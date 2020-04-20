Финансы
ВедомостиКостин спрогнозировал укрепление рубля в 2021 году
Предправления банка ВТБ Андрей Костин в интервью РБК заявил, что у ЦБ и Минфина есть возможность поддерживать курс рубля, а в следующем году можно ожидать его укрепления.
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с чего всё началось
Исходим из того, что нам известно на сегодня, а что мы будем знать завтра — это вопрос другой.РБКвчера в 17:00
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Комментарии
Политика
Россия заключила с США контракт на поставку деталей для аппаратов ИВЛ
Российский лидер Владимир Путин в ходе совещания по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в России прокомментировал сотрудничество с Италией и США.
RT на русском 09:20
Общество
Академик отметил схожесть симптомов сезонной аллергии и коронавируса
Чучалин отметил, что врачей нужно срочно обучить, чтобы они отличили аллергию от коронавируса.
РИА Новости 08:45
Общество
Во Владикавказе проходит митинг против самоизоляции
Во Владикавказе на площади в центре города проходит несогласованный митинг против режима самоизоляции, действующего по всей стране из-за пандемии коронавируса, сообщает корреспондент «Коммерсанта».
Ведомости 08:51
Путешествия
В Турции анонсировали изменения в работе отелей из-за коронавируса
В Турции анонсированы изменения в работе туристических объектов в связи со вспышкой коронавируса.
Lenta.ru 09:19
Общество
Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей
Москва, 20 апреля 2020, 06:44 — REGNUM Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков раскритиковал заместителя министра здравоохранения Краснодарского края Валентину Игнатенко, отчитавшую сотрудников медучреждений за нежелание обеспечить себя бахилами.
REGNUM вчера в 23:44
Политика
Путин заявил, что в России замедляется распространение коронавируса
Российский президент Владимир Путин в ходе совещания с отечественными вирусологами заявил, что распространение инфекции на территории РФ продолжается, однако данный процесс удалось притормозить, рассказывает "Лента.ру".
Ореанда-Новости 07:40
Общество
Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости вчера в 08:00
Наука
В РАН оценили сценарий искусственного происхождения коронавируса
В РАН оценили сценарий искусственного происхождения китайского коронавируса.
Evo-rus.com 07:52
Армия и оружие
Минобороны приостановило строительство фрегатов проекта 22350М
Военное дело вчера в 02:28
Политика
Путин предупредил о пике коронавируса
Глава государства подчеркнул, что власти учитывают все возможные сценарии события.
BFM.ru 07:22
Здоровье
Бессимптомных носителей назвали «вакциной» от коронавируса
Вирусолог, академик РАН Феликс Ершов рассказал в эфире НСН о пользе зараженных коронавирусом людей, чья болезнь протекает бессимптомно.
Lenta.ru вчера в 23:13
Общество
Собянин назвал достаточными введенные в Москве ограничения
Говоря о режиме всеобщей самоизоляции, Собянин заявил, что эту меру нужно продолжать применять, поэтому московские власти продлили ограничения, в том числе пропускной режим, до 1 мая.
РБК 08:35
Политика
Путин поручил Минздраву ускорить регистрацию вакцины от коронавируса
Президент России Владимир Путин поручил Минздраву проработать ускорение регистрации вакцины от коронавируса и ввоза оборудования для производства лекарства.
Взгляд.ру 08:35
Шоу-бизнес
Бари Алибасов оформил квартиру Лидии Федосеевой-Шукшиной на помощника
OAnews вчера в 10:48
Политика
Песков рассказал о ситуации со средствами защиты от вирусов в регионах
Представитель Кремля отметил, что какие-либо выводы об избыточности или недостаточности карантинных мер в регионах пока не делались.
Известия 05:35
Общество
Аномальные холода придут в Нижегородскую область
Аномальная холодная погода ожидается в Европейской части России на текущей неделе, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
Время Н 04:23
Армия и оружие
США заявили об опасном сближении своего самолета с российским Су-35
Второй раз за четыре дня российский самолет Су-35 пролетел в 25 футах (7,62 метра) перед американским патрульным противолодочным самолетом P-8A Poseidon, говорится в пресс-релизе Шестого флота ВМС США.
РИА Новости вчера в 20:15
Армия и оружие
Мантуров рассказал об испытаниях танка «Армата» в Сирии
В феврале перспективный российский танк Т-14 на платформе «Армата» вышел на завершающий этап испытаний.
RT на русском вчера в 10:18
Энергетика
Нефть марки Brent на бирже ICE продолжает падать в цене
Как сообщало ИА REGNUM, по данным на утро 20 апреля, цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 4,06%, до $26,94 за баррель.
REGNUM 08:43
Политика
Минздрав России испытает вакцину от коронавируса после 1 июня
По предварительным данным Минздрава России, в начале лета планируется провести клинические исследования вакцины от коронавирусной инфекции, пишет ТАСС.
Невские Новости 09:10
Общество
Навальный запустил петицию с требованием прямых выплат россиянам
Политик Алексей Навальный в рамках кампании «5 шагов для России» потребовал от государства прямых выплат гражданам и бизнесу в период пандемии коронавируса.
Дождь 09:11
Шоу-бизнес
Гулькина рассказала об инсульте у Булановой
О состоянии госпитализированной певицы Татьяны Булановой рассказала ее подруга и экс-солистка группы "Мираж" Наталья Гулькина.
Газета.Ru 06:05
Футбол
Малком: «В раздевалке „Барселоны“ не обсуждали возвращение Неймара»
Нападающий «Зенита» Малком рассказал, что игроки «Барселоны» не обсуждали возвращение в клуб форварда «ПСЖ» Неймара по ходу прошлого сезона.
Sport24.ru 08:27
Общество
В Москве стабилизировалось число тяжелобольных коронавирусом
В течение десяти последних дней количество тяжелобольных стабилизировалось где-то на уровне 1–1,3 тыс. в сутки.
Известия 08:16
Общество
Член-корреспондент РАН предложил открыть школы и детские сады
Москва, 20 апреля 2020, 16:03 — REGNUM Открыть детские сады и школы, несмотря на распространение коронавируса, предложил заместитель директора по науке НИИ вакцин и сывороток, член-корреспондент РАН Николай Филатов 20 апреля на совещании по вопросу санитарно-эпидемиологической обстановки в России.
REGNUM 09:03
Общество
Жители Ростова-на-Дону устроили онлайн-митинг против самоизоляции
Жители Ростова-на-Дону организовали виртуальный митинг в знак протеста против местных властей из-за режима самоизоляции.
Ведомости 08:59
Экономика
Москва направит на поддержку бизнеса 70 млрд рублей
По принятым мэром Сергеем Собяниным трем пакетам мер объем поддержки столичного бизнеса составит порядка 70 млрд руб.
Ведомости 04:47