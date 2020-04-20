Финансы

ВедомостиВедомостиКостин спрогнозировал укрепление рубля в 2021 году

Предправления банка ВТБ Андрей Костин в интервью РБК заявил, что у ЦБ и Минфина есть возможность поддерживать курс рубля, а в следующем году можно ожидать его укрепления.
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с чего всё началось

Глава ВТБ Андрей Костин — РБК: «К великой изоляции пришли все»

Исходим из того, что нам известно на сегодня, а что мы будем знать завтра — это вопрос другой.
РБКвчера в 17:00

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Сладкое с горьким: Костин перепутал укрепление рубля с реальностью

News.ru14:07

Костин спрогнозировал укрепление рубля в 2021 году

Известия00:55

Костин спрогнозировал укрепление рубля в 2021 году

РИА Новости02:25

Костин ожидает, что курс рубля укрепится в 2021 году

ТАСС01:36

Дефолты и доллар по 95 руб. Стоит ли покупать биткоин в кризис

РБК12:00

Глава ВТБ прогнозирует укрепление рубля в 2021 году

Коммерсантъ00:40

Глава ВТБ дал прогноз относительно курса рубля и доллара

РЕН ТВвчера в 17:47
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СМИ сообщили о возможном продлении самоизоляции на майские праздники

Режим самоизоляции в России могут продлить на майские праздники, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на свои источники.
Газета.Ru 13:45
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В Роспотребнадзоре спрогнозировали пик распространения коронавируса

При благополучном исходе пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в России наступит в начале мая или раньше, заявил советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев.
Известия 12:45
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Цена на нефть марки WTI упала до доллара за баррель

Стоимость майских фьючерсов нефти марки WTI опустилась до доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов.
РИА Новости 13:48
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Общество

В центре Владикавказа собрались выступающие против режима самоизоляции

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Хаотичная и завораживающая атмосфера Юпитера на новом фото от аппарата «Юнона»

10 апреля крохотный зонд Juno («Юнона»), находящийся на расстоянии в миллионы километров от Земли в системе Юпитера, в 26-й по счету раз прошел перицентр своей орбиты вокруг гигантской планеты, пролетев на относительно небольшом расстоянии от нее.
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Силовики потеснили протестующих во Владикавказе

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Во время тренировки умер 22-летний воспитанник «Локомотива»

Как сообщает сайт московского "Локомотива", воспитанником которого является Самохвалов, игроку стало плохо во время утренней индивидуальной тренировки.
Российская газета 10:49
Армия и оружие

Военные сообщили о подлете самолета США к объектам России в Сирии

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Педру: Ибрагимович рассказывал о том, что у него есть свой остров

Ранее сообщалось о том, что Ибрагимович может продлить контракт с "Миланом".
Газета.Ru вчера в 16:33
Общество

Ростовчане устроили онлайн-митинг против режима самоизоляции

В ходе виртуального митинга, который ростовчане устроили у здания регионального правительства на площади Советов, участники пожаловались властям на нехватку средств на оплату кредитов, в том числе ипотечных, коммунальных услуг, отсутствие гуманитарной помощи.
REGNUM 09:35
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Общество

В Госдуме предложили прописать права соседей по дачным участкам

"Под соседскими правами понимаются разумные ограничения, которые должен претерпевать собственник земельного участка в интересах соседей", - подчеркнул Крашенников.
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Общество

Названы симптомы, при которых обязательно нужно вызвать скорую

Анестезиолог-реаниматолог Алексей Бородкин в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" пояснил, что вызывать скорую помощь, если температура поднялась выше 38,5 градуса.
РИА Новости 08:54
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Общество

Способное достроить «Северный поток-2» судно отправилось в Египет

РБК вчера в 22:04
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Здоровье

В ВОЗ оценили уровень смертности от коронавируса в России

Уровень летальных случаев считается экспертами ВОЗ очень низким. В ВОЗ оценили уровень смертности от коронавируса в России.
Piter.tv 06:40
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Общество

