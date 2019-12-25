Глава ВТБ Андрей Костин считает, что приватизировать госбанк будет сложно из-за санкций.

с чего всё началось

Вариантов приватизации ВТБ немного, поскольку госбанк находится под санкциями. Об этом в среду, 25 декабря, заявил глава ВТБ Андрей Костин.

Костин заявил о сложностях при приватизации ВТБ из-за санкций

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