Общество

ГТРК КостромаГТРК КостромаКостромские семьи стали активнее обналичивать маткапитал

Как показывает первая практика, костромичей такое поднятие финансового «барьера» не смутило – а напротив, побудило активнее получать ежемесячную «прибавку» за второго ребёнка – к слову, у нас в регионе она составляет 10 458 рублей.
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