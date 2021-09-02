Ритейлер Wildberries с 16 августа начал делать "скидку" на размер межбанковской комиссии при приобретении товара покупателям, которые оплачивают свои покупки с помощью российских платежных систем "МИР", Система быстрых платежей (СБП) и SberPay.
Президент Польши Анджей Дуда подписал распоряжение о введении чрезвычайного положения на границе с Белоруссией из-за ситуации с нелегальными мигрантами, сообщил пресс-секретарь главы государства Блажей Спихальский.
В соответствии с подписанным соглашением, Tractebel в партнёрстве с бельгийским ядерным центром SKC-CEN и французской компанией Orano (бывшая AREVA) наладит производство плутония-238 на французском заводе Ла-Аг, где этот изотоп будет извлекаться из материала, полученного в ходе облучения мишени из нептуния-237 на бельгийском исследовательском реакторе BR2 в Моле.