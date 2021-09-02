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Костин ждет изменений на платежном рынке после конфликта Wildberries с Visa и Mastercard

Глава ВТБ Андрей Костин выступил против преференций для платежных систем при оплате покупок на Wildberries.
ТАСС
Ритейлер Wildberries с 16 августа начал делать "скидку" на размер межбанковской комиссии при приобретении товара покупателям, которые оплачивают свои покупки с помощью российских платежных систем "МИР", Система быстрых платежей (СБП) и SberPay.
Интерфакс
Wildberries заявил, что Visa и Mastercard устанавливают "слишком высокие" тарифы и диктуют свои условия бизнесу.
Интерфакс
Сервис заявил, что не взимает напрямую «никаких комиссий ни с торговых предприятий, ни с держателей карт».
Forbes

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