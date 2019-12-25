Экономика

ИзвестияИзвестияКостин заявил о сложностях при приватизации ВТБ из-за санкций

Вариантов приватизации ВТБ немного, поскольку госбанк находится под санкциями. Об этом в среду, 25 декабря, заявил глава ВТБ Андрей Костин.
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с чего всё началось

Костин считает, что приватизировать ВТБ будет сложно из-за санкций

Глава ВТБ Андрей Костин считает, что приватизировать госбанк будет сложно из-за санкций.
ТАСС12:06

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Костин считает, что приватизировать ВТБ будет сложно из-за санкций

ТАСС12:06

Костин напомнил о сложности приватизации ВТБ из-за санкций

РБК13:07

Костин заявил о сложностях при приватизации ВТБ из-за санкций

Известия13:04

Костин считает приватизацию ВТБ сложной из-за санкций

Коммерсантъ13:49

Костин о приватизации ВТБ: вариантов немного

REGNUM12:27

Андрей Костин признал сложности в приватизации ВТБ из-за санкций

Говорит Москва12:19

Глава ВТБ объяснил, почему госбанк будет сложно приватизировать

News.ru12:32
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Глава минздрава Саратовской области сообщила об обысках в ее квартире

Как сообщила министр, утром в 6.45 у нее в квартире сотрудники правоохранительных органов провели обыск.
Российская газета 10:43
Политика

В МИД назвали возможные варианты ответа на санкции США

Москва может расширить список американцев, которым запрещен въезд в Россию, заявил в интервью "Интерфаксу" замглавы МИД России Сергей Рябков.
Газета.Ru 09:45
Технологии

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Москва выразила решительный протест фактами невыдачи американской стороной виз российским делегатам на сессию Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре нынешнего года, МИД России назвал ситуацию возмутительной, охарактеризовав произошедшее как саботаж.
Газета.Ru 13:51
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Бывшие супруги Дженнифер Энистон и Брэд Питт окончательно помирились.
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Политика

Путин раскритиковал доклад Гордеева

Президент РФ Владимир Путин остался недоволен докладом зампредседателя правительства Алексея Гордеева, отметив, что в нем не было практического результата.
РИА Новости 09:52
Общество

Более 50 суперъяхт миллиардеров заметили у берегов Сен-Мартена

В преддверии Рождества около островов Сен-Мартен в Карибском море были замечены более 50 яхт миллиардеров.
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Транспорт

Первый поезд из Петербурга прибыл в Севастополь

Первый пассажирский поезд, который отправился из Санкт-Петербурга в Крым 23 декабря, в среду, 25 декабря прибыл на конечную станцию следования - Севастополь.
Газета.Ru 01:33
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Врач рассказала жителям Подмосковья о правилах лечения насморка

Жителям России рассказали о действенных правилах лечения насморка.
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Авто

Первые GAC GS8 проданы российским покупателям

Первые девять экземпляров GAC GS8 уже проданы российским покупателям в Москве и Санкт-Петербурге, также продажи начались в салоне «Автотракт» во Владимире.
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Здоровье

Более 5 тысяч человек получили прививки от кори в Якутске

Подчищающую иммунизацию против кори в столице республики прошли 5140 человек, сообщает телеканал "Якутия 24" со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.
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Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу рассказал о ситуации с подготовкой российских офицеров.
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Бывшего сотрудника ОМВД РФ приговорили к пожизненному сроку

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Названы самые продаваемые смартфоны в мире

Сотрудники издания Counterpoint рассекретили глобальный рейтинг самых продаваемых смартфонов.
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В Госдуме предложили выплачивать пенсионерам «новогодний капитал»

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов обратился к министру труда и социальной защиты Максиму Топилину с инициативой создания «новогоднего капитала» для одиноких российских пенсионеров, пишет в среду, 25 декабря, RT.
Известия вчера в 22:57
Армия и оружие

Россия предложила НАТО договориться о понижении уровня военных учений

Российские власти предложили НАТО начать переговоры о понижении уровня военных учений, вплоть до их непроведения, в районах соприкосновения России и стран альянса.
Коммерсантъ 13:02
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Первую серийную атомную подлодку проекта «Ясень-М» спустили на воду

Первую серийную атомную подлодку "Новосибирск" модернизированного проекта "Ясень-М" спустили на воду на предприятии "Севмаш" в Северодвинске, сообщило Минобороны.
РИА Новости 02:57
Экономика

Сбербанк передал «золотую акцию» «Яндексу»

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Экономика

Украина получит от «Газпрома» $15 млрд за транзит российского газа

В понедельник, 23 декабря, вице-премьер РФ Дмитрий Козак сообщил, что Россия и Украина согласовали и прописали в соответствующих протоколах фиксированную сумму на ближайшие пять лет, которую «Газпром» должен будет заплатить за транзит газа.
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Уральская школьница погибла во время игры с кошкой на диване

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Путин опроверг планы по корректировке целевых показателей нацпроектов

Именно поэтому начали поступать предложения по корректировке целевых показателей.
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Путин поспорил с Кудриным по поводу результативности нацпроектов

Президент РФ Владимир Путин вступил в дискуссию с главой Счетной палаты (СП) Алексеем Кудриным, не согласившись с его оценками результативности национальных проектов, а также методов стимулирования экономического роста в стране.
Интерфакс 10:28
Шоу-бизнес

Певица Нюша рассекретила имя и показала лицо своей дочери

Нюша в преддверии Нового года приняла участие в фотосессии со своей маленькой дочерью для журнала Hello.
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Погибшего при исполнении полицейского представят к ордену Мужества

Сотрудник полиции, погибший в Саратове при исполнении служебных обязанностей, будет представлен к ордену Мужества посмертно.
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Костин Андрей
Российский бизнесмен
Российский банкир и финансист, президент-председатель правления ВТБ, кандидат экономических наук. Директор Высшей школы менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета с 2014 по 2019 год.
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