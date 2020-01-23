Экономика

ИзвестияИзвестияКостин заявил о решении проблемы долгов предприятий ОПК

Правительство решило проблему долгов оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» заявил глава ВТБ Андрей Костин. Костин не уточнил подробностей решения, но отметил, что банк им в целом доволен, и правительство, вероятно, тоже, передает ТАСС.
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Костин рассказал о закрытом указе президента по долгам оборонных предприятий

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Стало известно о тайном указе Путина по списанию долгов «оборонки»

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ТАСС11:24

Костин заявил о решении проблемы долгов предприятий ОПК

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Костин рассказал о закрытом указе Путина по списанию долгов предприятий ОПК

Коммерсантъ09:37

Костин рассказал о закрытом приказе Путина о долгах оборонных предприятий

РБК09:20
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Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 18:24, Ашберн
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