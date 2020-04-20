Финансы
ТАССКостин ожидает, что курс рубля укрепится в 2021 году
Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что курс доллара не превысит 80 рублей. Об этом банкир рассказал в интервью РБК, которое было опубликовано в понедельник.
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с чего всё началось
Исходим из того, что нам известно на сегодня, а что мы будем знать завтра — это вопрос другой.РБКвчера в 17:00
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Комментарии
Общество
Глава Хакасии отстранил задержанного за взятку заместителя
Глава правительства Хакасии Валентин Коновалов отстранил от работы своего заместителя, министра строительства и ЖКХ Сергея Новикова, ранее задержанного за взятку в особо крупном размере.
Lenta.ru 02:32
Политика
В России продлили сроки временного пребывания иностранных граждан
Президент России Владимир Путин на фоне ситуации с коронавирусом подписал указ, согласно которому в РФ до 15 июня продлены сроки временного пребывания иностранных граждан, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости 18 апреля в 04:16
Армия и оружие
США заявили об опасном сближении своего самолета с российским Су-35
Второй раз за четыре дня российский самолет Су-35 пролетел в 25 футах (7,62 метра) перед американским патрульным противолодочным самолетом P-8A Poseidon, говорится в пресс-релизе Шестого флота ВМС США.
РИА Новости вчера в 20:15
Шоу-бизнес
Собчак сравнила Пугачеву с Нюшей после ссоры с Галкиным
Максим Галкин начал спорить с Ксенией Собчак, после того как та высмеяла челленджи и задания в соцсетях знаменитостей.
Экономика сегодня вчера в 06:33
Общество
Китайский учёный ответил на обвинения в создании коронавируса
Ранее в США заявили о проведении расследования, направленного на выяснение обстоятельств возникновения пандемии нового коронавируса.
Life.ru вчера в 05:48
Экономика
Бизнес Москвы сможет получить субсидию за размещение продукции на онлайн-площадках
Предприниматели в Москве могут получить субсидию за размещение продукции на торговых интернет-площадках.
ТАСС 01:38
Общество
В США число жертв коронавируса превысило 40 тысяч человек
В Университете добавили, что общее количество заболевших COVID-19 в мире составляет 2,37 млн человек, 164 тысячи инфицированных скончались.
RuNews24.ru вчера в 23:11
Общество
Песков ответил, когда примут решение о продлении режима самоизоляции
На следующей неделе медики возможно отметят "первые признаки выхода на плато" по коронавирусу.
РИА Новости Крым вчера в 08:15
Общество
АСИ предложило уравнять мигрантов и россиян в социальных правах
Поддержка на равных АСИ предлагает на время оказания поддержки работникам организаций в связи с коронавирусом "приравнять мигрантов к гражданам Российской Федерации для получения пособия по безработице (и ряда других льгот и выплат) и мер в области поддержки занятости".
РБК вчера в 17:00
Общество
В Гражданском кодексе пропишут соседские права
В Гражданском кодексе пропишут соседские права, сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
Вести.Ru вчера в 22:12
Политика
Президент Чехии допустил открытие границ через год
Президент Чехии Милош Земан заявил, что закрытые еще в марте из-за пандемии коронавируса границы государства стоит открыть не раньше, чем через год.
Газета.Ru 01:52
Транспорт
В Москве продлили действие пропускного режима
РИА Новости 18 апреля в 11:25
Здоровье
В Омской области на коронавирус проверили более 17 тыс. человек
Уточняется, что с начала работы проведено 19 500 исследований у 17 138 человек. Обследование на коронавирус также проходят медработники.
REGNUM 02:08
Общество
Главный инфекционист ФМБА рассказал о нетипичном развитии коронавируса
Коронавирус COVID-19 ведет себя нетипично, заявил заведующий кафедры инфекционных болезней Института повышения квалификации ФМБА России Владимир Никифоров.
