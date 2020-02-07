Общество
ГТРК КостромаКостромские семьи стали активнее обналичивать маткапитал
Как показывает первая практика, костромичей такое поднятие финансового «барьера» не смутило – а напротив, побудило активнее получать ежемесячную «прибавку» за второго ребёнка – к слову, у нас в регионе она составляет 10 458 рублей.
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Маткапитал на первого и второго ребенка в 2020 году в вопросах и ответах. Задай свой вопрос
Курьер. Среда. Бердсквчера в 03:25
Когда начнутся выплаты материнского капитала за первенца и кто его может получить?
Информ Полис onlineвчера в 04:43
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Происшествия
В квартире главы петербургского муниципалитета нашли подпольное казино
По версии правоохранительных органов, сеть подпольных казино, к которым принадлежит и квартира Калядина, была раскрыта в Санкт-Петербурге год назад.
Происшествия
Восемь человек стали жертвами массовой драки в Казахстане
Восемь человек погибли в результате столкновений и групповой драки в Жамбылской области Казахстана.
Единоборства
Как Емельяненко и Исмаилов провели пресс-конференцию
В Москве в кинотеатре «Октябрь» состоялась пресс-конференция с участием Александра Емельяненко и Магомеда Исмалова, которые менее чем через два месяца сразятся на турнире ACA 107.
Фигурное катание
Загитова потеряла лидерство в рейтинге ISU
Общество
Ульяновский губернатор опроверг новости о взрыве атомного реактора
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов обратился в полицию, потребовав найти и наказать авторов фейковой новости о взрыве реактора на площадке Научно-исследовательского института атомных реакторов (НИИАР) в Димитровграде.
Здоровье
Минздрав сообщил о 70 тысячах осложнений в год из-за ошибок врачей
Ошибки врачей ежегодно приводят к 70 тыс. осложнений у пациентов, рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко на совете ректоров медицинских вузов.
Политика
Мэрия Львова отказалась передать России останки разведчика Кузнецова
Мэрия украинского города Львова ответила отказом на просьбу передать останки легендарного советского разведчика Николая Кузнецова его родственникам для перезахоронения в России.
Армия и оружие
Сирийские военные в Идлибе и Алеппо продвинулись навстречу друг другу
Технологии
Samsung объяснил блокировку смарт-телевизоров
Компания Samsung Electronics прокомментировала информацию о блокировке смарт-телевизоров на территории РФ.
Технологии
Сколково просит 27 млрд на создание 6G
Общество
В Китае зафиксированы первые случаи гибели иностранцев от коронавируса
В китайском городе Ухане, где в декабре началась вспышка нового типа коронавирусной инфекции, зафиксированы первые случаи смерти иностранцев от этого заболевания.
Хоккей
Олимпийская сборная России уступила Словакии на Kaufland Cup
Напомним, в первом матче турнира Олимпийская сборная России обыграла команду Белоруссии (1:0). Российская команда заняла итоговое второе место на Kaufland Cup, набрав 3 очка по итогам двух встреч.
Экономика
Россия и Белоруссия договорились о поставках нефти и газа
Шоу-бизнес
Пелагея сообщила о травле из-за развода с Телегиным
Российская певица Пелагея опубликовала видео у себя в Instagram, в котором высказалась по поводу своего развода с хоккеистом Иваном Телегиным.
Культура
Новое шоу Собчак обвинили в плагиате
Ксения Собчак же уверяла, что над идеей думали на протяжении двух лет. Пока что Первый канал никак не комментировал обвинения.
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева показала погром в квартире, который устроила ее дочь
Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в инстаграме фотографию.
Общество
В Татарстане похоронили депутата Госдумы Хайруллина
Депутата Госдумы РФ Айрата Хайруллина, трагически погибшего накануне при жесткой посадке вертолёта, похоронили в субботу на мусульманском кладбище в казанском посёлке Мирный, сообщили РИА Новости в парламенте Татарстана.
Авто
Названы самые продаваемые в январе в России кроссоверы
Названы самые популярные на российском рынке в январе кроссоверы. Соответствующий рейтинг опубликовало агентство Автостат на своем сайте.
Экономика
Дерипаска раскритиковал ЦБ за медленное снижение ключевой ставки
Основатель компании «Русал» Олег Дерипаска раскритиковал решение Центробанка о снижении ключевой ставки на «позорные 0,25%».
Футбол
Гол Малиновского принес «Аталанте» победу над «Фиорентиной»
«Аталанта» одержала волевую победу над «Фиорентиной» в гостевом матче 23-го тура серии А. Счет в игре на 32-й минуте открыл Федерико Кьеза.
Общество
В США 200 человек заразились норовирусом в казино
Норовирус вызывает острую кишечную инфекцию. У пациентов наблюдается высокая температура, рвота и диарея.
Наука
Найден промежуточный хозяин китайского коронавируса
Китайские ученые нашли вероятного промежуточного хозяина коронавируса 2019-nCoV, им является млекопитающее панголин.
Происшествия
В Петербурге нашли тело пропавшей после корпоратива 22-летней девушки
Как сообщается в петербургской группе поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте», 22-летняя Кристина найдена мертвой.
Футбол
Президент «Баварии» назвал Роналду старым
Президент немецкой «Баварии» Херберт Хайнер в категоричной манере заявил, что его клуб не нуждается в португальском нападающем Криштиану Роналду.
Кино
Netflix опубликовал список запрещенных к показу фильмов и сериалов
Американская компания Netflix опубликовала список фильмов и сериалов, которые запрещены к показу в определенных странах, пишет «Вечерняя Москва».
Происшествия
У берегов Эстонии затонул российский рыболовный траулер
Наука
Финиковые пальмы вырастили из семян возрастом 2 тыс. лет
Семена финиковые пальм возрастом более двух тысяч лет успешно проросли.
Происшествия
Под Петербургом лыжники провалились под лед и погибли
В Тосненском районе Ленинградской области двое лыжников погибли, провалившись под лед в карьере.
Шоу-бизнес
Самбурская призналась, что ее бросил возлюбленный
Актриса, певица Настасья Самбурская рассказала, что ее бросил возлюбленный. Об этом она заявила на своей странице в Instagram.