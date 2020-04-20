Президент — председатель правления банка ВТБ Андрей Костин в интервью РБК заявил, что у Центробанка есть возможность поддерживать курс национальной валюты, а в следующем году можно ожидать укрепления рубля Как считает Костин, рост курса доллара на 15% произошел "в допустимых для банков пределах".

Костин спрогнозировал укрепление рубля в 2021 году

Общество Вирусолог назвал сроки победы над коронавирусом в России Эпидемия коронавируса в России может сойти на нет уже в июне этого года, если жители будут придерживаться введенных властями ограничительных мер. 249

Общество Страны G20 заявили о слабости систем здравоохранения перед пандемией Главы министерств здравоохранения стран «Большой двадцатки» (G20) провели заседание в онлайн-формате и признали, что системы здравоохранения оказались слабы перед лицом пандемии коронавируса.

Происшествия Число жертв стрельбы в Канаде увеличилось Число жертв стрельбы в городе Портапик канадской провинции Новая Шотландия увеличилось до 16 человек. 101

Политика Президент Чехии предложил год не открывать границы страны Президент Чехии Милош Земан в интервью одной из местных радиостанций заявил, что запрет на выезд граждан за рубеж необходимо продлить на год, чтобы не допустить новой вспышки коронавируса, сообщает издание Ceske Noviny По мнению Земана, гражданам не надо ездить за границу, а в период летних отпусков им лучше "наслаждаться красотой чешских пейзажей". 77

Здоровье Бессимптомных инфицированных назвали «вакциной от коронавируса» По мнению Ершова, почти половина зараженных коронавирусом не знает о наличии инфекции и передает вирус дальше. 29

Общество АСИ предложило уравнять мигрантов и россиян для получения пособий Агентство стратегических инициатив (АСИ) выступило с предложением временно приравнять мигрантов к гражданам России для получения пособий по безработице, а также ряда других льгот и выплат в рамках поддержки работников организаций на фоне борьбы с коронавирусом. 1,9K

Общество В Кемерово из Бангкока прибыли 76 россиян Вывозным рейсом из Бангкока в Кемерово прибыли 76 пассажиров, сообщил РИА Новости министр туризма Кузбасса Антон Пятовский. 26

Шоу-бизнес Состояние актрисы Анастасии Заворотнюк улучшилось Как пишет портал Mash, за последний месяц состояние здоровья актрисы Анастасии Заворотнюк заметно улучшилось. 123

Гаджеты Apple представила на суд общественности новый iPhone SE Компания Apple представила новое поколение бюджетной линейки смартфонов iPhone SE.

Общество Врач рассказал о странностях коронавируса Врач-инфекционист Владимир Никифоров рассказал о странностях нового типа коронавируса COVID-19. Об этом он заявил в эфире "России 1". 106

Общество Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей Москва, 20 апреля 2020, 06:44 — REGNUM Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков раскритиковал заместителя министра здравоохранения Краснодарского края Валентину Игнатенко, отчитавшую сотрудников медучреждений за нежелание обеспечить себя бахилами. 2,4K

Происшествия В Красноярском крае расстреляли молодого мужчину Минусинск, Красноярский край, 20 апреля 2020, 07:07 — REGNUM Двое жителей Минусинского района Красноярского края задержаны по подозрению в убийстве знакомого, сообщили ИА REGNUM в Главном следственном управлении СКР по региону. 38

Общество Треть россиян поддерживают перенос майских праздников Согласно полученным сведениям, перенос выходных с майских праздников на другое время, чтобы отдохнуть после самоизоляции, поддерживают 34% граждан России. 2

Технологии В России создали робота-дезинфектора В России создали робота, способного дезинфицировать зараженные помещения без участия человека, что особенно актуально в условиях, когда весь мир борется с пандемией коронавируса COVID-19. 6