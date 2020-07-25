Общество

Российская газетаРоссийская газетаКостромской школьник набрал 400 баллов на ЕГЭ

Школьник сдавал информатику, русский язык, профильную математику и физику. Как отмечают власти, за всю историю проведения единого госэкзамена всего четыре человека в стране смогли добиться такого впечатляющего результата и набрать 400 баллов. Костромской выпускник стал пятым.
Читать в источнике
Комментировать32

Подробнее о событии

Выпускник из Костромы получил 400 баллов на ЕГЭ

Ёлдаш14:00

Миссия — победить ЕГЭ: в Волгограде единственная школьница получила сто баллов по математике

V1.ru02:01

В Костроме школьник набрал 400 баллов на ЕГЭ

Говорит Москва12:16

Выпускник из Костромы набрал 400 баллов на ЕГЭ

РИА Новости12:14

Школьник в Костроме побил рекорды России и получил 400 баллов по ЕГЭ

Kostroma.Today11:30

Костромской выпускник получил 400 баллов за 4 ЕГЭ

ГТРК Кострома11:28

Выпускник из Костромы набрал 400 баллов на ЕГЭ

Москва 2412:40
Показать все источники
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 15:00, Ашберн
Происшествия

На Окружной локомотив врезался в фуру, есть пострадавший

На 4-й Окружной улице локомотив врезался в фуру, пострадал 30-летний водитель грузовика.
Клопс 13:41
2
Общество

Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат

Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru вчера в 03:56
468
Происшествия

В Ростовской области родителям вернули похищенного из роддома ребенка

ТАСС 13:47
134
Общество

Жители Хабаровска вышли на вторую за день акцию в поддержку Фургала

Вторая за день несанкционированная акция в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходит в субботу в Хабаровске, передал корреспондент агентства "Интерфакса".
Интерфакс 06:51
8,5K
Общество

МВД предостерегло иностранцев от акций из-за закрытия границ

МВД РФ отметило недопустимость проявлений со стороны иностранных граждан экстремизма и массовых акций, которые происходили на фоне закрытия границ из-за коронавируса, сообщение опубликовано на сайте ведомства.
РИА Новости 13:14
Единоборства

Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом

Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом Магомед Исмаилов в третьем раунде турнира АСА 107 отправил в нокаут Александра Емельяненко, рефери пришлось остановить бой, сообщает Sports.ru.
Полит.ру 04:05
20
Футбол

«Зенит» оформил «золотой дубль», обыграв в финале Кубка «Химки»

Газета.Ru 13:14
2
Происшествия

После драк армян и азербайджанцев в Москве задержаны 25 человек

Главное управление МВД по Москве сообщило о задержании более 25 человек, участвовавших в нескольких массовых драках на юго-востоке столицы.
Коммерсантъ вчера в 11:03
1
Происшествия

Жертвами падения на жилой дом самолета в Германии стали три человека

В немецком городе Везель (земля Северная Рейн-Вестфалия) при падении легкомоторного самолета на жилой дом погибли три человека: два пассажира воздушного судна и женщина, проживавшая с двухлетним ребенком, сообщает RP Online.
МИР 24 14:49
6
Армия и оружие

Эксперт Конаныхин заявил о причастности «Кольчуги» к крушению MH17

Технический эксперт Дмитрий Конаныхин озвучил новую версию крушения малайзиского Boeing-777 (рейс MH17) в 2014 года в Донбассе.
Вечерний курьер 03:54
11
Баскетбол

«Лейкерс» потеряли Энтони Дэвиса из-за травмы

Дэвис травмировался в первой четверти матча, после чего стало известно, что на площадку он больше не вернётся.
Чемпионат 13:44
Политика

Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым

Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым.
Piter.tv 05:31
1,8K
Футбол

Талалаев покидает пост главного тренера ФК «Крылья Советов»

Андрей Талалаев покидает пост главного тренера самарского футбольного клуба «Крылья Советов».
BFM.ru 14:40
Происшествия

Олимпийский чемпион Иваницкий найден мёртвым в Подмосковье

Олимпийский чемпион 1964 года по вольной борьбе Александр Иваницкий был найден мёртвым в подмосковном лесу.
RT на русском 08:47
259
Наука

Подтверждена способность собак вынюхивать коронавирус

Evo-rus.com 02:15
22
Кино

Компания Disney отложила премьеры своих фильмов из-за пандемии

В связи с коронавирусрм корпорация The Walt Disney Company отложила премьеру фильма «Мулан» и других картин.
Моя Москва.онлайн 03:26
15
Общество

В Португалии разработали деактивирующую коронавирус маску

Португальские учёные сообщили о разработке маски, которая способна деактивировать коронавирус.
RT на русском 13:31
87
Происшествия

Муляж гранаты нашли на станции метро «Новокузнецкая»

В сумке, как рассказал РИА Новости источник в экстренных службах, находился муляж гранаты Ф-1.
Вести.Ru вчера в 08:27
41
Путешествия

Число запросов про Танзанию в «Яндексе» увеличилось в 65 раз

В «Яндексе» сообщили о 65-кратном росте числа поисковых запросов про Танзанию.
Коммерсантъ 11:06
32
Общество

Пушков высмеял вставшего на колено перед мигрантом москвича

РИА Новости вчера в 17:31
801
Общество

Мурашко оценил ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в Москве

Глава Минздрава России Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 1» оценил ситуацию с заболеваемостью коронавирусной инфекцией COVID-19 в Москве.
RT на русском 14:42
Происшествия

Затонувшую в Керченском проливе бронемашину могут поднять 26 июля

Керчь, Крым, 25 июля 2020, 20:54 — REGNUM Бронемашину, которая затонула в Керченском проливе, планируется поднять 26 июля.
REGNUM 13:54
1K
Наука

В США создали прибор для мгновенного выявления коронавируса

Американские ученые из Университета Джорджа Вашингтона разработали чрезвычайно компактное устройство, позволяющее незамедлительно выявлять у человека наличие COVID-19.
Российская газета 13:23
436
Политика

Названы главные претенденты на пост президента США в 2024 году

Американское издание The National Interest назвало пять главных предполагаемых кандидатов от Демократической партии на пост президента США в 2024 году.
Lenta.ru 13:59
Общество

Сын Высоцкого объяснил замену головы памятнику артиста

Директор Дома Высоцкого на Таганке Никита Высоцкий заявил, что новая редакция памятника его отца актера и поэта Владимира Высоцкого на Ваганьковском кладбище отображает образ, изначально задуманный скульптором, и утверждена членами семьи артиста.
Известия 09:43
59
Происшествия

В Курской области при крушении легкомоторного самолёта погиб пилот

В Курской области при крушении легкомоторного самолёта погиб пилот.
RT на русском 14:24
Шоу-бизнес

Дмитрия Шепелева суд обязал выплатить 7 млн рублей семье Фриске

Дмитрий Шепелев обязан выплатить 7 миллионов рублей родителям покойной Жанны Фриске.
Вестник 23 июля в 12:20
230
Игры

GSC Game World представила первый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2

В представленном трейлере геймеры увидят хорошо знакомые им локации, которые были в первой части игры.
Evo-rus.com 02:16
547
Шоу-бизнес

Елена Кондулайнен была госпитализирована с подозрением на инсульт

62-летняя Елена Кондулайнен была госпитализирована в медицинское учреждение с подозрением на инсульт.
Вокруг ТВ 06:18
58
Шоу-бизнес

Давид Манукян прокомментировал слухи о расставании с Ольгой Бузовой

Gazeta.SPb 22 июля в 15:05
4
Как работают Яндекс.Новости?
Главное