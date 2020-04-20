Исходим из того, что нам известно на сегодня, а что мы будем знать завтра — это вопрос другой.

с чего всё началось

Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что курс доллара не превысит 80 рублей. Об этом банкир рассказал в интервью РБК, которое было опубликовано в понедельник.

Костин ожидает, что курс рубля укрепится в 2021 году

Общество Глава Хакасии отстранил задержанного за взятку заместителя Глава правительства Хакасии Валентин Коновалов отстранил от работы своего заместителя, министра строительства и ЖКХ Сергея Новикова, ранее задержанного за взятку в особо крупном размере. 39

Политика В России продлили сроки временного пребывания иностранных граждан Президент России Владимир Путин на фоне ситуации с коронавирусом подписал указ, согласно которому в РФ до 15 июня продлены сроки временного пребывания иностранных граждан, сообщает пресс-служба Кремля. 1,9K

Экономика Бизнес Москвы сможет получить субсидию за размещение продукции на онлайн-площадках Предприниматели в Москве могут получить субсидию за размещение продукции на торговых интернет-площадках.

Общество АСИ предложило уравнять мигрантов и россиян в социальных правах Поддержка на равных АСИ предлагает на время оказания поддержки работникам организаций в связи с коронавирусом "приравнять мигрантов к гражданам Российской Федерации для получения пособия по безработице (и ряда других льгот и выплат) и мер в области поддержки занятости". 3,5K

Общество В Гражданском кодексе пропишут соседские права В Гражданском кодексе пропишут соседские права, сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. 1,1K

Политика Президент Чехии допустил открытие границ через год Президент Чехии Милош Земан заявил, что закрытые еще в марте из-за пандемии коронавируса границы государства стоит открыть не раньше, чем через год. 96

Общество Райффайзенбанк составил топ-20 городов по соблюдению самоизоляции Москва возглавила составленный Райффайзенбанком рейтинг российских городов, жители которых наиболее строго соблюдают введенный из-за пандемии коронавируса режим самоизоляции. 1

Общество Названы регионы с приростом и убылью населения В 26 регионах России численность населения в период с 2017 по 2019 год выросла, а в 59 субъектах за счет естественной и миграционной убыли сократилась, пишет 20 апреля «РИА Новости» со ссылкой на свое исследование. 63

Экономика FT: экономический кризис ставит под угрозу 59 млн рабочих мест в ЕС Почти 59 млн рабочих мест оказались под угрозой в ЕС вследствие экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Здоровье Глава Минздрава заявил об эффективности мер по самоизоляции Москва, 20 апреля 2020, 09:30 — REGNUM Меры по самоизоляции, которые были предприняты на фоне ситуации с пандемией коронавируса, показали свою эффективность. 152

Энергетика Американская WTI дешевела до рекордно низких за 20 лет $15 за баррель Майские фьючерсы на нефть WTI, упав более чем на 20%, впервые с 1999 года опускались в понедельник в ходе азиатской сессии ниже $15 за баррель из-за растущих опасений, что сырье вскоре негде будет хранить в условиях рекордно низкого мирового спроса. 37

Шоу-бизнес Друг Надежды Бабкиной рассказал о самочувствии певицы Народная артистка РСФСР, руководитель театра "Русская песня" Надежда Бабкина, госпитализированная с пневмонией, чувствует себя хорошо, находится в обычной больничной палате без поддерживающих средств и восстанавливает силы, сообщил друг артистки, певец Евгений Гор. 43