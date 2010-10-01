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ГТРК КостромаКостромские водители «штурмуют» наркодиспансер
Огромная очередь к регистратуре наркодиспансера растянулась на весь первый этаж. Чтобы получить заветную справку, владельцы машин отпрашиваются с работы.
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В наркодиспансере Перми дикие очереди: водители пытаются пройти медкомиссию по старой цене
Новости Перми 59.ru06:55
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