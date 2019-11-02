Алёна Косторная впервые выиграла этап Гран-при по фигурному катанию. Во французском Гренобле 16-летняя россиянка чисто исполнила два тройных акселя в произвольной программе и набрала в сумме 236 баллов. Алина Загитова осталась на втором месте, которое она занимала по итогам короткого проката.

Косторная обошла Загитову на этапе Гран-при во Франции

Спорт день за днем

Происшествия В МВД Ингушетии выразили соболезнования родным убитого Эльджаркиева Министерство внутренних дел по Ингушетии выразило соболезнования родными и близкими главе Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, которого вместе с братом застрелил киллер в Москве 2 ноября.

Общество Гороскоп «КП»: Чего боятся знаки зодиака Раки боятся, что с близкими им людьми произойдет нечто плохое.

Политика WP: Трамп испытывал ненависть к Украине с первых дней президентства Дональд Трамп испытывал "неукротимую ненависть" к Украине с первых дней пребывания на посту президента США.

Армия и оружие США и Южная Корея могут вновь отменить учения Vigilant ACE Соединенные Штаты и Южная Корея могут вновь отложить проведение ежегодных декабрьских учений ВВС Vigilant ACE, передает РИА Новости.

Политика Премьер Малайзии пригрозил ЕС закупать самолеты в России Премьер Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что страна готова отказаться от европейских самолетовв пользу российских, если Евросоюз ограничит импорт малайзийского пальмового масла.

Происшествия В Забайкалье арестовали троих подростков за изнасилование и убийство В Кыринском районе Забайкальского края трое несовершеннолетних были арестованы за изнасилование и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека с летальным исходом.

Политика Медведев рассказал о планах США установить влияние в Азии США пытаются усилить влияние в азиатском регионе, однако это может устоявшиеся там способы сотрудничества стран и, в частности, позиции Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Космос Итоги испытаний робота «Фёдор» обсудят на конференции в Звёздном городке Круглый стол, посвящённый перспективам использования роботехнических систем в космосе, пройдёт в Центре подготовки космонавтов (ЦПК) в Звёздном городке.

Шоу-бизнес Дочь Любови Успенской после четвертой операции впала в депрессию В глубокую депрессию впала родная дочь Любови Успенской после очередной не удачной операции, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.

Авто Составлен рейтинг самых быстро ржавеющих иномарок в РФ Издание «NJCAR.RU» составило рейтинг подержанных иномарок 2005-2014 годов выпуска, которые быстрее всех подвергаются коррозии на дорогах мегаполисов.

Экономика Маск разбогател за неделю на два миллиарда долларов Состояние основателя SpaceX и Tesla Илона Маска увеличилось за неделю на два миллиарда долларов.

Политика Генпрокурор США удивил британцев просьбой о компромате Как сообщает газета Independent, Барр попросил у британцев помощи в сборе компромата на спецслужбы США.

Гаджеты IPhone 12 станет революционным обновлением дизайна Apple За последние годы смартфоны новой линейки IPhone 12 станут самым крупным обновлением дизайна продукции компании Apple.

Политика Начальник СБУ подрался с главой администрации Зеленского Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов подрался в Киеве с главой офиса украинского лидера Андреем Богданом, сообщили журналисты Станислав Речинский и Соня Кошкина в соцсетях.

Транспорт В России водителям установили новые штрафы с 1 ноября Водителям частных грузовых машин и автобусов с 1 ноября 2019 года установили штрафы за эксплуатацию автомобиля без тахографа или их блокировку.

Политика Финляндия оплатит разминирование Донбасса Ранее министр транспорта и инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что Киев не намерен оплачивать восстановление неподконтрольных ему территорий Донбасса.

Общество В Гидрометцентре обещают «розовую зиму» В главном синоптическом ведомстве страны считают, что предстоящая зима в России будет «розовой».

Космос На орбите МКС проведут эксперимент по изготовлению свежей выпечки Новую электропечь, способную работать в условиях невесомости, испытают в ближайшем будущем американские астронавты на борту Международной космической станции (МКС).

Политика В США рассказали о задержании в Москве рейса с американским атташе Американское издание The New York Times сообщило о задержании в Москве самолета с заболевшим военным атташе США.

Общество Названы вакансии с зарплатой выше 200 тысяч рублей Портал по поиску работы hh.ru назвал вакансии с зарплатой более 200 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщает «Российская газета».

Авто Новый Kia Optima впервые увидели без камуфляжа Официальная премьера нового поколения Optima состоится в ближайшие недели. Кузов имеет очертания четырехдверного купе.

Общество Диетологи назвали укрепляющие иммунитет продукты Диетологи назвали продукты, помогающие укрепить иммунитет человека, сообщает РИА "Новости".