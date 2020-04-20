Финансы

ВедомостиВедомостиКостин спрогнозировал укрепление рубля в 2021 году

Предправления банка ВТБ Андрей Костин в интервью РБК заявил, что у ЦБ и Минфина есть возможность поддерживать курс рубля, а в следующем году можно ожидать его укрепления.
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с чего всё началось

Глава ВТБ Андрей Костин — РБК: «К великой изоляции пришли все»

Исходим из того, что нам известно на сегодня, а что мы будем знать завтра — это вопрос другой.
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Глава ВТБ дал прогноз относительно курса рубля и доллара

РЕН ТВвчера в 17:47

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Костин спрогнозировал укрепление рубля в 2021 году

Известия00:55

Глава ВТБ прогнозирует укрепление рубля в 2021 году

Коммерсантъ00:40

Костин спрогнозировал укрепление рубля в 2021 году

РБК00:00

Костин прогнозирует укрепление рубля в 2021 году

RT на русском03:23
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