Как показывает первая практика, костромичей такое поднятие финансового «барьера» не смутило – а напротив, побудило активнее получать ежемесячную «прибавку» за второго ребёнка – к слову, у нас в регионе она составляет 10 458 рублей.

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Политика Россия направила Франции ноту протеста из-за дела Винника Посольство РФ в Париже направило французскому МИДу ноты протеста из-за дела экстрадированного из Греции основателя криптовалютной биржи BTC-е россиянина Александра Винника, сообщил глава дипломатического представительства Алексей Мешков.

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Культура Российская певица выступит на церемонии вручения премии «Оскар» Российская джазовая певица Анна Бутурлина, озвучившая героиню мультфильма «Холодное сердце-2», выступит на церемонии вручения премии «Оскар», которая состоится в ночь с 9 на 10 февраля, сообщает ТАСС.

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Авто «АвтоВАЗ» приостановит производство Российский автогигант «АвтоВАЗ» приостановит часть производства 7 и 8 февраля.

Происшествия Под Казанью при крушении вертолета погиб депутат Айрат Хайруллин Под Казанью при крушении вертолета погиб депутат Госдумы (член партии «Единая Россия»), зампредседателя думского комитета по аграрным вопросам Айрат Хайруллин, сообщают «РИА Новости», ТАСС и РБК со ссылкой на источники.