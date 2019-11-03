Фигурное катание

RT на русскомRT на русскомКосторная победила на этапе Гран-при во Франции, Загитова — вторая

Россиянка Алёна Косторная заняла первое место на третьем этапе серии Гран-при по фигурному катанию во французском Гренобле. По итогам двух прокатов 16-летняя фигуристка набрала 236,00 балла — 76,55 за короткую и 159,45 за произвольную программы.
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Российская фигуристка, выступающая в одиночном катании. Олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании и серебряный призёр в командных соревнованиях. Чемпионка мира 2019 года. Чемпионка Европы 2018 года, серебряный призёр чемпионата Европы 2019 года. Победительница и серебряный призёр финалов Гран-при. Чемпионка мира среди юниоров 2017 года. Чемпионка России 2018 года.
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