Исходим из того, что нам известно на сегодня, а что мы будем знать завтра — это вопрос другой.

с чего всё началось

Предправления банка ВТБ Андрей Костин в интервью РБК заявил, что у ЦБ и Минфина есть возможность поддерживать курс рубля, а в следующем году можно ожидать его укрепления.

Костин спрогнозировал укрепление рубля в 2021 году

Общество Академик отметил схожесть симптомов сезонной аллергии и коронавируса Чучалин отметил, что врачей нужно срочно обучить, чтобы они отличили аллергию от коронавируса.

Общество Во Владикавказе проходит митинг против самоизоляции Во Владикавказе на площади в центре города проходит несогласованный митинг против режима самоизоляции, действующего по всей стране из-за пандемии коронавируса, сообщает корреспондент «Коммерсанта». 2,7K

Общество Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей Москва, 20 апреля 2020, 06:44 — REGNUM Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков раскритиковал заместителя министра здравоохранения Краснодарского края Валентину Игнатенко, отчитавшую сотрудников медучреждений за нежелание обеспечить себя бахилами. 2,8K

Политика Путин заявил, что в России замедляется распространение коронавируса Российский президент Владимир Путин в ходе совещания с отечественными вирусологами заявил, что распространение инфекции на территории РФ продолжается, однако данный процесс удалось притормозить, рассказывает "Лента.ру".

Здоровье Бессимптомных носителей назвали «вакциной» от коронавируса Вирусолог, академик РАН Феликс Ершов рассказал в эфире НСН о пользе зараженных коронавирусом людей, чья болезнь протекает бессимптомно. 81

Общество Собянин назвал достаточными введенные в Москве ограничения Говоря о режиме всеобщей самоизоляции, Собянин заявил, что эту меру нужно продолжать применять, поэтому московские власти продлили ограничения, в том числе пропускной режим, до 1 мая. 309

Политика Путин поручил Минздраву ускорить регистрацию вакцины от коронавируса Президент России Владимир Путин поручил Минздраву проработать ускорение регистрации вакцины от коронавируса и ввоза оборудования для производства лекарства. 4

Общество Аномальные холода придут в Нижегородскую область Аномальная холодная погода ожидается в Европейской части России на текущей неделе, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда. 48

Энергетика Нефть марки Brent на бирже ICE продолжает падать в цене Как сообщало ИА REGNUM, по данным на утро 20 апреля, цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 4,06%, до $26,94 за баррель. 560

Общество Навальный запустил петицию с требованием прямых выплат россиянам Политик Алексей Навальный в рамках кампании «5 шагов для России» потребовал от государства прямых выплат гражданам и бизнесу в период пандемии коронавируса. 2

Шоу-бизнес Гулькина рассказала об инсульте у Булановой О состоянии госпитализированной певицы Татьяны Булановой рассказала ее подруга и экс-солистка группы "Мираж" Наталья Гулькина. 91

Футбол Малком: «В раздевалке „Барселоны“ не обсуждали возвращение Неймара» Нападающий «Зенита» Малком рассказал, что игроки «Барселоны» не обсуждали возвращение в клуб форварда «ПСЖ» Неймара по ходу прошлого сезона.

Общество В Москве стабилизировалось число тяжелобольных коронавирусом В течение десяти последних дней количество тяжелобольных стабилизировалось где-то на уровне 1–1,3 тыс. в сутки. 9

Общество Член-корреспондент РАН предложил открыть школы и детские сады Москва, 20 апреля 2020, 16:03 — REGNUM Открыть детские сады и школы, несмотря на распространение коронавируса, предложил заместитель директора по науке НИИ вакцин и сывороток, член-корреспондент РАН Николай Филатов 20 апреля на совещании по вопросу санитарно-эпидемиологической обстановки в России. 2