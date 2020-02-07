Общество
ГТРК КостромаКостромские семьи стали активнее обналичивать маткапитал
Если раньше для получения права на ежемесячную выплату среднемесячный доход на каждого члена семьи должен был быть ниже полуторакратного размера прожиточного минимума в регионе; то с 1 января этого года – ниже двукратного. Для Костромской области сейчас это 23 138 рублей на человека.
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Маткапитал на первого и второго ребенка в 2020 году в вопросах и ответах. Задай свой вопрос
Курьер. Среда. Бердсквчера в 03:25
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Происшествия
В Казахстане восемь человек погибли в массовой драке
Происшествия
В Таиланде солдат устроил стрельбу
Рядовой одной из частей таиландских сухопутных войск устроил стрельбу на улицах города Накхон Ратчасима (другое название — Корат), сообщает сайт газеты "Тхаи Рат" со ссылкой на местную полицию.
Происшествия
В Карелии экс-министр арестован по обвинению во взяточничестве
Уточняется, что его задержали по обвинению в получении взятки.
Финансы
Центробанк России понизил ключевую ставку
Банк России опустил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта до шести процентов годовых, сказано в сообщении на сайте регулятора.
Футбол
«Спартак» победил «Партизан» и выиграл Кубок Париматч Премьер
Московский «Спартак» обыграл белградский «Партизан» в матче третьего тура товарищеского турнира в Катаре — Кубка Париматч Премьер.
Политика
Посол России в Латвии пообещал ответ на травлю журналистов
Посол России в Латвии Евгений Лукьянов оценил свободу слова в странах Балтии и отметил, что Москва не оставит без внимания травлю журналистов и бизнеса в этих республиках.
Экономика
РБК: В UFG рассказали о доходах Мишустина
В 2010 году партнеры UFG договорились с Мишустиной о постепенной продаже ее траста, при этом по факту переход ее права собственности к компании был осуществлен сразу, подчеркнула партнер UFG.
Политика
Трамп считает, что Пелоси нарушила закон, разорвав текст его речи
Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси преступила закон, разорвав текст ежегодного обращения американского президента Дональда Трампа "О положении страны".
Экономика
Россия и Белоруссия договорились о цене на газ
Россия продолжит в 2020 г. поставлять Белоруссии газ на условиях прошлого года, заявил замруководителя администрации Дмитрий Козак по итогам переговоров президента Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко в расширенном составе.
Происшествия
В Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты»
В Грозном совершено нападение на обозревателя «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину, говорится на сайте издания.
Экономика
Хуснуллин: 10 проблемных регионов получат 100 млрд рублей в два этапа
Правительство РФ в два этапа выделит 100 миллиардов рублей 10 регионам с низким уровнем социально-экономического развития, заявил журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
Общество
На Украине жену футболиста обвинили с оскорблении государственного гимна
Юрист Юрий Юрченко подчеркнул, что Морозюк совершила надругательство над государственным символом, что, по Уголовному кодексу Украины, карается крупным штрафом, арестом на срок до шести месяцев или тюремным сроком до трех лет.
Политика
Два экс-беркутовца вернулись в Киев после обмена пленными в Донбассе
Двое из пяти экс-сотрудников спецподразделения "Беркут", которые участвовали в обмене в Донбассе, вернулись в Киев, сообщил в субботу адвокат обвиняемых экс-беркутовец Александр Горошинский.
Технологии
Появились удаленные снимки испытаний Россией оружия «Судного дня»
В апреле 2018 года в Великобритании назвали оружие проекта "Статус-6", в рамках которого создается "Посейдон", устройством "Судного дня".
Футбол
Круговой: Нахожусь под полным наблюдением медицинского штаба «Зенита»
Защитник петербургского «Зенита» Данил Круговой, выступающий за «Уфу» на правах аренды, рассказал о восстановлении после травмы.
Шоу-бизнес
Младшая внучка Иосифа Кобзона красотой пошла в жену певца
Третья жена Нинель родила артисту двух детей - сына Андрея и дочь Наталью, а те, повзрослев, подарили отцу Иосифу Кобзону семерых чудесных внуков.
Происшествия
Депутат ГД Айрат Хайруллин погиб при крушении вертолета в Татарстане
В МЧС подтвердили гибель одного человека в результате крушения частного вертолета Bell 407 под Казанью.
Экономика
Названы регионы с самой дешевой и дорогой водкой в России
Самая дешевая водка в России продается в Удмуртии, Мордовии и Вологодской области.
Армия и оружие
«Экстремальная угроза»: в США оценили новое вооружение МиГ-31
Модернизация и оснащение новыми ракетами с дальним радиусом действия позволяет истребителям-перехватчикам МиГ-31 создавать "экстремальную угрозу" для самолетов противника.
Космос
NASA выявило проблемы в ПО Starliner от Boeing
Специалисты NASA, расследующие причины неудачного запуска космического корабля Starliner компании Boeing в декабря, обнаружили «фундаментальные» проблемы с программным обеспечением компании, сообщает The Washington Post.
Технологии
Уровень излучения iPhone 11 Pro оказался запредельным
По результатам тестов независимой лаборатории выяснилось, что уровень излучения iPhone 11 Pro более чем в 2 раза превышает норму, но при этом смартфон может использоваться в США.
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева показала погром в квартире, который устроила ее дочь
Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в инстаграме фотографию.
Общество
Из-за теплой зимы в России могут погибнуть комары и рыбы
Аномально теплая зима в России может привести к исчезновению комаров.
Общество
В Москве на акцию по раздельному сбору мусора пришла полиция
В Москве на акцию по раздельному сбору мусора пришла полиция.
Экономика
НПФ хотят расширять бизнес за счет взносов граждан
НПФ хотят расширять бизнес за счет взносов граждан Негосударственные пенсионные фонды (НПФ), работавшие с добровольными пенсионными программами, начали борьбу за право взимать плату с взносов клиентов.
Здоровье
Минздрав сообщил о 70 тысячах осложнений в год из-за ошибок врачей
Врачебные ошибки ежегодно становятся причиной около 70 тысяч осложнений у пациентов.
Общество
Власти Шанхая обязали людей носить маски в общественных местах
Власти обязали людей, проживающих в китайском городе Шанхай, надевать медицинские маски при посещении любых общественных мест, включая аэропорт, торговые центры и супермаркеты.
Экономика
В Минфине рассказали о риске для России от снятия санкций
Директор департамента контроля за внешними ограничениями Минфина Дмитрий Тимофеев допустил, что отмена российских санкций вызовет поток капиталов, которые могут нарушить платежный баланс России.
Политика
Зеленский пригласил папу Римского на Украину
Украинский президент Владимир Зеленский во время встречи в Ватикане с папой Римским Франциском пригласил его в Киев.