Китай установил рекорд, удержав плазму в течение 101 секунды при 120 млн градусов

Как пишет агентство Синьхуа, на протяжении 101 секунды ученые удерживали плазму температурой в 120 млн ° С. Предыдущий подобный рекорд был установлен в Южной Корее в 2018 году: тогда плазму удалось удерживать при температуре 100 млн ° С на протяжении 20 секунд.