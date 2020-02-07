Общество

ГТРК КостромаГТРК КостромаКостромские семьи стали активнее обналичивать маткапитал

Как показывает первая практика, костромичей такое поднятие финансового «барьера» не смутило – а напротив, побудило активнее получать ежемесячную «прибавку» за второго ребёнка – к слову, у нас в регионе она составляет 10 458 рублей.
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Маткапитал на первого и второго ребенка в 2020 году в вопросах и ответах. Задай свой вопрос

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Костромские семьи стали активнее обналичивать маткапитал

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Устроившего стрельбу в Таиланде военного ликвидировали

Военнослужащего Джакрапанта Томму (Jakrapanth Thomma), который ранил и расстрелял десятки людей при захвате торгового центра в Таиланде, ликвидировали.
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По мнению певицы, на Украине никто «не прессует русский язык».
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У теплой и бесснежной зимы есть и еще один негативный фактор.
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Бывший депутат Верховной рады Олег Ляшко заявил, что власти Украины обманывают граждан о причинах изменения цен на газ.
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Посол: США прорабатывают предложение Путина о саммите «пятерки» СБ ООН

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 24 января заявлял, что инициативу поддержали КНР и Франция, не получены ответы от США и Великобритании.
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На Магнитогорском металлургическом комбинате произошёл пожар

В Магнитогорске на металлургическом комбинате 8 февраля произошёл пожар. Об этом пишут местные СМИ со ссылкой на представителей МЧС.
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Экономика

Дерипаска раскритиковал ЦБ за медленное снижение ключевой ставки

Основатель компании «Русал» Олег Дерипаска раскритиковал решение Центробанка о снижении ключевой ставки на «позорные 0,25%».
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Ученые обнаружили ранний биохимический маркер депрессии

Японские ученые выяснили, что маркером развивающейся депрессии может служит антраниловая кислота в организме.
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«При Манчини такой сплоченности не было». Аргентинец из «Зенита» объяснил, чем Семак лучше итальянского тренера

Итальянский специалист возглавлял команду в сезоне-2017/18. Аргентинец отдал преимущество россиянину.
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Здоровье

В Китае число жертв коронавируса выросло до 722 человек

Число жертв коронавируса в материковом Китае выросло до 722, заражены более 34,5 тысяч человек, выздоровели и выписаны 2050 человек, следует из сообщения государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.
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Кудашов эмоционально отреагировал на поражение от шведов

Главный тренер сборной России Алексей Кудашов после поражения от шведов в матче Шведских хоккейных игр заявил, что его подопечные допустили глупые оплошности.
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Пропавшая неделю назад в Петербурге девушка утонула

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В Чечне отреагировали на нападение на журналистку из Москвы

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Россия обыграла Румынию и вышла в финальную стадию Кубка федерации

Российская команда вышла в финальную стадию Кубка федерации. Эти матчи пройдут с 14 по 19 апреля в Будапеште (Венгрия).
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Мария Кожевникова пожаловалась на недомогание

Актриса Мария Кожевникова рассказала своим подписчикам в микроблоге о том, что на ее коже возникла непонятная сыпь.
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Эрдоган выдвинул ультиматум по сирийской провинции Идлиб

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган выдвинул руководству Сирии ультиматум по провинции Идлиб.
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Президент США Дональд Трамп прокомментировал увольнение сотрудника Совета национальной безопасности Александра Виндмана.
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Украинский телеканал «1+1» снял сериалы на русском языке

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Побочным эффектом от употребления Виагры в повышенных дозах может стать дальтонизм – считают турецкие врачи.
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«Спартак» выиграл турнир в Катаре

Московский "Спартак" во второй раз стал обладателем Кубка Матч Премьер, который проходил в Катаре.
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В следующем туре Байер в гостях сыграет против Униона, а Боруссия на своем поле встретится Айнтрахтом.
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Посольство обвинило Норвегию в нарушении договора по Шпицбергену

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