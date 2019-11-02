Фигурное катание
RT на русскомКосторная обошла Загитову на этапе Гран-при во Франции
Алёна Косторная впервые выиграла этап Гран-при по фигурному катанию. Во французском Гренобле 16-летняя россиянка чисто исполнила два тройных акселя в произвольной программе и набрала в сумме 236 баллов. Алина Загитова осталась на втором месте, которое она занимала по итогам короткого проката.
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