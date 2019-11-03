Фигурное катание
RT на русскомКосторная победила на этапе Гран-при во Франции, Загитова — вторая
Россиянка Алёна Косторная заняла первое место на третьем этапе серии Гран-при по фигурному катанию во французском Гренобле. По итогам двух прокатов 16-летняя фигуристка набрала 236,00 балла — 76,55 за короткую и 159,45 за произвольную программы.
Читать в источнике
Оценить19
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 18:17, Ашберн
Общество
Минтруд намерен упростить порядок назначения и выплат пенсий
Министерство труда и социальной защиты России разработало законопроект, который упростит порядок назначения и выплат пенсий, а также позволит сократить количество документов.
Кино
Мединский не увидел оснований запрещать прокат «Джокера» в России
Министр культуры России Владимир Мединский не видит оснований запрещать прокат «Джокера» в России.
Политика
Зеленского в Тернополе встретили криками «позор»
Жители Тернополя встретили президента Украины Владимира Зеленского криками «позор».
Футбол
Клопп: «„Ливерпуль“ заслужил победу»
Футбол
«Реал» не смог обыграть «Бетис»
Шоу-бизнес
Ксения Собчак заступилась за Кристину Асмус и ее откровенные сцены
Ксения Собчак решила заступится за Кристину Асмус.
Происшествия
Саратовец задержал мужчину, пытавшегося похитить его дочь
Правоохранительные органы Саратова проводит проверку в отношении мужчины, который якобы пытался похитить 9-летнюю девочку.
Политика
Украину назвали победителем в борьбе против «Северного потока-2»
Соединенные Штаты и Украина стали победителями в ситуации с газопроводом «Северный поток-2».
Шоу-бизнес
Ани Лорак рассказала о ссорах с мужем при дочери
Певица Ани Лорак в интервью изданию ОК призналась, что для ее 8-летней дочери развод не стал сюрпризом.
Гаджеты
Пользователей Android атаковал вирус, который невозможно удалить
Устройства на Android атаковал вирус Xhelper, который почти невозможно удалить, даже если сбросить настройки гаджета до заводских.
Театры
Спектакль о Смоленске попал в лонг-лист премии «Золотая маска»
Национальная театральная премия «Золотая Маска» опубликовала список номинантов и список самых заметных спектаклей страны сезона 2018-2019, среди которых впервые оказался и спектакль-цикл из Смоленска.
Шоу-бизнес
Муж Анастасии Заворотнюк впервые вышел к журналистам
После спектакля Петр Чернышев участвовал в пресс-конференции. Он сделал общее фото с труппой и ушел из студии.
Политика
Генпрокурор США удивил британцев просьбой о компромате
Как сообщает газета Independent, Барр попросил у британцев помощи в сборе компромата на спецслужбы США.
Политика
Приходько оценил перспективы упрощения визового режима с Таиландом
Продление срока безвизового пребывания для российских туристов в Таиланде и упрощение российского визового режима для тайцев не стоит на повестке дня, приоритетным вопросом является обеспечение безопасности, сообщил первый заместитель главы аппарата правительства РФ Сергей Приходько.
Шоу-бизнес
Пугачева пообещала вернуться на сцену в 80 лет
Певица Алла Пугачева во время выступления в Минске заявила, что в следующий раз на сцену выйдет только 80 лет.
Происшествия
В Самарской области перевернулся автобус с детьми
Общество
В Одессе прошла акция против демонтажа барельефа маршалу Жукову
Жители Одессы устроили акцию возле места, где был установлен барельеф маршалу Георгию Жукову, сообщило местное издание "Таймер".
Армия и оружие
Подлодка «Князь Владимир» впервые запустила баллистическую ракету «Булава»
Пуск произведен с атомной подводной лодки «Князь Владимир» класса «Борей-А», которая находилась в акватории Белого моря, сообщает Минобороны РФ.
Происшествия
В Кирове шестилетняя девочка выжила в двух ДТП за день
В Кирове перевернулась машина скорой помощи, которая перевозила выжившую после смертельной аварии девочку шести лет, передает "Интерфакс".
Общество
Мама девочки из США с «маской Бэтмена» поблагодарила россиян за помощь
Мама американской 6-месячной девочки Луны Феннер, которая прилетела в Краснодар для удаления большого родимого пятна на все лицо, поблагодарила россиян за помощь.
Происшествия
В Забайкалье арестовали троих подростков за изнасилование и убийство
27 октября 2019 года в сельской местности Кыринского района трое подростков ворвались в частный дом, изнасиловали женщину и избили 40-летнего мужчину, который скончался от полученных травм.
Общество
Состояние Маска выросло на $2 млрд за неделю благодаря прибыли Tesla
Состояние Илона Маска за неделю выросло на $2 млрд и достигло $22,9 млрд, сообщает Forbes.
Футбол
«Ювентус» в туринском дерби одолел «Торино»
Происшествия
Полковник ФСБ Черкалин согласился вернуть в казну более 6 млрд рублей
Обвиняемый во взяточничестве полковник ФСБ Кирилл Черкалин частично признал исковые требования.
Здоровье
Озвучены причины потери удовольствия от секса у российских мужчин
Специалистами исследовалась наличие у мужчин оргазмической ангедонии — состояния, в результате которого человек не получает удовольствия от секса, при том, что эякуляция у него сохраняется.
Культура
Мартиросян высмеял Светлакова за слова о цензуре
Ранее Сергей Светлаков высказал мнение, что «Прожекторперисхилтон» закрыли в 2012 году из-за того, что редакторы не позволяли ведущим шутить на все темы.
Технологии
Apple запустила свою стриминговую платформу
Американская компания Apple запустила собственную стриминговую платформу Apple TV+. Об этом сообщатся на официальном сайте корпорации.
Футбол
Хусаинов заявил, что арбитр Вилков должен был удалить игрока «Зенита» Азмуна в матче с ЦСКА
Как сообщает ТАСС, по мнению Хусаинова, главный арбитр матча Михаил Вилков дважды ошибся, не став удалять нападающего «Зенита» Сердара Азмуна за фолы на Иване Обляковом и Хёрдуре Магнуссоне.
Политика
Киев из-за учений запретил полеты и судоходство на севере Черного моря
Украина закрыла небо и запретила судоходство в районе проведения боевых стрельб в акватории Черного моря у Херсонской области.