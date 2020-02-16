Политика

Газета.RuГазета.RuКостромской губернатор считает борьбу с коррупцией страшнее коррупции

В России борьба с коррупцией страшнее самой коррупции, заявил губернатор Костромской области Сергей Ситников в ходе пресс-конференции. Видеозапись общения губернатора с журналистами опубликована в группе "ВГТРК Кострома" в социальной сети "Вконтакте".
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Российский политик. Губернатор Костромской области с 28 апреля 2012. Председатель Федеральной конкурсной комиссии по телерадиовещанию.
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