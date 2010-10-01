Общество

ГТРК КостромаГТРК КостромаКостромские водители «штурмуют» наркодиспансер

Огромная очередь к регистратуре наркодиспансера растянулась на весь первый этаж. Чтобы получить заветную справку, владельцы машин отпрашиваются с работы.
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В наркодиспансере Перми дикие очереди: водители пытаются пройти медкомиссию по старой цене

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В 7 раз больше: из-за скачка цен на справки туляки штурмуют наркодиспансер

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Орловцы бросились штурмовать наркодиспансер

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Справка для водителей за 6 тысяч: клиенты штурмуют наркодиспансеры

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Костромские водители «штурмуют» наркодиспансер

ГТРК Кострома07:25
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Экономика

Новак заявил, что Россия и Украина обсуждали прямые поставки газа

Россия и Украина обсуждали прямые поставки газа с 2020 года в объеме порядка 15 млрд кубометров в год, сказал журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.
ТАСС 07:58
Политика

Зеленский приехал к восстановленному мосту в Станице Луганской

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Станицу Луганскую.
News.ru 08:17
Экономика

В России хотят установить единую комиссию за переводы с карт

Центробанк хочет, чтобы комиссия за переводы для всех клиентов стала единой, независимо от того, совершается ли транзакция в одном банке или между разными кредитными организациями.
РИА Новости 03:17
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Зеленский: Тимошенко предлагала своих людей на «сладкие» должности

REGNUM вчера в 04:42
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Ангелина Вовк возмущена возвращением Софии Ротару в Россию

Millionaire.ru 03:55
Происшествия

В Ростове задержали взявшего жену в заложники следователя

В Ростове-на-Дону задержали сотрудника Следственного комитета, захватившего в заложники жену, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.
РБК 05:25
Футбол

Кавани прокомментировал стычку с Месси во время товарищеского матча

Sport24.ru вчера в 09:04
Футбол

Тедеско оценил уровень чемпионата России

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско поделился мнением об уровне РПЛ.
Sportbox.RU 09:29
Экономика

Шесть регионов ПФО получат гранты более 1 млрд рублей в 2019 году

Самарская область получит наибольший грант за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти в 2019 году из всех регионов Приволжского федерального округа (ПФО).
REGNUM 02:29
Политика

Путин рассказал о своих отношениях с Зеленским

Путин предположил, что Зеленский действительно хочет изменить ситуацию к лучшему, в том числе в Донбассе.
Общественная служба новостей 09:18
Общество

Россияне выстроились в очереди за медсправками для водительских прав

Как отмечает РГ, с 22 ноября при получении или обновлении прав россиян обяжут сдавать кровь и мочу для определения психоактивных веществ и маркера CDT, показывающего регулярную алкогольную нагрузку.
РИА Новости 09:15
Футбол

Черчесов ответил болельщикам, оскорблявшим Дзюбу с трибун

REGNUM вчера в 22:18
Общество

В Гидрометцентре рассказали о регионах с теплой погодой в декабре

Ранее в Росгидромете рассказали, что в январе температура будет соответствовать норме во всех регионах, кроме Якутии.
РИА Новости вчера в 21:50
Происшествия

«Водоканал Санкт-Петербурга» подтвердил обыски у своих сотрудников

Ранее "Фонтанка.ру" сообщила об обысках по сорока адресам, в "Водоканале Санкт-Петербурга" и дома у подозреваемых, в том числе у двух бывших гендиректоров ГУПА и у действующего директора по проектам развития предприятия.
Интерфакс 05:57
Шоу-бизнес

Источник сообщил новости о состоянии Анастасии Заворотнюк

В середине сентября появились новости о том, что 48-летняя Заворотнюк, известная по сериалу «Моя прекрасная няня», находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии.
Свободная Пресса 07:24
Авто

Назвали цены на новую Hyundai Sonata для России

Компания Hyundai обнародовала прайс на седан Hyundai Sonata новой генерации для России.
Новые автомобили 06:37
Экономика

Baring Vostok отложил создание нового инвестфонда из-за ареста Калви

Инвестиционная компания Baring Vostok решила временно отложить создание шестого фонда для иностранных инвестиций в российские компании, заявил «Ведомостям» представитель компании.
Ведомости 08:05
Политика

Песков отреагировал на призыв Таллина вернуть территории Эстонии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова спикера эстонского парламента Хенна Пыллуааса о том, что Россия должна вернуть прибалтийской республике "аннексированные территории".
Газета.Ru 04:50
Общество

Школьников Якутии обяжут ежедневно исполнять гимн РФ

REGNUM 08:06
Политика

Украина обвинила Россию в пропаже унитазов с возвращенных кораблей

Lenta.ru 08:32
Общество

Центр изучения коррупции рассказал о 70 офшорах Абызова

В отчете Swedbank говорится, что у менеджера кредитной организации Алексея Эверсона была возможность управлять счетами одной из компаний Абызова.
BFM.ru 07:11
Шоу-бизнес

Михаил Боярский объявил об уходе со сцены

Народный артист России Михаил Боярский объявил об уходе со сцены в преддверии своего 70-летия.
Известия вчера в 01:38
Общество

ГИБДД сможет лишать водительских прав без суда

Благодаря поправкам ГАИ сможет досрочно и без решения суда прекратить срок действия водительского удостоверения.
Российская газета 06:00
Шоу-бизнес

У беременной Оксаны Самойловой обнаружили «букет» серьезных осложнений

Сама Самойлова называет их «адскими» осложнениями, и из-за них Оксане пришлось немало времени провести в больницах.
Bimru.ru 08:03
Авто

Стартовало производство обновленной Lada 4x4

С 18 ноября "АвтоВАЗ" начнет выпускать каждый день по 6 внедорожников LADA 4x4 с модернизированным салоном, но будут это серийные или предсерийные авто - пока непонятно.
Новые автомобили 18 ноября в 07:34
Экономика

В России могут ввести минимальную цену на сигареты

В России предложили ввести единую минимальную цену на пачку сигарет.
АБН вчера в 22:05
Кино

Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам»

Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.
Газета.Ru вчера в 14:12
Происшествия

Находившуюся в розыске свердловчанку задержали, заманив на фотосессию

Необычным способом свердловский ГУ ФСИН нашел и задержал находившуюся в федеральном розыске девушку.
Российская газета 07:52
Футбол

«Спартак» может усилиться экс-форвардом «Баварии»

Форвард «Фрайбурга» Нильс Петерсен может продолжить свою карьеру в России. Покупкой футболиста заинтересовался «Спартак».
Metaratings 09:11
Политика

Украинский МИД хочет «вжарить» по России в международном суде ООН

Украина будет добиваться от России компенсаций, если Международный суд ООН вынесет решение в пользу Киева, заявила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль украинским СМИ.
ФАН 07:30
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