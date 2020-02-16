В России борьба с коррупцией страшнее самой коррупции, заявил губернатор Костромской области Сергей Ситников в ходе пресс-конференции. Видеозапись общения губернатора с журналистами опубликована в группе "ВГТРК Кострома" в социальной сети "Вконтакте".

Политика Посол России в Турции продолжает получать угрозы в свой адрес Российский посол в Турции Алексей Ерхов рассказал телеканалу "Звезда" о том, что как в его адрес, так и в адрес России в целом, поступают постоянные угрозы и оскорбления.

Происшествия Нацполиция Украины задержала криминального «авторитета» Анисимова Замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко написал на своей странице в Facebook, что в результате тщательно спланированной операции сегодня был задержан криминальный "авторитет" Евгений Анисимов.

Происшествия Источник рассказал об оставленной стрелком в Калининграде записке Мужчина, который застрелил вечером 15 февраля семейную пару возле Центрального рынка в Калининграде, оставил в своём доме записку, в которой заявил о желании отомстить.

Общество Захарова прокомментировала слова протоиерея о гражданском браке Официальный представитель МИД России Мария Захарова в воскресенье, 16 февраля, прокомментировала слова протоиерея Димитрия Смирнова, сравнившего гражданских жен с проститутками.

Кино В сети появились видео со съемок новой части «Матрицы» В интернете распространилось несколько видеороликов со съемок четвертой части франшизы «Матрица» — случайные очевидцы засняли на камеру прыжок с небоскреба в Сан-Франциско.

Шоу-бизнес Асмус на корточках и с высунутым языком возмутила подписчиков 31-летняя российская актриса Кристина Асмус, супруга юмориста Гарика Харламова, провела опрос среди подписчиков своей страницы Instagram, какая из трех ее последних фотографий им больше нравится.

Общество Трамп на своем лимузине открыл гонки NASCAR во Флориде Президент США Дональд Трамп открыл соревнования Daytona 500 гоночной ассоциации NASCAR в городе Дейтона-Бич (штат Флорида), проехав по трассе на своем лимузине, известном как "The Beast" (Зверь).

Общество Украинские шахтеры приковали себя к канистрам с бензином Горняки шахты "Краснолиманская", которая находится на подконтрольной Киеву территории Донецкой области, приковали себя цепями к канистрам с бензином, требуя погашения долгов по зарплате.