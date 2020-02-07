Общество

ГТРК КостромаГТРК КостромаКостромские семьи стали активнее обналичивать маткапитал

Если раньше для получения права на ежемесячную выплату среднемесячный доход на каждого члена семьи должен был быть ниже полуторакратного размера прожиточного минимума в регионе; то с 1 января этого года – ниже двукратного. Для Костромской области сейчас это 23 138 рублей на человека.
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