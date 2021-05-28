Костин сравнил ограничения на выдачу кредитов с работой заключенных на БАМе
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Глава банка ВТБ Андрей Костин подверг критике инициативу Банка России, согласно которой он получит право прямо ограничивать выдачу банками кредитов при рисках чрезмерной закредитованности граждан.В источнике
С чего всё началось
Глава ВТБ опасается законодательного ограничения потребкредитования
Регулирование потребительского кредитования должно строиться на рыночных принципах, переход к административным методам может создать опасный прецедент, считает глава ВТБ Андрей Костин.
Интерфакс07:06