Экономика

ИзвестияИзвестияКостин заявил о решении проблемы долгов предприятий ОПК

Правительство решило проблему долгов оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» заявил глава ВТБ Андрей Костин. Костин не уточнил подробностей решения, но отметил, что банк им в целом доволен, и правительство, вероятно, тоже, передает ТАСС.
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Костин рассказал о закрытом указе президента по долгам оборонных предприятий

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