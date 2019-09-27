с чего всё началось

Нарушителям нового правила грозит предупреждение и денежный штраф или уголовное наказание, если из-за курения на балконе произойдет пожар, передает РИА Новости. Ранее правительство РФ утвердило запрет на использование открытого огня на балконах квартир, гостиниц и общежитий.

Происшествия Обвиняемого в госизмене Кудрявцева отпустили под подписку о невыезде Обвиняемого в госизмене 76-летнего ученого Виктора Кудрявцева отпустили в пятницу из СИЗО "Лефортово" под подписку о невыезде, сообщил его адвокат Иван Павлов.

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Армия и оружие В России могут развернуть производство израильских боевых роботов По словам Ракишева, компания General Robotics рассматривает вариант размещения производства роботизированных систем для военных на территории России, либо Казахстана.

Здоровье В куркуме нашли ядовитый свинец Ученые из Стэнфордского университета (США) обнаружили, что куркума, которую используют для приготовления приправы карри, может содержать свинец.

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Экономика Матвиенко заявила о невозможности для россиян накопить на пенсию Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью «РИА Новости», комментируя законопроект о гарантированном пенсионном продукте, заявила, что у россиян недостаточно накоплений для того, чтобы этот закон заработал в полную силу.

Политика Госдума проверит тексты «Медузы» и Би-би-си на нарушение законов Комиссия Госдумы по расследованию зарубежного вмешательства в дела России изучит публикации нескольких СМИ для проверки нарушений российского законодательства.

Происшествия Женщины-полицейские в Москве заявили о домогательствах начальства Главное управление МВД по Москве начало проверку после поступления от сотрудниц полиции жалоб на домогательства со стороны начальства.

Шоу-бизнес «Мисс Москва» Оксана Воеводина отказалась делать ДНК-тест Оксана Воеводина, являющаяся обладательницей титула «Мисс Москва», рассказала, что не собирается делать ДНК-тест для подтверждения отцовства султаната Келантана Мухаммада V, ранее отказавшегося от ребенка.

Происшествия Суд отпустил фигуранта дела о массовых беспорядках Алексея Миняйло Фигурант дела о массовых беспорядках Алексей Миняйло отпущен из сала суда.

Политика Лавров встретился с главой МИД Грузии Глава МИД России Сергей Лавров встретился с главой МИД Грузии Давидом Залкалиани на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщила пресс-служба российского министерства.

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Общество Бывший муж Поклонской обвинил в домашнем насилии «оскотиневших» женщин Бывший муж депутата Госдумы Натальи Поклонской юрист Иван Соловьев обвинил женщин в проявлении агрессии к детям и мужьям.