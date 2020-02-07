Общество
ГТРК КостромаКостромские семьи стали активнее обналичивать маткапитал
Если раньше для получения права на ежемесячную выплату среднемесячный доход на каждого члена семьи должен был быть ниже полуторакратного размера прожиточного минимума в регионе; то с 1 января этого года – ниже двукратного. Для Костромской области сейчас это 23 138 рублей на человека.
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Маткапитал на первого и второго ребенка в 2020 году в вопросах и ответах. Задай свой вопрос
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В сиквеле "Капитана Марвел" впервые появится мутант из фильма "Люди Икс", сообщает Independent.
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В феврале рядом с Землей пролетит астероид
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Президент Молдавии пообещал Приднестровью широкую автономию
Президента Молдавии Игорь Додон опубликовал в Facebook видообращение, в котором заявил, что власти страны готовы дать широкую автономию Приднестровью.
Политика
Посол России пообещал Латвии и Эстонии ответить на травлю журналистов
Москва ответит на травлю журналистов и бизнеса в Латвии и Эстонии в рамках международного права, заявил посол России в Риге Евгений Лукьянов в ходе ежегодной отчетной пресс-конференции, посвященной Дню дипломатического работника, сообщило 7 февраля радио «Sputnik Латвия».
Политика
Защита Винника подала апелляцию на решение суда Парижа о его аресте
Защита экстрадированного из Греции во Францию россиянина Александра Винника подала апелляцию на решение парижского суда о содержании его под стражей.
Происшествия
В Казахстане в массовой драке погибли восемь человек
В результате бытового конфликта в пятницу вечером на юге Казахстана погибли восемь человек, еще 40 получили ранения.
Шоу-бизнес
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Российская певица Пелагея опубликовала видео у себя в Instagram, в котором высказалась по поводу своего развода с хоккеистом Иваном Телегиным.
Общество
Пранкеры сняли реакцию москвичей на портрет Путина в лифте
Спорт
Российские конькобежцы заняли весь пьедестал на Кубке мира в Канаде
Гаджеты
Apple во Франции оштрафовали на €25 млн за замедление старых iPhone
Управление по защите прав потребителей во Франции оштрафовало корпорацию Apple на 25 миллионов евро.
Общество
Боец ММА Смоляков жестко высказался о Емельяненко-младшем
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Дмитрий Смоляков жестко высказался об Александре Емельяненко. Об этом сообщает "Вестник ММА".
Общество
В Липецке первоклассникам из бедных семей запрещали пить из кулера
В Липецке некоторых первоклассников из школы № 21, родители которых не смогли сдать деньги на нужды класса, подвергали дискриминации, в частности не позволяли пить воду из кулера, купленного на общие средства.
Происшествия
Замначальника Генштаба арестован по делу о мошенничестве
Замначальника Генштаба — начальник Главного управления связи вооруженных сил России Халил Арсланов арестован до 7 апреля по делу о хищении 6,7 млрд руб. Генерал-полковник Арсланов заявил в суде, что его дело сфабриковано.
Авто
В мае Toyota представит серийный минивэн-внедорожник
Как сообщает издание Best Car со ссылкой на собственные источники, в мае нынешнего года компания Toyota покажет серийный вариант концепт-кара TJ Cruiser.
Экономика
РФ и Белоруссия договорились о цене на газ на 2020 год
Происшествия
В Ленинградской области погибла провалившаяся под лед девочка
Под лед провалились мальчик 2015 года рождения и девочка 2015 года рождения. До прибытия спасателей детей извлекли из-подо льда очевидцы.
Футбол
«Партизан» лишился Милошевича и Натхо, но выигрывает у «Спартака» после первого тайма
В Катаре закончился первый тайм товарищеского матча между московским "Спартаком" и белградским "Партизаном".
Кино
Зрители оценили игру Данилы Козловского в «Викингах»
Наука
Новые причины возникновения рака раскрыли ученые
Ученым удалось раскрыть новые механизмы и генетические мутации, способствующие развитию заболевания.
Экономика
Fitch сохранило рейтинг России на уровне «BBB»
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings сохранило прогноз на долгосрочный кредитный рейтинг России на уровне "ВВВ".
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Продюсер Матвиенко назвал причины смерти солистов «Иванушек»
Композитор и продюсер Игорь Матвиенко в своем интервью рассказал о причинах смерти Игоря Сорина и Олега Яковлева, которые в разные годы являлись участниками группы «Иванушки Internation».
Наука
«„СКИФ“ — это лакмусовая бумажка того, что мы можем сделать»
Без губернаторов никак На приуроченную к Дню российской науки пресс-конференцию Александр Сергеев примчался сразу же после совместного заседания Госсовета РФ и Совета при Президенте РФ по науке и образованию, посвященного повышению роли субъектов.
Общество
Еще три человека заразились коронавирусом на круизном лайнере в Японии
Еще три случая заражения коронавирусом 2019-nCoV зарегистрировали на круизном лайнере Diamond Princess, находящемся у японского порта Йокогама.
Армия и оружие
В НАТО обвинили Россию в преследовании спутников США
Командующий объединенными вооруженными силами НАТО по трансформации генерал Андре Ланата обвинил Россию в преследовании американских спутников.
Политика
Трамп уволил трех давших показания по импичменту чиновников
Президент США Дональд Трамп уволил трех чиновников, которые выступили против него на слушаниях в ходе процесса импичмента.