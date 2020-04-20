Финансы
РБККостин спрогнозировал укрепление рубля в 2021 году
Как считает Костин, рост курса доллара на 15% произошел «в допустимых для банков пределах».
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с чего всё началось
Президент — председатель правления банка ВТБ Андрей Костин в интервью РБК заявил, что у Центробанка есть возможность поддерживать курс национальной валюты, а в следующем году можно ожидать укрепления рубля Как считает Костин, рост курса доллара на 15% произошел "в допустимых для банков пределах".РБК00:00
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