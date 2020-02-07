Общество

ГТРК КостромаГТРК КостромаКостромские семьи стали активнее обналичивать маткапитал

2 фото
Если раньше для получения права на ежемесячную выплату среднемесячный доход на каждого члена семьи должен был быть ниже полуторакратного размера прожиточного минимума в регионе; то с 1 января этого года – ниже двукратного. Для Костромской области сейчас это 23 138 рублей на человека.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

Маткапитал на первого и второго ребенка в 2020 году в вопросах и ответах. Задай свой вопрос

Курьер. Среда. Бердсквчера в 03:25

Маткапитал на первого ребенка и пособия до 7 лет: кому положено, когда выплатят в России, Бердске и Новосибирске

Сиб.фм00:37

Костромские семьи стали активнее обналичивать маткапитал

ГТРК Кострома06:07

Марина Никифорова: Время рожать?

Боровичские Ведомости04:10
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 07:48, Ашберн
Общество

В Казани прощаются с депутатом Госдумы Айратом Хайруллиным

Вести.Ru вчера в 23:53
Происшествия

В Таиланде военнослужащий открыл стрельбу

РБК 07:33
Общество

Путин подписал закон о праве ребенка на жилье при разводе родителей

Российская газета 06 февраля в 10:36
Кино

В сиквеле «Капитана Марвел» появится персонаж из «Людей Икс»

В сиквеле "Капитана Марвел" впервые появится мутант из фильма "Люди Икс", сообщает Independent.
РИА Новости 06:58
Космос

В феврале рядом с Землей пролетит астероид

Подмосковье Сегодня вчера в 09:07
Политика

Президент Молдавии пообещал Приднестровью широкую автономию

Президента Молдавии Игорь Додон опубликовал в Facebook видообращение, в котором заявил, что власти страны готовы дать широкую автономию Приднестровью.
Коммерсантъ вчера в 07:33
Политика

Посол России пообещал Латвии и Эстонии ответить на травлю журналистов

Москва ответит на травлю журналистов и бизнеса в Латвии и Эстонии в рамках международного права, заявил посол России в Риге Евгений Лукьянов в ходе ежегодной отчетной пресс-конференции, посвященной Дню дипломатического работника, сообщило 7 февраля радио «Sputnik Латвия».
Известия вчера в 21:30
Политика

Защита Винника подала апелляцию на решение суда Парижа о его аресте

Защита экстрадированного из Греции во Францию россиянина Александра Винника подала апелляцию на решение парижского суда о содержании его под стражей.
RT на русском 06:17
Происшествия

В Казахстане в массовой драке погибли восемь человек

В результате бытового конфликта в пятницу вечером на юге Казахстана погибли восемь человек, еще 40 получили ранения.
BFM.ru 01:46
Шоу-бизнес

Пелагея сообщила о травле из-за развода с Телегиным

Российская певица Пелагея опубликовала видео у себя в Instagram, в котором высказалась по поводу своего развода с хоккеистом Иваном Телегиным.
УтроNews вчера в 11:28
Общество

Пранкеры сняли реакцию москвичей на портрет Путина в лифте

Московский Комсомолец 05:13
Спорт

Российские конькобежцы заняли весь пьедестал на Кубке мира в Канаде

Известия вчера в 15:42
Гаджеты

Apple во Франции оштрафовали на €25 млн за замедление старых iPhone

Управление по защите прав потребителей во Франции оштрафовало корпорацию Apple на 25 миллионов евро.
ToDay News Ufa вчера в 11:25
Общество

Боец ММА Смоляков жестко высказался о Емельяненко-младшем

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Дмитрий Смоляков жестко высказался об Александре Емельяненко. Об этом сообщает "Вестник ММА".
Газета.Ru 05:39
Общество

В Липецке первоклассникам из бедных семей запрещали пить из кулера

В Липецке некоторых первоклассников из школы № 21, родители которых не смогли сдать деньги на нужды класса, подвергали дискриминации, в частности не позволяли пить воду из кулера, купленного на общие средства.
РИА Новости вчера в 20:20
Происшествия

Замначальника Генштаба арестован по делу о мошенничестве

Замначальника Генштаба — начальник Главного управления связи вооруженных сил России Халил Арсланов арестован до 7 апреля по делу о хищении 6,7 млрд руб. Генерал-полковник Арсланов заявил в суде, что его дело сфабриковано.
Коммерсантъ вчера в 10:48
Авто

В мае Toyota представит серийный минивэн-внедорожник

Как сообщает издание Best Car со ссылкой на собственные источники, в мае нынешнего года компания Toyota покажет серийный вариант концепт-кара TJ Cruiser.
Тарантас Ньюс 01:45
Экономика

РФ и Белоруссия договорились о цене на газ на 2020 год

Интерфакс вчера в 14:08
Происшествия

В Ленинградской области погибла провалившаяся под лед девочка

Под лед провалились мальчик 2015 года рождения и девочка 2015 года рождения. До прибытия спасателей детей извлекли из-подо льда очевидцы.
РБК 05:26
Футбол

«Партизан» лишился Милошевича и Натхо, но выигрывает у «Спартака» после первого тайма

В Катаре закончился первый тайм товарищеского матча между московским "Спартаком" и белградским "Партизаном".
Вести.Ru 07:15
Кино

Зрители оценили игру Данилы Козловского в «Викингах»

Народные новости 06 февраля в 17:46
Наука

Новые причины возникновения рака раскрыли ученые

Ученым удалось раскрыть новые механизмы и генетические мутации, способствующие развитию заболевания.
Privet-Rostov.ru 06 февраля в 10:39
Экономика

Fitch сохранило рейтинг России на уровне «BBB»

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings сохранило прогноз на долгосрочный кредитный рейтинг России на уровне "ВВВ".
Газета.Ru вчера в 18:12
Происшествия

В квартире главы петербургского муниципалитета нашли подпольное казино

РБК 06:05
Здоровье

Минздрав сообщил о 70 тысячах осложнений в год из-за ошибок врачей

РИА Новости 07:24
Шоу-бизнес

Продюсер Матвиенко назвал причины смерти солистов «Иванушек»

Композитор и продюсер Игорь Матвиенко в своем интервью рассказал о причинах смерти Игоря Сорина и Олега Яковлева, которые в разные годы являлись участниками группы «Иванушки Internation».
ФАН 06 февраля в 14:15
Наука

«„СКИФ“ — это лакмусовая бумажка того, что мы можем сделать»

Без губернаторов никак На приуроченную к Дню российской науки пресс-конференцию Александр Сергеев примчался сразу же после совместного заседания Госсовета РФ и Совета при Президенте РФ по науке и образованию, посвященного повышению роли субъектов.
Индикатор вчера в 09:54
Общество

Еще три человека заразились коронавирусом на круизном лайнере в Японии

Еще три случая заражения коронавирусом 2019-nCoV зарегистрировали на круизном лайнере Diamond Princess, находящемся у японского порта Йокогама.
Известия вчера в 23:29
Армия и оружие

В НАТО обвинили Россию в преследовании спутников США

Командующий объединенными вооруженными силами НАТО по трансформации генерал Андре Ланата обвинил Россию в преследовании американских спутников.
BFM.ru 01:20
Политика

Трамп уволил трех давших показания по импичменту чиновников

Президент США Дональд Трамп уволил трех чиновников, которые выступили против него на слушаниях в ходе процесса импичмента.
Известия 04:51
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное