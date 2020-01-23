Экономика
ИзвестияКостин заявил о решении проблемы долгов предприятий ОПК
Правительство решило проблему долгов оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» заявил глава ВТБ Андрей Костин. Костин не уточнил подробностей решения, но отметил, что банк им в целом доволен, и правительство, вероятно, тоже, передает ТАСС.
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Культура
Сериал, который показывают по Первому каналу, снимали в Ловозере
Полюбоваться на родные заснеженные края на экране телевизора теперь могут жители Ловозера, ведь в заполярном селе проходили съемки нового сериала для Первого канала.
Общество
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Израильский телеканал Arutz 7 назвал провалом появление президента Украины Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе.
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В WhatsApp появилась тёмная тема
Бета-версия мессенджера WhatsApp обзавелась тёмным режимом Dark Mode. Новая функция уже доступна для версии 2.20.13.
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Дмитрий Алиев стал новым чемпионом Европы после семилетнего правления Хавьера Фернандеса и принёс России первое золото в мужском одиночном катании после Евгения Плющенко.
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Ученые изобрели более быстрый и дешёвый способ оценки батарей электромобилей для перепрофилирования
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Турция предложила интегрировать ЗРС С-400 в оборонную систему НАТО
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Норвежское судно-инспектор заметили у «Северного потока — 2»
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Слуцкий объяснил переход в «Рубин» и слова, что после ЦСКА не видит себе места в России
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Кино
Netflix может выпустить анимационный сериал по «Ведьмаку»
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Отец французских биатлонистов ушел в горы и пропал без вести
Отец биатлонистов Фабьена, Флорана и Эмильена Клода ушел в горы в северном Квебеке (Канада) и исчез. Об этом информирует портал lejsl.com.
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Черные ящики сбитого украинского лайнера все еще находятся в Иране
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ФАС установила правила предустановки российского ПО на смартфоны
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Экономика
На Украине проблемы с пенсиями - требуют «европейских» справок
От пенсионеров требуют справки из банка с номером счета по IBAN - европейского формата банковских счетов, на который перешла Украина.
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Дочь Екатерины Стриженовой закрыла сессию в МГУ на одни пятерки
Младшая дочь популярной российской телеведущей Екатерины Стриженовой Александра закрыла сессию в МГУ имени Ломоносова на одни пятерки.
Игры
Capcom перезапустила разработку Resident Evil 8 полгода назад
Политика
Рост пенсий россиян закрепят в Конституции
Рост пенсий россиян закрепят в Конституции: проект закона о внесении поправок в Конституцию России, который предложил принять президент Владимир Путин, подразумевает индексацию пенсий работающих пенсионеров.
Происшествия
СК просит заочно арестовать бизнесмена Кана по делу об убийстве
Следствие просит заочно арестовать беглого сахалинского предпринимателя Олега Кана, обвиняемого в убийстве предпринимателя Валерия Пхиденко в 2010 году во Владивостоке, и объявить его в международный розыск, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Общество
Винника экстрадировали во Францию
Россиянин Александр Винник, который был арестован в июле 2017 года в Греции, экстрадирован во Францию и находится в парижской больнице Hotel Dieu.
Происшествия
В Пермском крае многодетную мать подозревают в убийстве двоих детей
Жительница Пермского края подозревается в убийстве двух собственных детей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
Происшествия
В США обвиняемый россиянин Бурков частично признал вину
Шоу-бизнес
Сын Никаса Сафронова показал Волочковой, как нужно садиться на шпагат
Тучный молодой человек разместил пост в своем Инстаграме, где показал, как нужно садиться на шпагат.
Политика
Путин обдумает предложение о строительстве Великой Русской стены
Президенту России Владимиру Путину предложили построить российский аналог Великой Китайской стены.
Общество
В России могут убрать понятие МРОТ из Гражданского кодекса
Министерство юстиции России занимается разработкой законопроекта, в котором предлагается убрать из Гражданского кодекса понятие «минимальный размер оплаты труда» (МРОТ), заменив его новым определением, например, конкретными цифрами выплат.
Кино
Вышел трейлер финального сезона мультсериала «Войны клонов»
На YouTube вышел официальный трейлер последнего сезона анимационного сериала "Звёздные войны: Войны клонов".