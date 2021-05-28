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Костин сравнил ограничения на выдачу кредитов с работой заключенных на БАМе

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Глава банка ВТБ Андрей Костин подверг критике инициативу Банка России, согласно которой он получит право прямо ограничивать выдачу банками кредитов при рисках чрезмерной закредитованности граждан.В источнике

С чего всё началось

Глава ВТБ опасается законодательного ограничения потребкредитования

Регулирование потребительского кредитования должно строиться на рыночных принципах, переход к административным методам может создать опасный прецедент, считает глава ВТБ Андрей Костин.
Интерфакс07:06

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В ВТБ испугались административных ограничений выдачи кредитов

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Костин сравнил ограничения на выдачу кредитов с работой заключенных на БАМе

Российская газета06:21

Костин: ЦБ должен исходить из экономических методов регулирования, а не административных

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