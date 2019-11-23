Еще одна представительница России - Алина Загитова - заняла третье место. Россиянка Алена Косторная завоевала золото в соревнованиях среди фигуристок-одиночниц на последнем этапе Гран-при в Саппоро (Япония). Шестнадцатилетняя подопечная Этери Тутберидзе в произвольной программе набрала 154,96 балла.

Косторная победила на этапе Гран-при в Японии

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