Экономика
ИзвестияКостин заявил о решении проблемы долгов предприятий ОПК
Правительство решило проблему долгов оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» заявил глава ВТБ Андрей Костин. Костин не уточнил подробностей решения, но отметил, что банк им в целом доволен, и правительство, вероятно, тоже, передает ТАСС.
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Общество
Минкомсвязь составила первый список бесплатных интернет-сервисов
В ведомстве подтвердили существование предварительного списка ресурсов с бесплатным доступом, подчеркнув, что он будет дополняться.
Происшествия
Житель Башкирии покончил с собой после изнасилования 4-летней дочери
По данным следствия, мужчина посягнул на половую неприкосновенность собственной 4-летней дочери, а затем покончил с собой в сарае.
Здоровье
Мурашко назвал приоритеты развития здравоохранения в России
ТАСС/. Ориентированность на пациентов и их удовлетворенность будет приоритетом при модернизации российского здравоохранения.
Общество
В китайской провинции закрыли уже десять городов из-за коронавируса
Власти уже девяти китайских городов заявили о приостановке движения общественного транспорта вслед за городом Ухань в провинции Хубэй, откуда началось распространение нового коронавируса.
Общество
В России могут отменить понятие МРОТ
Из Гражданского кодекса РФ могут убрать понятие «минимальный размер оплаты труда» (МРОТ).
Армия и оружие
В Госдепе США рассказали о случае с российским генерал-майором в Сирии
Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал об инциденте американских военных с российским генерал-майором.
Здоровье
«Деньги освоены, а женщина остается без беременности»: екатеринбурженка — о шансах на бесплатное ЭКО
По закону все женщины, которые не смогли забеременеть без помощи врачей, могут рассчитывать на бесплатное ЭКО по полису ОМС.
Общество
Меган Маркл и принц Гарри пригрозили судом канадским журналистам
В СМИ уже появлялись официальные комментарии монарших особ, а также слова инсайдеров о том, что сейчас происходит в британской королевской семье, однако куда больший интерес у представителей различных изданий вызывает личная жизнь самих Гарри и Меган.
Политика
Часы Судного дня перевели на 20 секунд вперед
Футбол
Тульский «Арсенал» обыграл румынский клуб
Соперником туляков стал румынский клуб "Сепси". Встреча завершилась победой тульского "Арсенала" с минимальным счетом.
Авто
Mercedes-Benz анонсировал обновленный E-Class
Моторная гамма пополнится двумя новыми рядными бензиновыми моторами: 2,0-литровой «четверкой» (индекс М254) мощностью 272 л.с. и 3,0-литровой «шестеркой» (индекс М256) мощностью 367 л.с. Премьера обновленного Mercedes-Benz E-Class состоится в течение ближайших месяцев.
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске Наталья показала нетронутую квартиру певицы
Во время онлайн-экскурсии по квартире Наталья показала, что в вазе стоят увядшие цветы, а на столе лежат расческа певицы и соска ее сына Платона.
Политика
Зеленский просил о встрече с Путиным в Израиле
Президент Украины Владимир Зеленский запрашивал возможность провести встречу с российским коллегой Владимиром Путиным в Израиле, куда оба лидера приедут на памятные мероприятия, посвященные Дню памяти жертв Холокоста.
Происшествия
В школе в Уфе девочка ранила ножом двоюродную сестру
Ученица одной из школ Ленинского района Уфы ранила ножом свою двоюродную сестру, инцидент произошел в учебном учреждении.
Кино
Главным героем приквела «Голодных игр» станет Кориолан Сноу
Футбол
Кокорин сделал дубль в матче «Зенита» с «Аль-Увайнахом» за 8 минут
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин забил первый гол «Зенита» в контрольном матче с «Аль-Увайнахом».
Политика
Начался сбор подписей под манифестом против поправок в Конституцию
Группа активистов, журналистов, депутатов и политологов начала сбор подписей под «Манифестом граждан против конституционного переворота».
Технологии
В WhatsApp появилась тёмная тема
Бета-версия мессенджера WhatsApp обзавелась тёмным режимом Dark Mode. Новая функция уже доступна для версии 2.20.13.
Политика
Валентина Матвиенко поддержала идею газификации Бурятии и Забайкалья
Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко поддержала сенаторов от Бурятии и Забайкальского края, которые озвучили вопрос о необходимости газификации регионов.
Политика
В России решили восстановить индексацию работающим пенсионерам
Сопредседатель профильной рабочей группы по Конституции России Талия Хабриева пояснила, что поправка об индексации пенсий распространяется и на работающих пенсионеров.
Шоу-бизнес
Екатерина Стриженова похвасталась достижениями своей дочери в вузе
Екатерина Стриженова поздравила свою 19-летнюю дочь с успехами во время обучения в вузе.
Экономика
Bloomberg назвал выросшие на смене правительства в России компании
Акции компаний «Детский мир» и «Магнит», ТКС и Сбербанка, группы Магнитогорский металлургический комбинат выросли в цене после смены правительства России.
Экономика
«Известия» назвали источники 4,5 трлн рублей для реализации послания
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что для реализации послания президента дополнительно потребуется 4,5 трлн рублей до 2024 года.
Общество
Комик Долгополов покинул Россию
Стендап-комик Александр Долгополов уехал из России. Об этом ТАСС сообщил адвокат артиста Леонид Соловьев.
Армия и оружие
«Триумфы» Балтфлота отразят условный ракетный удар по Калининграду
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