Политика

РИА НовостиРИА НовостиКостромской губернатор назвал борьбу с коррупцией хуже коррупции

Глава Костромской области Сергей Ситников раскритиковал методы борьбы с коррупцией в стране. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции, видео которой выложено в группе "ГТРК Кострома" в соцсети "ВКонтакте".
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Губернатор Костромы нашел вещь страшнее коррупции. Очередной конфуз

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Российский политик
Российский политик. Губернатор Костромской области с 28 апреля 2012. Председатель Федеральной конкурсной комиссии по телерадиовещанию.
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