Гаджеты
Eurocom выпустила мобильный сервер Tornado F7 SE
Eurocom представила ноутбук Tornado F7 SE, который официально называется мобильным сервером.
Игромания.ру вчера в 17:05
Происшествия
На Урале грабитель взорвал банкомат и похитил деньги
Ревда, Свердловская область, 21 апреля 2020, 06:40 — REGNUM В свердловском городе Ревда неизвестный взорвал банкомат одного из банков.
REGNUM вчера в 23:40
Общество
16 новых зараженных коронавирусом выявили в Самарской области
По данным оперштаба региона на 12:00 понедельника, 20 апреля, на территории Самарской области за сутки подтверждены в установленном порядке 16 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Kursk.com вчера в 04:04