Правительство решило проблему долгов оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» заявил глава ВТБ Андрей Костин. Костин не уточнил подробностей решения, но отметил, что банк им в целом доволен, и правительство, вероятно, тоже, передает ТАСС.

Общество Минкомсвязи составило список бесплатных интернет-сервисов Минкомсвязи составило предварительный список сервисов, доступ к которым может стать бесплатным для россиян.

Гаджеты Роскачество проверило дорогие и бюджетные смартфоны Проверка технических характеристик 24 новых смартфонов различных торговых марок была проведена специалистами «Роскачества», 23 января сообщается на сайте ведомства.

Общество Совфед поддержал идею поднять оклады учителям Российским учителям предложили изменить систему расчета зарплаты, подняв базовый оклад с 30% до 70% от общего размера зарплаты.

Общество Названы распространенные привычки, провоцирующие онкологию Стоит отметить, что риск развития рака печени, рта, горла и молочной железы повышает привычка ежедневно выпивать несколько бокалов алкогольных напитков.

Политика Зеленский отказался участвовать в форуме Холокоста в Израиле Президент Украины Зеленский заявил, что по прилете украинской делегации Израиль на Всемирный форум памяти Холокоста они узнали, что из-за огромного интереса к событию и ограниченное количество мест трудно попасть многим из тех, кто пережил эту трагедию, в связи с чем приняли решение передать свои места этим людям.

Общество ФСБ вычислила рассылавший сообщения о минировании сервис «С 28 ноября 2019 года по настоящее время с зарубежного сервиса Startmail.com (Нидерланды) на электронные адреса органов судебной власти 16 регионов России поступило более 1 тыс. анонимных сообщений с угрозами их минирования», — цитирует РИА Новости сообщение ЦОС ФСБ.

Общество В провинции Хубэй 10 городов приостановили транспортное сообщение В китайской провинции Хубэй вслед ха городом Ухань, где началась вспышка нового типа коронавируса, десять городов заявили о приостановке транспортного сообщения.

Общество В граничащей с Россией провинции КНР сообщили о смерти от коронавируса Власти граничащей с Россией китайской северо-восточной провинции Хэйлунцзян утром в пятницу сообщили о первом летальном исходе в результате заражения новым типом коронавируса, следует из заявления комитета провинции по вопросам здравоохранения.