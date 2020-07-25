Общество
Российская газетаКостромской школьник набрал 400 баллов на ЕГЭ
Школьник сдавал информатику, русский язык, профильную математику и физику. Как отмечают власти, за всю историю проведения единого госэкзамена всего четыре человека в стране смогли добиться такого впечатляющего результата и набрать 400 баллов. Костромской выпускник стал пятым.
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Происшествия
На Окружной локомотив врезался в фуру, есть пострадавший
На 4-й Окружной улице локомотив врезался в фуру, пострадал 30-летний водитель грузовика.
Клопс 13:41
Общество
Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат
Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru вчера в 03:56
Общество
Жители Хабаровска вышли на вторую за день акцию в поддержку Фургала
Вторая за день несанкционированная акция в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходит в субботу в Хабаровске, передал корреспондент агентства "Интерфакса".
Интерфакс 06:51
Общество
МВД предостерегло иностранцев от акций из-за закрытия границ
МВД РФ отметило недопустимость проявлений со стороны иностранных граждан экстремизма и массовых акций, которые происходили на фоне закрытия границ из-за коронавируса, сообщение опубликовано на сайте ведомства.
РИА Новости 13:14
Единоборства
Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом
Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом Магомед Исмаилов в третьем раунде турнира АСА 107 отправил в нокаут Александра Емельяненко, рефери пришлось остановить бой, сообщает Sports.ru.
Полит.ру 04:05
Происшествия
После драк армян и азербайджанцев в Москве задержаны 25 человек
Главное управление МВД по Москве сообщило о задержании более 25 человек, участвовавших в нескольких массовых драках на юго-востоке столицы.
Коммерсантъ вчера в 11:03
Происшествия
Жертвами падения на жилой дом самолета в Германии стали три человека
В немецком городе Везель (земля Северная Рейн-Вестфалия) при падении легкомоторного самолета на жилой дом погибли три человека: два пассажира воздушного судна и женщина, проживавшая с двухлетним ребенком, сообщает RP Online.
МИР 24 14:49
Армия и оружие
Эксперт Конаныхин заявил о причастности «Кольчуги» к крушению MH17
Технический эксперт Дмитрий Конаныхин озвучил новую версию крушения малайзиского Boeing-777 (рейс MH17) в 2014 года в Донбассе.
Вечерний курьер 03:54
Баскетбол
«Лейкерс» потеряли Энтони Дэвиса из-за травмы
Дэвис травмировался в первой четверти матча, после чего стало известно, что на площадку он больше не вернётся.
Чемпионат 13:44
Политика
Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым
Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым.
Piter.tv 05:31
Футбол
Талалаев покидает пост главного тренера ФК «Крылья Советов»
Андрей Талалаев покидает пост главного тренера самарского футбольного клуба «Крылья Советов».
BFM.ru 14:40
Происшествия
Олимпийский чемпион Иваницкий найден мёртвым в Подмосковье
Олимпийский чемпион 1964 года по вольной борьбе Александр Иваницкий был найден мёртвым в подмосковном лесу.
RT на русском 08:47
Наука
Подтверждена способность собак вынюхивать коронавирус
Evo-rus.com 02:15
Кино
Компания Disney отложила премьеры своих фильмов из-за пандемии
В связи с коронавирусрм корпорация The Walt Disney Company отложила премьеру фильма «Мулан» и других картин.
Моя Москва.онлайн 03:26
Общество
В Португалии разработали деактивирующую коронавирус маску
Португальские учёные сообщили о разработке маски, которая способна деактивировать коронавирус.
RT на русском 13:31
Происшествия
Муляж гранаты нашли на станции метро «Новокузнецкая»
В сумке, как рассказал РИА Новости источник в экстренных службах, находился муляж гранаты Ф-1.
Вести.Ru вчера в 08:27
Путешествия
Число запросов про Танзанию в «Яндексе» увеличилось в 65 раз
В «Яндексе» сообщили о 65-кратном росте числа поисковых запросов про Танзанию.
Коммерсантъ 11:06
Общество
Пушков высмеял вставшего на колено перед мигрантом москвича
РИА Новости вчера в 17:31
Общество
Мурашко оценил ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в Москве
Глава Минздрава России Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 1» оценил ситуацию с заболеваемостью коронавирусной инфекцией COVID-19 в Москве.
RT на русском 14:42
Происшествия
Затонувшую в Керченском проливе бронемашину могут поднять 26 июля
Керчь, Крым, 25 июля 2020, 20:54 — REGNUM Бронемашину, которая затонула в Керченском проливе, планируется поднять 26 июля.
REGNUM 13:54
Наука
В США создали прибор для мгновенного выявления коронавируса
Американские ученые из Университета Джорджа Вашингтона разработали чрезвычайно компактное устройство, позволяющее незамедлительно выявлять у человека наличие COVID-19.
Российская газета 13:23
Политика
Названы главные претенденты на пост президента США в 2024 году
Американское издание The National Interest назвало пять главных предполагаемых кандидатов от Демократической партии на пост президента США в 2024 году.
Lenta.ru 13:59
Общество
Сын Высоцкого объяснил замену головы памятнику артиста
Директор Дома Высоцкого на Таганке Никита Высоцкий заявил, что новая редакция памятника его отца актера и поэта Владимира Высоцкого на Ваганьковском кладбище отображает образ, изначально задуманный скульптором, и утверждена членами семьи артиста.
Известия 09:43
Происшествия
В Курской области при крушении легкомоторного самолёта погиб пилот
В Курской области при крушении легкомоторного самолёта погиб пилот.
RT на русском 14:24
Шоу-бизнес
Дмитрия Шепелева суд обязал выплатить 7 млн рублей семье Фриске
Дмитрий Шепелев обязан выплатить 7 миллионов рублей родителям покойной Жанны Фриске.
Вестник 23 июля в 12:20
Игры
GSC Game World представила первый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2
В представленном трейлере геймеры увидят хорошо знакомые им локации, которые были в первой части игры.
Evo-rus.com 02:16
Шоу-бизнес
Елена Кондулайнен была госпитализирована с подозрением на инсульт
62-летняя Елена Кондулайнен была госпитализирована в медицинское учреждение с подозрением на инсульт.
Вокруг ТВ 06:18
Шоу-бизнес
Давид Манукян прокомментировал слухи о расставании с Ольгой Бузовой
Gazeta.SPb 22 июля в 15:05