Общество
ГТРК КостромаКостромские семьи стали активнее обналичивать маткапитал
Если раньше для получения права на ежемесячную выплату среднемесячный доход на каждого члена семьи должен был быть ниже полуторакратного размера прожиточного минимума в регионе; то с 1 января этого года – ниже двукратного. Для Костромской области сейчас это 23 138 рублей на человека.
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Маткапитал на первого и второго ребенка в 2020 году в вопросах и ответах. Задай свой вопрос
Курьер. Среда. Бердсквчера в 03:25
Когда начнутся выплаты материнского капитала за первенца и кто его может получить?
Информ Полис onlineвчера в 04:43
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 13:53, Ашберн
Происшествия
На Магнитогорском металлургическом комбинате произошёл пожар
В Магнитогорске на металлургическом комбинате 8 февраля произошёл пожар. Об этом пишут местные СМИ со ссылкой на представителей МЧС.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак стала героиней передачи «Вечерний Ургант»
Экономика
Россия и Белоруссия договорились о цене на газ
Россия продолжит в 2020 г. поставлять Белоруссии газ на условиях прошлого года, заявил замруководителя администрации Дмитрий Козак по итогам переговоров президента Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко в расширенном составе.
Хоккей
Сборная России уступила команде Швеции в матче Евротура
Как передавало ИА REGNUM, 7 февраля в Хельсинки закончился хоккейный матч третьего этапа Евротура «Шведские игры» между сборными России и Финляндии.
Происшествия
СК просит арестовать замначальника Генштаба Арсланова
Военный суд рассмотрит ходатайство следствия об аресте заместителя главы Генштаба ВС России генерал-полковника Халила Арсланова по делу о хищении 6,7 млрд рублей.
Единоборства
Джон Джонс: «Поставил бы на Хабиба в реванше с Конором»
Чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс дал прогноз на возможный матч-реванш между чемпионом промоушена в легком весе Хабибом Нурмагомедовым против экс-чемпиона в двух дивизионах Конора Макгрегора.
Происшествия
В Казахстане в массовой драке погибли восемь человек
В результате бытового конфликта в пятницу вечером на юге Казахстана погибли восемь человек, еще 40 получили ранения.
Финансы
ЦБ снизил ключевую ставку до шести процентов
В последний раз регулятор снижал ключевую ставку 25 октября. Тогда ЦБ изменил ее с процентов до шести с половиной процента годовых.
Происшествия
Под Петербургом погибли провалившиеся под лед лыжники
Двое лыжников погибли, провалившись под лед в карьере в Тосненском районе Ленинградской области.
Политика
В Анкаре завершились переговоры между Россией и Турцией по Идлибу
В Анкаре завершились переговоры между турецкой и российской делегациями по ситуации в сирийской провинции Идлиб.
Политика
Зеленский пригласил папу Римского на Украину
Украинский президент Владимир Зеленский во время встречи в Ватикане с папой Римским Франциском пригласил его в Киев.
Футбол
«Краснодар» проиграл свой первый матч на сборах
Общество
Названы вакансии с зарплатой 800 тысяч рублей
Больше всего (800 тысяч рублей в месяц) работодатель готов платить главному инженеру нефтеперерабатывающего завода (регион, в котором предлагается работать соискателю, не называется).
Происшествия
Стало известно о 20 погибших в результате стрельбы в Таиланде
Как минимум 20 человек погибли при стрельбе в торговом центре города Накхонратчасима в Таиланде.
Культура
Российская певица выступит на «Оскаре»
Футбол
Гол Малиновского принес «Аталанте» гостевую победу над «Фиорентиной»
Здоровье
В Курск приедет главный трансплантолог Минздрава РФ
Сообщается, что Сергей Готье будет обсуждать программу по донорству и трансплантации органов в Курской области.
Происшествия
Украинцы в Боснии ограбили 23 банкомата Сбербанка
Троих граждан Украины задержали в Боснии и Герцеговины (БиГ) за хищение крупных сумм из банкоматов российского Сбербанка.
Кино
Владимир Хотиненко дал прогноз по премии «Оскар»
Режиссёр Владимир Хотиненко дал прогноз по премии «Оскар». В частности, он отметил высокие шансы у фильмов «1917» и «Паразиты».
Общество
Принц Гарри не хочет, чтобы сын Арчи повторил его судьбу
По словам Гарри, решение о сложении полномочий старших членов королевской семьи было очень трудным для него и Меган, однако он не сожалеет о нем, так как хочет защитить свою семью.
Шоу-бизнес
Маша Распутина назвала дочь Любови Успенской невменяемой
Певица Маша Распутина прокомментировала скандал, который произошёл в семье Любови Успенской.
Авто
Презентован новый внедорожник Cadillac Escalade
Моторная гамма пятого поколения внедорожника теперь состоит из 6,2-литровго V-образного восьмицилиндрового мотора мощностью 426 л.с. Также Escalade получил трёхлитровый 281-сильный дизельный мотор.
Экономика
Старовойт не пустил новые свинокомплексы «Мираторга» в Курскую область
О новых договоренностях с компанией - производителем мяса, губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил на своей странице в соцсетях Глава Курской области Роман Старовойт заявил, что решение связано с мнением местных жителей – они выступали категорически против строительства, и он договорился с руководством "Мираторга" о переносе семи объектов.
Футбол
Зидана не устраивает работа Бэйла на тренировках
Главный тренер «Реала» Зиденин Зидан считает, что Гарет Бэйл не достаточно усердно работает на тренировках команды.
Общество
В ФРГ отметили 75-летие побега группы Девятаева из концлагеря
Памятные мероприятия в честь 75-летия со дня побега советских военнопленных из нацистского концлагеря на угнанном немецком самолете прошли в субботу, 8 февраля, в Пенемюнде в ФРГ.
Происшествия
В Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты»
В Грозном совершено нападение на обозревателя «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину, говорится на сайте издания.
Общество
Онколог назвал основной продукт, способствующий развитию рака
Избыточное потребление красного мяса, прошедшего химическую обработку, может спровоцировать развитие рака, заявил онколог Андрей Пылев в интервью телеканалу "Звезда".