Фигурное катание

ТК ЗвездаТК ЗвездаКосторная победила на этапе Гран-при в Японии

Еще одна представительница России - Алина Загитова - заняла третье место. Россиянка Алена Косторная завоевала золото в соревнованиях среди фигуристок-одиночниц на последнем этапе Гран-при в Саппоро (Япония). Шестнадцатилетняя подопечная Этери Тутберидзе в произвольной программе набрала 154,96 балла.
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Российская фигуристка, выступающая в одиночном катании. Олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании и серебряный призёр в командных соревнованиях. Чемпионка мира 2019 года. Чемпионка Европы 2018 года, серебряный призёр чемпионата Европы 2019 года. Победительница и серебряный призёр финалов Гран-при. Чемпионка мира среди юниоров 2017 года. Чемпионка России 2018 года.
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