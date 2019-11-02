Фигурное катание
RT на русскомКосторная победила на этапе Гран-при во Франции, Загитова — вторая
Россиянка Алёна Косторная заняла первое место на третьем этапе серии Гран-при по фигурному катанию во французском Гренобле. По итогам двух прокатов 16-летняя фигуристка набрала 236,00 балла — 76,55 за короткую и 159,45 за произвольную программы.
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