Коммерсантъ 02:35
Происшествия
Число жертв стрельбы в Канаде увеличилось до 16
Российская газета вчера в 21:56
Общество
Райффайзенбанк составил топ-20 городов по соблюдению самоизоляции
Москва возглавила составленный Райффайзенбанком рейтинг российских городов, жители которых наиболее строго соблюдают введенный из-за пандемии коронавируса режим самоизоляции.
РБК 01:05
Наука
В Норвегии отступивший ледник обнажил оживленную дорогу эпохи викингов
В Норвегии отступивший огромных размеров ледник обнажил оживленную дорогу эпохи викингов.
Evo-rus.com 18 апреля в 02:56
Общество
Сериал «Зулейха открывает глаза» оскорбил чувства мусульман
Накануне.Ru 18 апреля в 07:06
Общество
Названы регионы с приростом и убылью населения
В 26 регионах России численность населения в период с 2017 по 2019 год выросла, а в 59 субъектах за счет естественной и миграционной убыли сократилась, пишет 20 апреля «РИА Новости» со ссылкой на свое исследование.
Известия вчера в 18:02
Экономика
FT: экономический кризис ставит под угрозу 59 млн рабочих мест в ЕС
Почти 59 млн рабочих мест оказались под угрозой в ЕС вследствие экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
ТАСС 02:06
Здоровье
Глава Минздрава заявил об эффективности мер по самоизоляции
Москва, 20 апреля 2020, 09:30 — REGNUM Меры по самоизоляции, которые были предприняты на фоне ситуации с пандемией коронавируса, показали свою эффективность.
REGNUM 02:30
Общество
Введено ограничение на въезд в выезд в города Удмуртии
Сегодня, 20 апреля, введено ограничение на въезд в выезд в города Удмуртии.
Известия Удмуртской Республики 01:30
Общество
В Ростове-на-Дону введут новые пропуска для въезда и передвижения
С 23 апреля для въезда и передвижения по Ростову-на-Дону потребуются пропуска, сообщило правительство Ростовской области.
РИА Новости вчера в 16:11
Общество
Десятки депутатов призвали выплатить всем россиянам по 25 тысяч рублей
Взрослому гражданину России депутаты предлагают платить по 25 тысяч рублей, кроме того, еще по 15 тысяч предлагается выплачивать на каждого ребенка.
РИА Новости 17 апреля в 19:28
Армия и оружие
Мантуров рассказал об испытаниях танка «Армата» в Сирии
В феврале перспективный российский танк Т-14 на платформе «Армата» вышел на завершающий этап испытаний.
RT на русском вчера в 10:18
Общество
За выходные выявлено 104 нарушителя самоизоляции в Екатеринбурге
В Екатеринбурге за прошедшие выходные сотрудники полиции выявили 104 нарушителей режима самоизоляции.
Екатеринбург в эфире 02:36
Энергетика
Американская WTI дешевела до рекордно низких за 20 лет $15 за баррель
Майские фьючерсы на нефть WTI, упав более чем на 20%, впервые с 1999 года опускались в понедельник в ходе азиатской сессии ниже $15 за баррель из-за растущих опасений, что сырье вскоре негде будет хранить в условиях рекордно низкого мирового спроса.
Интерфакс 00:38
Происшествия
Власти Москвы прокомментировали смерть женщины у подъезда дома
РИА Новости вчера в 16:56
Шоу-бизнес
Друг Надежды Бабкиной рассказал о самочувствии певицы
Народная артистка РСФСР, руководитель театра "Русская песня" Надежда Бабкина, госпитализированная с пневмонией, чувствует себя хорошо, находится в обычной больничной палате без поддерживающих средств и восстанавливает силы, сообщил друг артистки, певец Евгений Гор.
РИА Новости 18 апреля в 12:30
Здоровье
Роспотребнадзор оценил действие антибактериального мыла против вирусов
Роспотребнадзор посоветовал мыть руки любым мылом для профилактики заражения коронавирусом, так как эффективность обычного мыла и антибактериального в этом случае одинакова.
РБК вчера в 23:00