Мишустин упростил беспошлинный ввоз средств борьбы c коронавирусом

Правительство упростило беспошлинный ввоз в страну тестов на COVID-19, аппаратов ИВЛ, медицинских масок, защитных костюмов.
Rambler News Service 13:49
Политика

Правозащитники и деятели культуры потребовали возбудить дело против Кадырова из-за угроз журналистке «Новой газеты»

Более 100 журналистов, политиков, общественных деятелей и правозащитников потребовали возбудить уголовное дело против главы Чечни Рамзана Кадырова из-за угроз специальному корреспонденту «Новой газеты» Елене Милашиной, пишет «МБХ медиа» со ссылкой на пресс-службу правозащитного центра «Мемориал».
Дождь 13:27
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Экономика

АСИ предлагает поднять пенсии и зарплаты бюджетникам

В АСИ считают, что как минимум около 10% студентов старших курсов - четвертого курса бакалавриата и магистратуры - могут быть трудоустроены в вузе, в котором обучаются.
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Общество

У курсантов Военно-медицинской академии в Петербурге выявили коронавирус

Заражение коронавирусной инфекцией зафиксировано у курсантов иностранного факультета и ряда других факультетов Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге.
ТАСС 13:02
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Общество

Безработные ямальцы получат максимальное пособие

Жители Ямала получат максимальное пособие по безработице. Это относится к тем, кто потерял источник дохода начиная с марта.
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Общество

Доктор Мясников рассказал о заражении коронавирусом

Официальный представитель информационного центра по коронавирусу, врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», в эфире шоу Андрея Малахова «Прямой эфир» рассказал, что уже переболел коронавирусом.
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Здоровье

Татарстанцев, переболевших коронавирусом, просят сдать плазму

Сотрудники Республиканского центра крови обращаются к жителям Татарстана, которые вылечились от коронавируса, с просьбой сдать плазму крови.
Альметьевск РТВ 12:35
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Здоровье

В ЕАО объяснили удвоение прироста числа заразившихся коронавирусом

Более 40 случаев коронавирусной инфекции, включая подтвержденные факты и первичные положительные пробы, зарегистрировано в Еврейской автономной области - вдвое больше, чем сутками ранее, такой прирост произошел из-за вспышки инфекции в колонии УФСИН, сообщает правительство области.
РИА Новости 07:54
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«ВКонтакте» назвала главные желания россиян

Социальная сеть "ВКонтакте" рассказала, о чем мечтают россияне, находящиеся в режиме самоизоляции.
Вести.Ru 13:26
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В Минздраве Кубани назвали пошив бахил санитарами обычной практикой

Пошив одноразовых бахил младшим медперсоналом, о котором на видеоселекторе с руководством больниц говорила замминистра здравоохранения Кубани, является обычной практикой, прокомментировали в министерстве.
РИА Новости 08:21
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Общество

Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости вчера в 08:00
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Российские поклонники атаковали Instagram Джонни Деппа

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Беспорядки во Владикавказе: тысячи людей сорвали самоизоляцию под руководством певца

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Происшествия

Увеличилось число жертв врача-убийцы из канадской Новой Шотландии

Число жертв 51-летнего зубного протезиста Габриэля Уортмана, который без видимых причин устроил бойню в канадской провинции Новая Шотландия, возросло до 18 человек, сообщает CTV News.
Вести.Ru 11:31
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Шоу-бизнес

В сеть попало видео празднования Пасхи в семье Анастасии Заворотнюк

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна поделилась с подписчиками в Instagram трогательным видео того, как семья актрисы подготовилась к празднованию Пасхи.
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Дерипаска назвал ситуацию с коронавирусом «биологическим Чернобылем»

Российский миллиардер Олег Дерипаска назвал ситуацию с коронавирусом COVID-19 «биологическим Чернобылем».
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