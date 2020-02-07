Общество
ГТРК КостромаКостромские семьи стали активнее обналичивать маткапитал
Как показывает первая практика, костромичей такое поднятие финансового «барьера» не смутило – а напротив, побудило активнее получать ежемесячную «прибавку» за второго ребёнка – к слову, у нас в регионе она составляет 10 458 рублей.
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Маткапитал на первого и второго ребенка в 2020 году в вопросах и ответах. Задай свой вопрос
Курьер. Среда. Бердсквчера в 03:25
Жители Волгодонска будут получать выплату из средств маткапитала в большем размере
DonDay-Волгодонск06 февраля в 08:34
Когда начнутся выплаты материнского капитала за первенца и кто его может получить?
Информ Полис onlineвчера в 04:43
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