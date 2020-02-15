Глава Костромской области Сергей Ситников раскритиковал методы борьбы с коррупцией в стране. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции, видео которой выложено в группе "ГТРК Кострома" в соцсети "ВКонтакте".

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