Школьник сдавал информатику, русский язык, профильную математику и физику. Как отмечают власти, за всю историю проведения единого госэкзамена всего четыре человека в стране смогли добиться такого впечатляющего результата и набрать 400 баллов. Костромской выпускник стал пятым.

Общество Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет. 468

Общество МВД предостерегло иностранцев от акций из-за закрытия границ МВД РФ отметило недопустимость проявлений со стороны иностранных граждан экстремизма и массовых акций, которые происходили на фоне закрытия границ из-за коронавируса, сообщение опубликовано на сайте ведомства.

Единоборства Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом Магомед Исмаилов в третьем раунде турнира АСА 107 отправил в нокаут Александра Емельяненко, рефери пришлось остановить бой, сообщает Sports.ru. 20

Происшествия Жертвами падения на жилой дом самолета в Германии стали три человека В немецком городе Везель (земля Северная Рейн-Вестфалия) при падении легкомоторного самолета на жилой дом погибли три человека: два пассажира воздушного судна и женщина, проживавшая с двухлетним ребенком, сообщает RP Online. 6

Баскетбол «Лейкерс» потеряли Энтони Дэвиса из-за травмы Дэвис травмировался в первой четверти матча, после чего стало известно, что на площадку он больше не вернётся.

Политика Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым. 1,8K

Происшествия Олимпийский чемпион Иваницкий найден мёртвым в Подмосковье Олимпийский чемпион 1964 года по вольной борьбе Александр Иваницкий был найден мёртвым в подмосковном лесу. 259

Общество Мурашко оценил ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в Москве Глава Минздрава России Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 1» оценил ситуацию с заболеваемостью коронавирусной инфекцией COVID-19 в Москве.

Наука В США создали прибор для мгновенного выявления коронавируса Американские ученые из Университета Джорджа Вашингтона разработали чрезвычайно компактное устройство, позволяющее незамедлительно выявлять у человека наличие COVID-19. 436

Политика Названы главные претенденты на пост президента США в 2024 году Американское издание The National Interest назвало пять главных предполагаемых кандидатов от Демократической партии на пост президента США в 2024 году.